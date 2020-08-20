«Переговорный элемент»: как найденный Турцией газ повлияет на рынок

Турция обнаружила в Черном море месторождения природного газа, рассказали два осведомленных источника агентству Bloomberg. Более подробной информации о них и их размере пока нет. О том, что турецкое буровое судно «Фатих» могло обнаружить до двух месторождений, также пишет «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал Habertürk.

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Официального подтверждения информации со стороны Анкары пока нет, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал объявить в пятницу «хорошие новости», которые откроют новую эру для страны. Он также заявил о намерениях продолжить поиск энергоресурсов в водах Средиземного моря, что вызвало разногласия с Европейским союзом.

Кто ищет - тот найдет

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики подчеркивают, что информации о найденном в Черном море месторождении пока нет. Пока неясно, насколько оно велико и будет ли его разработка экономически выгодной, отмечает аналитик международного ценового агентства Argus Элени Каризи. Например, решений по разработке обнаруженного в 2012 году в Черном море недалеко от побережья Румынии месторождения «Нептун» с потенциальными запасами в 42–84 млрд кубометров по прежнему не ожидается, напоминает она. Румынская OMV Petrom решила не принимать окончательного инвестиционного решения (FID) в этом году, а другой акционер — ExxonMobil -— стремится продать свою долю. Другие страны, граничащие с Черным морем, не добились больших успехов в собственных глубоководных исследованиях, включая Украину и Болгарию, отмечает Каризи.

«Это все так выглядит пока подозрительно, потому что Турция очень хотела сделать это открытие — и вот сделала, — заметил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — В свое время Туркмения очень любила совершать такие открытия, был такой период, когда очень нужно было показать рост запасов и там каждый день открывали по каком-то огромному месторождению», — напомнил он. При этом, как показывает опыт Израиля с газовым месторождением «Левиафан», от первых открытий до поставок на рынок пройдет не меньше 10 лет, подчеркнул эксперт. Он развивается, акционеры меняются, появляются новые участники, но серьезных изменений нет.

«Пока, особенно в условиях нынешних цен сказать, что кто-то будет серьезно вкладываться в новые проекты — вещь спорная», — также заметил Симонов,

Аргумент в игре

Турция пытается показать себя как крупную силу, серьезного игрока на шельфе Черного и Средиземного морей с потенциалом геологоразведки и шельфовых работ, который можно использовать и в разборках вокруг кипрских месторождений, считает Симонов.

«Как показывает опыт Израиля, пройдет не один год, чтобы всерьез говорить, что этот газ попадет на рынок, — говорит он. — Сегодня это скорее часть геополитической игры, не более того».

В то, что найденное месторождение не грозит рынку существенным переделом, по крайней мере в ближайшей перспективе, верят и другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Турция всегда отличалась амбициями в части реализации нефтегазовых проектов, говорит доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамара Сафонова. Тем не менее, с учётом существующего профицита ресурсов нефти и газа в мире, потери потенциала ряда месторождений из-за необходимости сокращения добычи или консервации, результатов экономической рецессии в текущем году, вряд ли стоит ожидать революционных изменений на мировом газовом рынке в результате анонсирования нового месторождения, отметила она.

Добыча природного газа на морских месторождениях в Черном море — очень отдаленная перспектива для Турции даже в благоприятных геологических и финансовых условиях, также считает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Наиболее перспективными с точки зрения будущей разработки являются наземные газоконденсатные месторождения на севере страны (бассейн Trace), а не морские месторождения, пояснил он.

В целом, Турция очень зависит от импорта энергоресурсов, в настоящее время менее 1% потребностей Турции в газе обеспечивается за счет собственного производства, напоминает Салихов. Поэтому в последние годы в стране предпринимались активные усилия по коммерциализации запасов сланцевого газа.

Как это влияет на Россию

Как отмечает Константин Симонов из ФНЭБ, Турция — достаточно диверсифицированная страна по поставкам, что там и несколько терминалов СПГ, и трубопроводные поставки - Россия, Азербайджан, Иран. Сейчас Турция пользуется и проседанием спроса на газ, и расширившимися возможностями по получению СПГ по более комфортным ценам, суммарно все это оказывает серьезное давление и на Россию.

«Предстоят очень непростые переговоры по оплате долга (имеется ввиду долг страны перед «Газпромом» по контактам «бери-или-плати»), решается вопрос по второй нитке «Турецкого потока», где Россия рассчитывает на Турцию как на транзитную сторону, теперь есть и еще один аргумент — что в перспективе будет свой газ», — говорит Симонов. — И хотя вскоре поставок турецкого газа на рынок не произойдет, страна сможет показать, в том числе, России, что и без российского газа может быть серьезным игроком в регионе».

Сейчас это громкое объявление об открытиях, во-первых, подкрепляет растущие амбиции Турции как нового газового хаба, что страна активно пропагандирует, во-вторых может помочь оказывать дополнительное давление на поставщиков, между которыми Турция пытается разыграть конкуренцию,

считает эксперт.

Импорт российского газа Турцией в прошлом году резко упал до самого низкого уровня, по крайней мере, с 2005 года, напоминает аналитик международного ценового агентства Argus Элени Каризи. По данным Argus, российские поставки резко упали до 15,2 млрд кубометров в 2019 году с 23,6 млрд кубометров годом ранее. В 2017 году они достигали рекордных 28,7 млрд кубометров, когда совокупное потребление страны достигло 55,2 млрд кубометров. В 2019 году суммарные поставки газа, включая поставки по трубопроводам и СПГ, составили 45,2 млрд кубометров по сравнению с 50,3 млрд кубометрами годом ранее. Потребление газа в Турции снизилось в прошлом году на фоне более слабого спроса из-за экономического спада, поразившего страну после начавшегося в августе 2018 года валютного кризиса и увеличения производства возобновляемых источников энергии, пояснила Каризи.

В 2020 году сокращение поставок российского газа в Турцию продолжилось – за первые пять месяцев экспорт снизился более чем на 50%, говорит Марсель Салихов. Сейчас замещение российского газа происходит за счет увеличения поставок из Азербайджана и СПГ из разных источников, а не собственного производства. Основным негативным фактором для российских поставок является более высокий уровень цен по сравнению с конкурирующими источниками.