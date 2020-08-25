Доплаты учителям и тесты на наркотики: что изменится с 1 сентября

Начиная с сентября этого года классные руководители в российских школах будут получать дополнительные 5 тыс. рублей. Эта выплата затронет почти один миллион учителей по всей стране, ведь, по словам зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Татьяны Куприяновой, на начало этого года в российских школах было более 838 тыс. классов в которых обучались 16,5 млн школьников.

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«В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смотрели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д. Что оказалось? В разных регионах классные руководители за свою работу получают от 22 рублей в месяц, только вдумайтесь, до 6400 рублей», – сказала Татьяна Куприянова (цитата по «Российской газете»).

Возврат страховки

Также вступает в силу федеральный закон, который позволяет клиентам кредитных организаций претендовать на возврат части премии по договорам страхования в нескольких случаях, в том числе – при полном досрочном погашении кредита.

Кроме того, если закон не предусматривает обязательное заключение договора личного страхования с заемщиком, кредитор будет обязан предоставить ему возможность получить займ без покупки страховки.

Внесудебное банкротство

С 1 сентября россиянам станет доступна услуга по внесудебному банкротству если размер денежных обязательств составляет от 50 до 500 тыс. рублей. Соответствующее заявление можно будет подать через МФЦ.

На момент подачи заявления в отношении гражданина должно быть окончено исполнительное производство с возвращением исполнительного документа взыскателю. То есть, это касается случаев, когда у человека нет имущества, которое можно взыскать. Кроме того, в его отношении не должно быть возбуждено другое исполнительное производство.

Сам заявитель должен будет предоставить список всех известных ему кредиторов. Если все условия выполнены, сведения будут внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение трех рабочих дней. После этого будет введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, неустойки и другие финансовые санкции перестанут начисляться, а имущественные взыскания (кроме алиментов) будут приостановлены.

Но если в ходе банкротства у гражданина существенно исправится материальное положение, он должен будет в течение пяти дней уведомить об этом МФЦ. В противном случае банкротство продлится полгода. В этот период человек не сможет получать займы и кредиты, выдавать поручительства и заключать другие обеспечительные сделки.

Ближе к родственникам

С 29 сентября начнет действовать новый федеральный закон, который позволит осужденным к лишению свободы или принудительным работам отбывать наказание в субъекте РФ, где проживает один из его близких родственников. В случае, если на территории субъекта нет соответствующих исправительных учреждений или отсутствует возможность привлечения осужденного к труду, его направят в ближайший субъект РФ.

Кроме того, при наличии соответствующей возможности, осужденного могут перевести в исправительный центр, расположенный в субъекте, где проживает его близкий родственник. Для этого осужденный должен будет написать заявление, либо с его согласия это заявление сможет написать его родственник. Совершить такой перевод можно будет только один раз за срок, но воспользоваться этой возможностью не смогут осужденные, у которых может закончиться срок в процессе его перемещения из одного исправительного центра в другой.

Лекарственный реестр

С 1 сентября в России вступит в силу статья федерального закона, которая разрешает оборот медицинских изделий, зарегистрированных в РФ в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС. Кроме того, предусматривается ведение Федерального регистра граждан, у которых есть право на получение лекарственных препаратов, медизделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального или регионального бюджетов.

Тест на наркотики

Также с начала месяца вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, уточняющий сроки составления списка учебных заведений, которые будут участвовать в профилактических медосмотрах для выявления раннего незаконного употребления наркотиков и соответствующих поименных списков. Такой перечень образовательных организаций должен будет составляться не позднее чем за один месяц до начала нового календарного года, а поименный список – не позднее 15 дней.

В таких исследованиях участников будут проверять на наличие следов опиатов, каннабиноидов, амфетамина и метамфетамина, синтетических катинонов, кокаина, метадона, барбитуратов и еще нескольких веществ.