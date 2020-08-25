Без отдыха и опозданий: почему увеличился запрос на удаленку

Дистанционный режим работы продолжает оставаться востребованным и после самоизоляции, выяснили аналитики «Авито Работы». При этом популярность удаленки продолжает расти как у соискателей, так и у работодателей.

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Так, по данным сервиса, число вакансий с удаленным графиком в июле 2020 года в два с лишним раза превысило их число в июле 2019 года. При этом рост количества объявлений с предложением дистанционной работы продолжился и после ослабления режима самоизоляции в стране. В июне таких вакансий появилось на 14% больше, чем в мае, а за июль еще на 14% больше, чем в июне, подсчитали аналитики.

Активнее формат работы из дома осваивают регионы. По данным «Авито Работы», заметнее всего количество вакансий год к году увеличилось в Екатеринбурге (+212%), Омске (+163%), Красноярске (+161%), Челябинске (+155%) и Саратове (+152%).

В пресс-службе hh.ru рассказали, что в период с апреля по август 2020 на hh.ru было размещено свыше 72 тысяч вакансий с удаленным форматом работы, что на 77% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди регионов в лидерах по росту вакансий на удаленке выделяются: Республика Мордовия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Ульяновская область – в них отмечен двух- и трехкратный рост количества таких вакансий.

Соискателей, в свою очередь, удаленная работа воодушевляет еще больше: их активность (количество резюме с желаемым графиком «удаленная работа») в июле 2020 года возросла почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, подсчитали в «Авито Работа».

Переход на дистанционную работу во время режима самоизоляции повлиял на предпочтения россиян относительно выбора работы, соглашается коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. По его данным, в начале апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в России удаленную работу искали чаще почти в 4 раза.

Во втором квартале этого года по сравнению с первым доля соискателей, желающих работать удаленно, выросла в 1,5 раза. В Москве и области на предложения с возможностью работать удаленно стали откликаться в 7 раз чаще, отмечает эксперт.

Чаще всего работодатели предлагают работать удаленно в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» — на нее приходится 17% вакансий. Следующие сферы по популярности удаленных вакансий — «IT, интернет, телеком» и «Управление персоналом», занимающие по 7% на рынке. Дистанционная работа популярна и в сферах страхования и консультирования, на которые приходится по 6% от всех предложений удаленной работы.

Примечательно, что в среднем зарплаты в таких вакансиях предлагаются на 5% ниже, чем в целом по рынку. Однако это зависит от группы профессий и от региона, и в некоторых случаях они могут превышать средние зарплаты в вакансиях с обычным графиком.

Чаще всего вакансии с удаленкой в этом году можно встретить в IT, телекоме, продажах, начало карьеры, административном персонале и маркетинге, выяснили аналитики hh.ru. В некоторых сферах на фоне пандемии только начали осваивать такой режим: так, количество вакансий в апреле 2020 год к году в 17 раз выросло в категории «Домашний персонал», в 4 раза в «Рабочем персонале» и в 2 раза в автомобильном бизнесе, закупках и госслужбе.

По данным «Работы.ру», больше всего вакансий (74%) с удаленной работой открыто в сфере образования, в области продаж (14%), по 6% вакансий опубликовано в HR и маркетинге. Чаще всего на удаленную работу компании начали переводить юристов, экономистов, кадровые службы, IT-специалистов, сотрудников колл-центров и служб поддержки, которые могут эффективно выполнять свои обязанности из дома, говорит Владимир Корицкий.

После завершения пандемии вакансии для специалистов на удаленном режиме все чаще встречаются в IT-индустрии, PR-направлении, маркетинга и СМИ, а также в финансовом секторе, говорит основатель агентства PROGRESS Дмитрий Солопов.

«Как показала практика, при грамотно выстроенных процессах эффективность сотрудников во время удаленной работы не снижается. Стоит отметить, что сотрудники работая на удаленном режиме, часто показывают прирост эффективности: реже берут отгулы и больничные, перестают уходить пораньше или опаздывать к началу рабочего дня. Вынужденный переход на дистанционную работу доказал, что при необходимости люди готовы адаптироваться к новым условиям», — объясняет эксперт преимущества такого формата, отмечая, что до 50% компаний, которые не связаны с непрерывным производством, сейчас дают возможность своим сотрудникам 2-3 дня в неделю работать из дома.

«К удаленке все работодатели относятся по разному. Даже крупные компании, которые раньше были непоколебимы, после пандемии начали постепенно вводить хотя бы по ряду IT-позиций удаленный режим работы»,

— отмечает управляющий партнер рекрутингового IT-агентства Selecty Арсений Федоткин. По его данным, среди клиентов агентства в IT на текущий момент порядка 70% проектов уже полностью на удаленке против 10-20% до короновируса. По прогнозам эксперта, большая часть людей на удаленке не вернется к прежнему офисному режиму работы.

«Большинство будет работать на удаленке или на гибком графике. Я думаю, что того количества людей, которые раньше были в офисе уже не будет. По IT 30% суммарно точно останутся на удаленке, HR — думаю где-то 10-15% стабильно», — уверен Федоткин.

В «Работе.ру» также ожидают, что тренд на удаленку сохранится. По подсчетам агентства, в том, что в удаленном режиме можно работать не менее эффективно, чем из офиса, уверены 75% работодателей.