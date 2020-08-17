Работа до боя курантов: 31 декабря не сделают выходным

В Министерстве труда и соцзащиты РФ заявили, что 31 декабря не получится сделать выходным. Перенос рабочего дня на один из предшествующих календарных дней будет противоречить нормам Трудового кодекса, передает РИА «Новости».

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Такое пояснение министерство дало в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который, в свою очередь, писал в своем Telegram-канале о том, что принять решение о выходном в последний день декабря могут только главы регионов. Однако, по его словам, это может вызвать «недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим» днем». В прошлом году предновогодний день пришелся на вторник и остался рабочим для большинства россиян, однако выходным на своей территории его объявили некоторые губернаторы. Еще в ноябре прошлого года 31 декабря объявил выходным губернатор Томской области Сергей Жвачкин, а затем его примеру последовали главы еще около 30 субъектов.

Впрочем, такое решение касалось только госслужащих, а большинству работников частных предприятий пришлось отработать предпраздничный день в соответствии с решением компании-работодателя о рабочем графике.

Вопрос начали обсуждать в Госдуме. Законопроект, предлагающий объявить 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе в обмен на какой-то другой выходной в году, был внесен в нижнюю палату парламента в конце ноября 2019 года. Сторонники предложения оперировали тем, что перенос рабочего дня с 31 декабря может повысить производительность труда и помочь российской экономике. Идею депутатов поддержали в верхней палате парламента на уровне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как пояснял «Ленте.Ru» соавтор законопроекта, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, 31 декабря можно считать лишь «условно рабочим днем», поскольку традиционно в этот день сотрудники больше заняты приготовлениями к празднику, а не работой. По его словам, из-за снижения производительности труда экономика России несет потери и было бы логично перенести рабочий день.

«Если 31 декабря люди приходят, то в полурадостном состоянии, накрывают столы, друг друга поздравляют, серьезными вопросами уже практически никто не занимается», — указывал Нилов.

Схожую позицию выразили представители бизнеса — Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», «Руспродсоюз» и Торгово-промышленная палата.

«В связи с тем, что производительность труда 31 декабря будет просто минимальна, лучше [осуществить] перенос рабочего дня или дать возможность сотрудникам в домашних условиях заниматься подготовкой к Новому году», — говорил изданию исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По мнению главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, решение объявить последний день декабря выходным днем пошло бы бизнесу, который занимается обслуживанием праздника, на пользу ввиду роста продаж, в то время как 31 декабря все равно трудно назвать «по-настоящему рабочим днем».

Комиссия правительства по законопроектной деятельности законопроект в итоге не поддержала. В отзыве кабмина указали на то, что в Трудовом кодексе уже есть упоминание о возможности переносить выходные дни на другие даты, и министры и так наделены правом сделать 31 декабря выходным. «Дополнительного регулирования для этого не требуется», — отмечалось в документе.

Активное обсуждение вокруг 31 декабря ранее велось в 2014 и 2015 годах, когда этот день также выпадал на будни. Вопрос также доходил до уровня Госдумы, однако инициатива не получала поддержки властей. Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.