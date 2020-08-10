С чистого листа: кредитную историю разрешат переписывать

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ) позволит россиянам исправлять свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается или не может этого сделать. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор «Объединенного кредитного бюро» Артур Александрович.

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Одна из ситуаций, когда россиянам может понадобиться воспользоваться возможностью, которую дает новый закон, — если у его бывшего кредитора отозвали лицензию, то есть обращаться за помощью уже не к кому. И если раньше такие случаи никак не регулировались законодательством, то

с 1 января 2021-го года любой гражданин сможет обратиться в суд, и, если тот докажет, что в нынешней редакции у бюро кредитных историй находится некорректная информация, ее исправят по решению суда.

Более того, с новым законом на рынке начнут появляться КБКИ — сейчас роль организаций, собирающих и предоставляющих данные о кредитном рейтинге человека, исполняют обычные бюро кредитных историй. На данный момент в России зарегистрировано только 10 таких организаций. Что касается новых квалифицированных БКИ, в новом законе указано, что получить такой статус сможет только бюро, владеющее данными по не менее чем 30 млн заемщикам и располагающее капиталом не меньше 100 млн рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что появление новых КБКИ приведет к тому, что организации, занимающиеся выдачей кредитов населению, будут получать более полную и точную информацию о долговой нагрузке своих клиентов.

«Так как бюро хранят данные из различных источников, то могут не обладать сведениями о долгах заемщика в полном объеме. Квалифицированные бюро призваны бороться с этим недостатком, таким образом предоставляя компаниям, оценивающим долговую нагрузку заемщика, наиболее полную информацию об объеме его платежей», — сказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков.

Эксперт добавил, что

в целом внедрение новых правил — логичный шаг, который позволит проще разрешать ситуации, когда у заемщика и его кредитора не получается прийти к единому мнению по существующей записи в бюро.

Например, когда клиент утверждает, что не брал заем, а компания-кредитор не соглашается признавать его потерпевшим в ходе внутренних разбирательств.

Директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков тоже положительно отзывается о перспективе введения нового законодательства. В частности, по словам специалиста, решается важный инфраструктурный вопрос: после того как снизится эксклюзивность информации о финансовых возможностях заемщика, весь сектор станет в целом более прозрачным и удобным для кредиторов и добросовестных заемщиков.

Однако все еще неясно, насколько реально вырастет качество оценок, которые предоставляют банкам бюро кредитных историй. В частности, Артем Быков из «МигКредита» отметил, что

инструменты выставления оценок у таких организаций были и раньше, но при этом они почти всегда были менее эффективны в сравнении с внутренними моделями оценки компаний.

Вдобавок эксперт подчеркнул, что пока неясно, будут ли кредитные рейтинги впредь рассчитываться всеми бюро на едином массиве данных и по единым правилам, по которым кредиторы смогут их использовать. А сейчас уже выставляемые клиентам рейтинги мало что могут им сказать, подчеркнул Артем Быков. Поэтому они используются в основном как способ популяризации среди населения мнения о том, что нужно более ответственно подходить к своим финансам и повышать свою платежную дисциплинированность.

Впрочем, Алексей Волков из НБКИ не согласился с этим утверждением. По его словам, в НБКИ еще с начала 2020 года любой россиянин может два раза в год бесплатно получить свой персональный кредитный рейтинг. Так человек точно знает, к какому кредитору он может обратиться, а не рассылать заявки «веером» по разным организациям, получая от них отказы и снижая тем самым свой же рейтинг.

Полный перечень

Еще одно важное изменение коснется срока хранения кредитных историй: его сократят с текущих 10 до 7 лет,

причем этот срок будет применяться отдельно к каждой записи о кредитной сделке, а не ко всей истории целиком. То есть кредиторы при принятии решения смогут опираться именно на ту информацию, которая для них наиболее значима.

«На наш взгляд, даже семилетний срок — достаточно долгий период, в течение которого в жизни и поведении заемщика могут произойти значительные изменения. Безусловно, кредитные организации будут, как и сейчас, проводить его оценку по более свежим данным», — отметил Артем Быков.

Самой информации, по которой можно будет оценить платежную дисциплину потенциального заемщика, тоже станет больше, ведь новый закон предусматривает, что собираться и анализироваться будет не только информация о кредитах, полученных в банках и микрофинансовых организациях (МФО), но так же у лизингодателей, гарантов, ипотечных агентов и арбитражных управляющих.

С конца июля этого года Банк России начал маркировать в поисковой системе «Яндекс» сайты бюро кредитных историй, которые входят в официальный реестр регулятора. Рядом с названиями организаций в поисковике теперь стоит специальная отметка Банка России. Это делается для того, чтобы оградить россиян от мошенников, которые охотятся за персональными данными.

«Нелегальные компании, выдающие себя за БКИ, обещают потребителям предоставить данные по кредитным отчетам или даже улучшить кредитную историю. Но на самом деле они не имеют доступа к информации, а потребители в итоге платят за неполученную услугу и раскрывают свои персональные данные мошенникам», — объясняет директор департамента обработки отчетности регулятора Ольга Гончарова.