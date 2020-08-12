Барбер и стоматолог: названы самые прибыльные массовые профессии

Самой высокооплачиваемой массовой профессией в России оказалась работа барбером, выяснили в аналитическом центре «Авито Работа». В среднем по стране работники барбершопов получают 67 тыс. рублей, за последние шесть лет этот показатель вырос на 47%. Второе место по уровню дохода заняли стоматологи — их заработок увеличился на 18% до 60,5 тыс. рублей.

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В 2014 году самыми высокооплачиваемыми профессиями были косметолог и машинист экскаватора. Третье место сохранилось за замерщиками, которые работают в строительных и мебельных компаниях, — сейчас их средняя зарплата составляет 60 тыс. (+16%). Четвертое место в рейтинге самых больших зарплат среди массовых профессий заняли прорабы. Их средняя зарплата увеличилась на 14%, до 58,6 тыс. рублей. Замыкают топ-5 машинисты экскаватора — им сейчас предлагают в среднем 56,9 тыс. рублей (+10%).

Среди других профессий, вошедших в двадцатку самых высокооплачиваемых по версии «Авито Работа», также перечислены парикмахер, мастер маникюра и мастер по наращиванию ресниц, повар, маляр, плиточник и крановщик.

Если смотреть на динамику вакансий в профессиональных областях в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого (исключив тем самым фактор восстановления найма в отдельных отраслях от коронавирусных ограничений), то наиболее перспективные профобласти на сегодняшний день так или иначе связаны с массовыми профессиями «синих воротничков», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

«Это рабочий, производственный персонал, а также строительство. Медицина и фармацевтика, наука и образование, начало карьеры также показывают положительную годовую динамику. В пользу перспективности трудоустройства на вакансии для таких специалистов говорит и показатель конкуренции. Так, в рабочем персонале и медицине он составляет менее двух резюме на одну вакансию, в строительстве — 2,5, в производстве — 3,5», — рассказал изданию представитель сервиса.

При этом в пресс-службе обратили внимание на то, что в профобластях рабочего, производственного персонала и строительства средняя предлагаемая зарплата также выше рынка. Если в среднем по РФ в июле работодатели предлагали в вакансиях зарплату на уровне 45 040 рублей, то для рабочего персонала она составила 48,1 тыс. рублей, производства — 47, 8 тыс. рублей, строительства — все 60,1 тыс. рублей.

К примеру, на сайте сервиса ищут механика ЗИФ (Иркутск) в компанию, специализирующуюся на добыче золота за рубежом, с зарплатой от 270 тыс. рублей/мес., электромонтера 4 разряда (Оренбург) за 225 тыс. рублей/мес., монтажника-установщика изделий из искусственного камня (Москва) с з/п до 250 тыс. рублей и прочих специалистов на похожих условиях.

Среди высокооплачиваемых вакансий в науке и образовании требуется руководитель образовательной программы на физико-техническом факультете Университета ИТМО (Санкт-Петербург) за 200 тыс. рублей/мес., биоинформатик в Лабораторию геномной инженерии МФТИ (Москва) с зарплатой до 300 тыс. рублей до вычета налогов и другие специалисты.

В преддверии начала учебного года предложения о работе с высокими зарплатами появляются в сфере образования, подтверждают в «Работе.ру», приводя в пример вакансию завуча по учебно-воспитательной работе в частной школе с доходом 110–150 тыс. рублей в месяц.

Профессии в зоне риска

В свою очередь Минтруд опубликовал список самых нестабильных профессий: в России больше всего рискуют граждане, которые работают в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также в сфере услуг и на транспорте, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По данным hh.ru, наиболее острая конкуренция к середине лета сложилась в таких сферах, как искусство, развлечения и масс-медиа (12,3 резюме на 1 вакансию); начало карьеры, студенты (12,2); административный персонал (9,1); юристы (8,6); бухгалтерия, управленческий учет, финансы (7,5).

По мнению ведущего экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Петра Пушкарёва, наиболее рискованными сейчас являются все профессии, связанные с индустрией развлечений, театрами, концертами: доходы у семей упали, люди экономят деньги и далеко не на каждое представление готовы будут пойти, даже если уже будет можно это сделать по всем противоэпидемическим требованиям. Люди могут реже заказывать и услуги аниматоров на дом, реже проводить дни рождения и другие праздники на публике.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий отмечает, что в моменты кризиса наиболее подвержены увольнению сотрудники, работающие в направлениях, которые компании оптимизируют. Также под угрозой находятся профессии, которые могут быть автоматизированы или заменены роботами и программами.

«Мы часто говорим о профессиях кассира и водителя. Но есть профессии, которые звучат реже, но также находятся под угрозой. Электронный документооборот и автоматизация сдачи отчетности ставит под угрозу профессию бухгалтера, а автоматизация проверок — специалистов по кредитам. Умный поиск изображений может заметить профессию бильдредактора», — говорит Корицкий, добавляя, что

также в долгосрочной перспективе будет снижаться потребность в переводчиках, корректорах, сотрудниках банков, почтальонах и турагентах.

При этом, по оценкам министерства, всего в стране в ближайшее время рискуют попасть под сокращение меньше 1% от всех работающих по найму. Общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет всего 0,4% от работающих граждан, рассказали «Известиям» в Минтруде: год назад под риском увольнения находилось вчетверо больше людей — 1,6% работающих.

«Цифры Минтруда, скорее всего, объясняются, увы, печальным обстоятельством в виде уже попавших под сокращение сотрудников. Предприятия сферы услуг, да и частично на производствах уже сократили штат, временно или постоянно. И теперь эти люди уже не находятся в «группе риска» на увольнение, так как их уже успели уволить», — объясняет Пушкарёв, также напоминая о распространенной ситуации, когда формально работник отправлен в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск, а фактически он не имеет в этот период ни работы, ни денег.

Среди сфер, где сокращения сейчас наименее вероятны, эксперт называет доставку еды или товаров из интернет-магазина либо же работу в пунктах получения заказов. Еще сильнее будут востребованы учителя или репетиторы, умеющие интересно преподнести именно онлайн-уроки. И, как ни странно, действительно профессиональные и качественные повара, поскольку выжившие после кризиса заведения будут подходить к качеству меню требовательнее, чтобы не потонуть в условиях конкуренции за посетителей, которых явно станет меньше, резюмирует Пушкарёв.