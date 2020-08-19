Рука Запада: лидеры ЕС одобрили санкции против Белоруссии

ЕС вскоре введет санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии. Это следует из сообщения, которое было опубликовано по результатам состоявшегося в среду, 19 августа, совещания Евросовета. В ходе встречи страны-участники обсудили ситуацию в республике, которая сложилась после президентских выборов 9 августа. Их результаты Евросоюз не признал.

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«ЕС очень внимательно и с растущей озабоченностью следит за развитием событий в Белоруссии, — говорится в сообщении. — Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем их результаты». Ранее с просьбой не признавать прошедшие в республике выборы к властям Европейского союза обратилась единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Она записала видеообращение, в котором рассказала о жестоком избиении и лишении свободы пытающихся защитить свои голоса граждан, которые были «подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть».

Члены Евросовета по итогам совещания выразили солидарность с народом Белоруссии «в его стремлении реализовать свои основные демократические права». Также участники осудили непропорциональное и неприемлемое насилие со стороны властей против мирных демонстрантов.

«Необходимо избегать насилия, и все незаконно задержанные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, — говорится в заявлении. — Представители гражданского общества и оппозиции, участвующие в обсуждении политического перехода, должны быть защищены от произвольных арестов и насилия. ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений».

Евросоюз призвал белорусские власти начать диалог по выходу из кризиса, отметив важность для разрешения конфликта мирного демократического процесса, гражданского общества и независимых СМИ.

Страны ЕС также готовы выделить Белоруссии 53 млн евро, заявила на последовавшей за совещанием пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Из них 2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий и насилия, 1 млн евро выделяется на развитие гражданского общества и поддержку СМИ, оставшиеся 50 млн евро — для сектора здравоохранения и пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям.

Евросоюз также предупредил, что дальнейшее ухудшение ситуации в стране может повлиять на ее отношения с Евросоюзом и «иметь негативные последствия».

«Прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях между ЕС и Белоруссией, находится под угрозой», — подчеркнули в Евросоюзе.

Потепление между ЕС и Белоруссией началось в 2014 году на фоне российско-украинского кризиса, когда Минск выступал площадкой для переговоров между Евросоюзом и Россией. В 2016 году Европейский союз снял введенные в 2010 году после подавления протестов (также начавшихся после президентских выборов) санкции с президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 169 чиновников, после этого они получили возможность въезжать в страны ЕС, а их активы были разморожены. Этому предшествовало освобождение политзаключенных. В июле 2020 года также был ослаблен визовый режим между Белоруссией и странами ЕС.

О возможности введения новых санкций стало известно 14 августа по итогам встречи глав МИД 27 стран. Как сообщил в тот день источник в делегации изданию The Guardian, соглашение может вступить в силу в конце августа или сентябре. Дипломат также отметил, что странам еще предстоит достигнуть соглашения относительно конкретных лиц, в отношении которых будут введены санкции.

«Мы считаем, что ограничения, введенные в отношении страны, этих правительственных чиновников, не могут причинить вред обществу», - заявил на последовавшей за обсуждением пресс-конференции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Его слова приводит Reuters.