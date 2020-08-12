Убытки пандемии: зафиксировано рекордное падение прибыли бизнеса

Падение прибыли бизнеса в России стало сильнейшим за последние 16 лет. По итогам марта-мая 2020 года более трети компаний в стране остались в убытке, потеряв 1,65 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малого) в период пандемии сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба FinExpertiza. В отчете указывается, что падение прибыли названо худшим за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет, и обгоняет показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%.

Так, по данным FinExpertiza, общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила 1,4 трлн рублей: деятельность более трети компаний обернулась убытком в 1,65 трлн рублей. Март оказался провальным для российского бизнеса в целом, показав совокупный убыток в 277 млрд рублей. Предыдущим в целом убыточным для бизнеса месяцем был январь 2015 года: тогда кризис спровоцировали обвал цен на нефть и падение курса рубля.

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Несмотря на то что в большинстве регионов страны бизнес по итогам марта—мая все-таки получил прибыль, в 16 регионах финансовые показатели упали настолько, что бизнес здесь ушел в чистый убыток. Лидером по объему потерь стала Москва, получив убыток 85 млрд рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ потерями в 51,2 млрд руб., на третьем — Республика Коми (19 млрд руб.). Пятерку регионов с самыми большими убытками бизнеса закрывают Амурская область (13,2 млрд руб.) и Ненецкий автономный округ (7,7 млрд руб.).

По показателю динамики роста убытков лидирует Ингушетия: несмотря на сравнительно небольшие потери местного бизнеса в 1,5 млрд рублей за весну 2020, год к году убыток вырос на 3260% или более чем в 33 раза. По этому показателю лидируют также Чечня (-984%), Ненецкий автономный округ (-324%), Амурская область (-323%) и Крым (-315%).

Стремительный рост, в свою очередь, в период пандемии показала Республика Алтай — сразу на 574%, или почти в семь раз. Эксперты FinExpertiza связывают такую динамику с наплывом туристов из-за закрытия отечественных границ.

Что касается различных отраслей экономики, в аудиторско-консалтинговой сети подсчитали, что нарастить прибыль смогли только предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. Рост составил 8,3%. В остальных отраслях прибыль либо упала, либо сменилась убытком. К примеру, сфера общепита и гостиничного бизнеса ушла в убыток на 45,5 млрд рублей.

«Главным генератором убытков за март—май 2020 года стала оптовая торговля природным газом (относится к макроотрасли оптовой и розничной торговли). Из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы убыток в этом секторе составил 231 млрд рублей», — указывается в отчете FinExpertiza.

По оценкам президент FinExpertiza Елены Трубниковой, надежды, возложенные на стремительный или V-образный рост экономики после ослабления карантинных ограничений, не оправдались. По ее прогнозам, бизнес и население еще долго будут преодолевать экономические последствия пандемии коронавируса, поскольку из-за перезапуска крупнейших экономик восстановление глобального спроса может существенно затянуться, а внутренний потребительский спрос со стороны российского населения сдерживается провалившимися доходами.

Ограничения, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции, привели к обвалу количества совершаемых россиянами покупок.

По данным аналитического центра «Первый ОФД», общее число пробиваемых ежедневно чеков в период с конца марта по начало мая в среднем сократилось на 31%, а средняя выручка бизнеса упала на 36%. По подсчетам аналитиков, на этапе федеральных ограничений с 29 марта по 10 мая экономика в среднем недосчиталась по 270 млрд рублей в неделю.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2020 года упал на 8,5% в годовом исчислении, оценил Росстат. Это крупнейшее квартальное сокращение экономики относительно того же периода предыдущего года с третьего квартала 2009 года, когда ВВП упал на 8,6%.