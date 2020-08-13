Падение уровня жизни: россияне вошли в режим экономии

В текущем месяце расходы россиян вновь стали снижаться после оживления в июле. Средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и составил 553 рубля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

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Объем повседневных расходов, в свою очередь, упал еще сильнее — на 10,3%, до 3843 рублей. Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары. Однако к настоящему моменту многие удовлетворили свои потребности, и фактор отложенного спроса сходит на нет.

Аналитики «Сбериндекса» пришли к аналогичному выводу: по их данным, на неделе с 3 по 9 августа расходы россиян упали на 2,6% год к году.

Это самая слабая потребительская активность с конца июня: впервые за пять недель резко упали расходы на одежду, обувь и аксессуары.

Тренд на снижение потребительских расходов начал проявляться еще неделей ранее: с 27 июля по 2 августа россияне потратили на товары и услуги на 0,9% меньше, чем на той же неделе в 2019 году.

В июле оживление покупательской способности было обосновано тем, что люди долго ждали окончания ограничительных мер и решили начать хоть чем-то себя радовать, подтвердил «Газете.Ru» выводы исследований независимый финансовый аналитик Жан-Поль Чуркин.

«Плюс взлет потребительской активности также можно объяснить тем, что далеко не все товары возможно было заказать в период пандемии онлайн, и у покупателей скопились определенные потребности», — комментирует аналитик.

Расходы людей зависят от доходов и потребительской модели — соотношения между склонностью к покупкам или сбережениям, напоминает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

«Все данные составляющие сейчас неблагоприятны для потребительской активности. Реальные располагаемые доходы населения во 2 квартале 2020 года упали на рекордные 8% даже с учетом мер господдержки. Факторы для их повышения крайне слабы»,

— отмечает эксперт, добавляя, что сейчас россияне перешли не только к вынужденной экономной модели текущих трат, но и склонности к сохранению средств «на черный день».

Марк Гойхман обращает внимание на тот факт, что потребительская активность не просто важна как условие улучшения материального положения людей. С ее угасанием снижается платежеспособный внутренний спрос, который является важным источником, стимулом для возможностей реализации товаров и услуг, роста экономики, фактором развития бизнеса. Уменьшение расходов – серьезное препятствие для восстановления ВВП, предупреждает эксперт.

«В свою очередь, слабый рост в производстве будет воспроизводить пониженные заработки и далее по цепочке — вновь подавлять расходы», — говорит Гойхман.

Схожего мнения придерживается эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Падение расходов россиян или падение совокупного спроса в краткосрочной перспективе (до двух-трех лет) оказывает наибольшее воздействие на реальные параметры экономики. А это, прежде всего, объем выпуска, уровень занятости, реальная заработная плата, реальная ставка процента и другие — именно эти величины наиболее гибко и быстро реагируют на изменения», — рассказывает эксперт, отмечая, что все это хорошо подтверждается последней макроэкономической статистикой, где хорошо видно и падение ВВП, и рост уровня безработицы, и снижение реальных доходов.

По его прогнозам, если сокращение расходов продолжится и во второй половине 2020 года, неважно по какой причине — второй волны пандемии СOVID-19 или финансовой турбулентности, то после некоторого периода отскока указанных макроэкономических показателей они снова начнут двигаться в негативном направлении.

«Помимо очевидного продолжения падения уровня жизни граждан со всеми вытекающими демографическими последствиями в виде роста смертности и падения рождаемости можно будет ожидать и роста социальной напряженности, которая в условиях коронавирусных ограничений может выливаться в различных негативных проявлениях»,

— считает Антон Гринштейн.

По мнению Жан-Поля Чуркина, сокращение расходов россиян грозит небольшой экономической паузой в росте прибыли на рынке не только товаров, но и услуг. Это последствия кризиса, однако подобная ситуация должна нормализоваться в течение трех-четырех месяцев, в крайнем случае в течение полугода, если мы не столкнемся со второй волной и вынужденной самоизоляцией, говорит аналитик.

«Если же в нашу жизнь снова придет пандемия и, как следствие, карантин на два-три месяца, то нормализация экономики в секторе товаров и услуг будет возможна не раньше сентября 2021 года», — прогнозирует эксперт.

Марк Гойхман считает, что «поднятие со дна» доходов и расходов возможно не ранее 2021 года, поскольку опыт предыдущих кризисов показывает длительный период восстановления, и в ближайшие месяцы потребительская активность вряд ли будет существенно выше.

«Как показывает практика, оптимистичные прогнозы в российской экономике сбываются крайне редко. Как правило, срабатывают либо консервативный, либо негативный сценарий. Очень хочется, чтобы этот раз стал исключением, но выстраивать финансовое поведение на основе надежд вряд ли было бы разумным»,

— говорит Антон Гринштейн.

Эксперт советует воспринимать оптимистичный сценарий, который подразумевает, что российская и мировая экономики прошли пик спада, вероятно, как альтернативный, а в качестве базового считать сценарий со вторым финансово-экономическим ударом на горизонте полугода-года.

«Если исходить из такого варианта развития событий, то на горизонте 2020-2021 года стоит ожидать лишь завершения острой фазы кризиса, в которой ни о каком восстановлении реальных доходов и расходов граждан, речи, естественно идти не может», — поясняет Гринштейн. По его мнению, рост в этот период будет возможен только в номинальном выражении, особенно при дальнейшем падении курса российского рубля. И лишь с 2022 года можно будет ожидать перехода к устойчивому росту реальных величин совокупного спроса и предложения, где реальные расходы россиян получат шанс на возвращение к допандемическому уровню, резюмирует эксперт.