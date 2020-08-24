Ажиотажный спрос: кому удалось заработать в пандемию

Совокупная прибыль крупных и средних предприятий в России в период карантина обвалилась на 67% по сравнению с аналогичным периодом (март – май) 2019 года. Это самое существенной падение в весенний сезон как минимум за последние 16 лет, за весь период статистических наблюдений, подсчитали аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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С убытком эту весну завершили предприятия в 16 регионах: общая его величина составила 199 млрд рублей, причем 43% от этой суммы или 85 млрд рублей пришлось на Москву. Ямало-Ненецкий автономный округ получил 51,2 млрд рублей убытка или 26% от общей суммы, 7% (13,5 млрд) пришлось на Амурскую область и примерно по 4% на Ненецкий автономный округ и Томскую область (7,7 млрд и 7,6 млрд соответственно).

Несмотря на это, в большинстве российских регионов бизнес все же сумел завершить весну с прибылью.

Финансовые показатели по итогам локдауна в той или иной степени ухудшились этой весной у предприятий в 58 регионах, но в 27 субъектах они выросли. Так, стремительный рост прибыли — почти в семь раз — показал бизнес Республики Алтай, оказавшийся в плюсе от начавшегося наплыва туристов на фоне закрытых границ. Нарастить прибыль более чем в три раза также получилось у предпринимателей в Белгородской области, а в Мордовии и Мурманской области они увеличили ее в два раза, в Бурятии — на 80%, отмечается в исследовании.

На показатели бизнеса в регионах в условиях пандемии влияло множество причин, объясняет такую разную динамику по субъектам главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Например, острота проявления эпидемии, жесткость карантинных мер, отраслевая структура бизнеса, доля пострадавших его направлений и прочее. Воздействие в целом зависело от двух основных групп факторов: ограничения на работу предприятий и сокращение спроса на их продукцию», — говорит эксперт, отмечая, что специфика этих обстоятельств отличается по территориям.

По мнению ведущего научного сотрудника Лаборатории исследований проблем предпринимательства ИПЭИ РАНХиГС Степана Земцова динамика экономических показателей зависела преимущественно от структуры экономики регионов. Он указывает, что во время противоэпидемиологических мероприятий наиболее пострадали регионы с высокой долей туризма, развлечений, сферы обслуживания, а также транспортного машиностроения. Эксперт также соглашается, что масштаб эпидемии и жесткость ответных мер региональных администраций сыграли свою роль в этом вопросе.

Драйвером роста прибыли в регионах с самыми успешными финансовыми показателями оказался агропромышленный комплекс. Дело в том, что спрос на его продукцию и на потребительский сектор в целом, несмотря на коронавирус, не снижался, объясняет Марк Гойхман.

«Можно на время карантинных мер отказаться от покупок автомобилей, но нельзя — от еды и товаров ежедневного спроса. Кроме того, в сельском хозяйстве менее строгие ограничения по выходу людей на работу, поскольку ниже их сосредоточение и больше деятельность на открытых пространствах.

Поэтому в выигрыше оказались предприятия в регионах, специализирующихся в данных областях. Например, Алтайский край — крупнейший аграрный регион России, Мурманская область выиграла за счет вылова и переработки рыбы», — говорит эксперт из TeleTrade.

От коронавирусных ограничений этой весной пострадали практически все отрасли. Нарастить прибыль за этот период удалось исключительно предприятиям сферы сельского, лесного хозяйства и рыбоводства, в которых средний рост составил около 8,3%, подсчитали в FinExpertiza. В значительной степени этому способствовал рост экспорта продукции данной сферы: за период январь-май 2020 года продажа продовольствия в страны дальнего зарубежья повысилась на 22%, комментирует Марк Гойхман.

По информации исполнительного директора «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марины Строгой, на фоне ограничений во всем мире действительно значительно вырос экспортный спрос на российскую продукцию АПК – зерно, сахар, растительное масло, бобовые культуры, мясо, молоко и яйца.

«Производители ощутили повышенный спрос на свою продукцию как внутри страны (для пополнения стратегических запасов, для удовлетворения внутреннего спроса), так и на внешних рынках. Государству даже пришлось временно ввести эмбарго на экспортные поставки зерна из России, а также растительных масел», — указывает эксперт.

Об этом также говорит и Степан Земцов:

«Спрос на продукты питания сохранялся, при этом по мере роста издержек международной торговли (противоэпидемиологические ограничения), российские продукты становились более конкурентоспособны, частично наблюдалось импортозамещение»,

— отмечает научный сотрудник РАНХиГС, добавляя, что о высоких темпах роста производства при этом говорить трудно — скорее люди запасались продуктами впрок.

Мало того, что сектор АПК – это отрасль, которая никогда не прекращает свою работу, поскольку в буквальном смысле кормит страну, период карантина показал ажиотажный спрос на продукты длительного хранения – ритейлеры очень активно пополняли склады и делали заказы у поставщиков на новый урожай, говорит Марина Строгая. Она добавляет, что аграрный сектор – наиболее устойчивая отрасль в плане прироста объемов производства, и это стоит учитывать.

Российский АПК растет в среднем на 3% в год, чем и обосновано активное инвестирование, создание крупных агрохолдингов и работы по импортозамещению, указывает Строгая. По ее прогнозу, итоги текущего года будут для страны в целом успешными – Россия может выйти на первое место в мире по экспорту зерновых и занять лидирующие позиции по другим направлениям продукции АПК.

Спрос на российские товары сельхозпроизводства в мире очень высок и будет с каждым годом только расти, резюмирует эксперт.