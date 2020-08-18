По-прежнему дорого: почему упал спрос на кредиты

По итогам прошлого месяца банки выдали 1,19 млн потребительских кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй НБКИ. При этом количество обращений граждан за кредитами в июле 2020 года по сравнению с июнем немного выросло — на 8,2%.

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То, что в июле банки выдали больше нецелевых кредитов по сравнению с предыдущим месяцем, подтверждают и данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). Согласно информации организации, рост составил 11%. Год к году в ОКБ также зафиксировали падение, хоть и менее резкое, чем НБКИ, — на 17%.

Рост спроса на кредиты в июле объясняется, в первую очередь, длительным периодом практически полного отсутствия спроса на них. Вслед за смягчением ограничительных мер естественным образом спрос на все услуги, в том числе финансовые, стал постепенно восстанавливаться, обосновывает ситуацию генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Кто-то начал работать, кто-то поехал в отпуск, началась нормальная жизнь, и людям понадобились деньги», — соглашается профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Вместе с тем банки сдержанно подходили к кредитованию населения с учетом неопределенности относительно будущей динамики их доходов, о чем свидетельствует умеренный темп прироста выдач по отношению к предыдущему месяцу, добавляет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Падение спроса по сравнению с прошлым годом директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая объясняет тем, что многие потеряли работу, доходы сократились. Люди снизили потребление за этот период, перейдя к сберегательной модели, и теперь стараются ограничивать свои кредитные аппетиты без срочной надобности, говорит эксперт. Она также добавляет, что свою роль играют и банки, которые скорректировали свои рисковые модели и учли тенденции времени, в том числе и по профилю потенциального заемщика, что также сказалось на объемах выдачи.

При этом, несмотря на рекордно низкую полную стоимость кредита (ПСК), которая по данным ОКБ составила 16,1% годовых, для населения это по-прежнему дорого, а проценты по вкладам, в свою очередь, снижаются быстрее, до рекордно-низких 3,5%.

ЦБ снижает ставку для того, чтобы поощрять экономический рост, и в целом дать сигнал, что с экономикой все в порядке, объясняет Юрий Юденков то, почему снижение ключевой ставки не может сделать кредиты еще дешевле. Он обращает внимание на тот факт, что не все банки могут брать в ЦБ кредиты, поэтому неверно думать, что, если ЦБ снизил ставку, любой банк может взять там кредит.

«Во-первых, нужно, чтобы банк допустили до торгов. Во-вторых, если банк взял кредит под 2,5%, но может выдавать кредиты гражданам под 11%, то он будет это делать. Снижение ставок по кредитам— это исключительно политика банков. ЦБ обозначил банкам, что ставки желательно снижать. И именно поэтому снижаются депозиты», — говорит профессор РАНХиГС.

Практика влияния снижений ключевой ставки в прошлом на стоимость кредитов свидетельствует о том, что банки максимально оперативно снижают стоимость депозитов и затем, в течение нескольких месяцев, когда стоимость пассивов в действительности снизится, происходит чуть менее заметное снижение стоимости кредитов для физических лиц, соглашается Олег Лагуткин. Он также напоминает о наличии некой фиксированной стоимости своих услуг у банков и так называемой стоимости риска, которая учитывается при определении процентной ставки по кредитам, что не позволяет банкам снижать ставки по кредитам значимо. Об этом же говорит и Екатерина Щурихина — ставки по нецелевым потребительским кредитам остаются достаточно высокими с учетом более значительных рисков в данном сегменте.

При этом решительно понизить ставку, чтобы сделать в наступившие трудные времена кредиты более доступными для населения и бизнеса, будет нецелесообразно, считает Марина Дембицкая из РГС Банка, поскольку это может привести к изменению структуры баланса отечественных банков.

Прежде всего, при низких ставках кредиты будут привлекательными для получения новых и реструктуризации уже имеющихся, а при росте безработицы и снижении доходов компаний и населения мы увидим ухудшение кредитного профиля заемщика и рост невозвратов, что приведет к дополнительным расходам банков в виде дополнительных резервов, объясняет эксперт.

По мнению генерального директора БКИ «Эквифакс», снижение процентных ставок по кредитам можно было бы получить субсидированием ставок за счёт государства, как это делается в части ипотеки и отдельных сегментов автокредитования. Кроме того, Олег Лагуткин указывает на то, что помимо государства на стоимость кредитов влияет величина невозвращенных кредитов – если потерь станет меньше, то банки смогут и дальше снижать ставку.

«Снижение же потерь в кредитовании – это, в большинстве своем, вопрос прозрачности информации о заемщике и наличие достоверной и доступной информации о нём в независимых источниках. До тех пор, пока каждый новый клиент для банка будет являться «темной лошадкой», о которой есть минимум информации, ставки не будут снижаться», — резюмирует эксперт.