Рука помощи: эвакуация из-за рубежа может стать платной

Возврат путешествующих россиян на родину из-за рубежа в случае угрозы их жизни может стать платным. Соответствующий проект постановления правительства подготовил МИД России, пишет газета «Ведомости». Согласно тексту документа, заложенные в постановлении №370 «Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию» принципы «существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи». В том числе, в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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«Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи, – говорится в документе. – При этом

категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания».

Согласно предложению МИДа, в случае угрозы жизни эвакуация в Россию будет гарантирована всем гражданам страны, при условии возвращения расходов в бюджет в течение трех месяцев. Если они не будут компенсированы, государство сможет запустить процедуру принудительного исполнения обязательств. Сумма будет зафиксирована в акте о фактическом предоставлении помощи.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть

помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», – уточняется в пояснительной записке.

Документ с соответствующими изменениями опубликован на портале правовых актов и вынесен на общественное обсуждение.

На фоне пандемии коронавируса российские власти приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключением стали, в том числе, вывозные рейсы. Для возвращения оставшихся за рубежом россиян на родину премьер-министр Михаил Мишустин в начале мая подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 500 млн рублей Министерству иностранных дел.

В середине месяца правительством было выделено еще 900 млн рублей — они пошли, в том числе, на оплату мест временного проживания для оставшихся за рубежом для россиян, их питания и других неотложных нужд. Согласно поручению премьер-министра, МИД РФ должен отчитаться о целевом расходовании средств до 1 февраля 2021 года.

Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров в середине мая, к тому моменту с начала пандемии Россия вывезла более 250 тысяч россиян из-за рубежа.

«Мы вывезли уже за весь период, когда эта кампания в связи с пандемией началась, более 250 тысяч. Еще, по нашим оценкам, около 30 тысяч, чуть меньше, хотели бы вернуться в Российскую Федерацию»,

— сказал Лавров в интервью РБК.

В конце июня Лавров оценивал количество выразивших желание вернуться в Россию из-за рубежа россиян в 20 тыс. человек, сообщал он RT.

Несмотря на выделенную государством материальную помощь, несколько тысяч россиян вернулись самостоятельно. В начале июля МИД России обратился к не уведомившим о самостоятельном возвращении на родину гражданам с просьбой вернуть перечисленные им средства, сообщало РИА «Новости». Соответствующие уведомления были отправлены путешественникам в личные кабинеты на портале госуслуг.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства», — говорится в тексте уведомлений. На возврат денег ведомство предоставило им пять дней с момента получения уведомления.