Обнуление Тосканы: какую недвижимость покупают за рубежом

Пандемия и жизнь на карантине резко изменили предпочтения потенциальных покупателей зарубежной жилой недвижимости. Как сообщает международный брокер недвижимости Tranio, уровень здравоохранения и число заболевших COVID-19 теперь стали одним из 15 параметров, которые необходимо учитывать при оценке государства, предпочтительного для покупки недвижимости.

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Остальные параметры — это индекс человеческого развития страны, индекс миролюбия, доход на душу населения, срок натурализации, уровень безопасности.

По данным онлайн-платформы по планированию гражданства Best Citizenships, в топ-10 лучших стран, предоставляющих гражданство в обмен на покупку недвижимости, входят Люксембург, Германия, Австрия, Новая Зеландия, Великобритания и другие. Но наиболее желаемая и востребованная из этого списка именно для россиян — Испания.

Испания — есть признаки жизни

Рынок Испании привлекает ценами, он начал восстанавливаться с 2014 года, но все еще на четверть ниже значений 2008 года, сообщает 27 июля Financial Times в статье «Рынок жилья в Европе подает признаки жизни». Усилия ЕЦБ по смягчению экономических последствий пандемии и меры господдержки со стороны правительств способствуют восстановлению рынка недвижимости, пишет издание. И в отличие от кризиса 2008 года, на этот раз рынок жилья здесь не обвалится.

«Мы уже наблюдаем рост экономической активности в Испании, который также должен постепенно распространиться на рынок недвижимости», — говорит Пабло Эрнандес де Кос, управляющий Центрального банка Испании.

Для потенциальных покупателей это означает, что с приобретением недвижимости в этой стране не стоит затягивать. «Крупнейший город Испании — Барселона — по-прежнему актуален среди россиян для покупки жилья. Однако большого апсайда на рынке коммерческой недвижимости ждать не стоит», — предупреждает аналитик Tranio Саглара Оконова.

Плохая новость еще и в том, что теперь испанские банки не выдают ипотеку до 100% от стоимости недвижимости, максимум до 80%.

А сам процент по займу для иностранцев повышен в среднем до 3-4%. Для сравнения, в России ипотечные проценты в 2-2,5 раза выше.

За лондонскими банкирами не угнаться

Рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, прогнозирует, что цены на недвижимость в Испании упадут на 8-12% в этом году, тогда как в Германии, напротив, может произойти рост примерно на 4%. Продажи жилья остановились из-за пандемии во многих странах мира, однако Германия — исключение, уточняет Financial Times.

По данным Deutsche Bank, в немецких городах «Большой семерки» (Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт) цены на жилье выросли с 2009 года в среднем на 123,7%. Если в 2013 году недвижимость в Берлине в среднем стоила 2 500 евро/м², то сейчас — 4 600 евро/м².

Во Франкфурте давление на рынок жилья усугубится из-за «эффекта Brexit». Банкиры покидают Лондон и едут во Франкфурт.

«Россияне снова активны в Великобритании, они рассматривают Brexit как возможность на этом рынке», — поясняет аналитик Оконова.

В Мюнхене был зафиксирован самый высокий рост цен — на 178%. Это превышает ценовые показатели даже таких городов, как Лондон и Нью-Йорк. По данным Nationwide, средняя цена на жилье в Лондоне за период 2009 -2019 выросла на 66%. На Манхэттене недвижимость подорожала в среднем на треть.

По прогнозу Deutsche Bank, цены на жилье в Германии продолжат расти как минимум до 2022 года. При этом ФРГ традиционно считается стабильной локацией с дешевой ипотекой.

Берег турецкий цветет и пахнет

Портал turk.estate со ссылкой на министерство окружающей среды и городского планирования Турции сообщил данные о продажах жилья в ипотеку в июле 2020 года.

Благодаря масштабной ипотечной кампании количество квартир, проданных в кредит на льготных условиях, выросло в июле на 1000% по сравнению с июлем 2019 года.

За прошлый месяц в Турции в ипотеку было продано 141434 объекта, тогда как год назад в июле — 14348. При этом лидерами июльских продаж 2020 года стали Стамбул (25424 объекта), Анкара (18566 объектов), Измир (10741 объект).

Но стоит напомнить, что цены на недвижимость в Турции выросли в годовом выражении на 9,9%. Тем не менее по итогам 2020 года Турция сможет претендовать на европейское лидерство по числу продаж недвижимости.

«Наш годовой результат может превысить 1,4 млн проданных объектов», — цитирует портал члена совета директоров инвестиционно-строительной компании NEF Сельчука Челика.

Большинство покупателей турецкой недвижимости сами турки. Но риелторы утверждают, что продажи иностранцам также вырастут рекордно — на 40%. Оптимизм основан на открытии ряда международных направлений в августе, что приведет, как считается, к резкому всплеску на рынке турецкой недвижимости на побережье Средиземного моря.

В планах увеличить продажи гражданам других стран с 45483 объектов (результат прошлого года) до 65000 объектов по результатам 2020 года.

Сейчас иностранцы купили порядка 14000 объектов. «Почему граждане разных стран мира выбирают для инвестирования турецкое жилье? Ситуация с пандемией наглядно показала, насколько хороша система здравоохранения Турции. Возможность безопасной и комфортной жизни и получения лучшей медицинской помощи привлекает сегодня тех, кто совсем недавно планировал инвестировать в недвижимость Европы: Турция становится альтернативой популярным ранее странам», — отмечает портал turk.estate.

В тени Олимпа и «золотых виз»

Относительно доступная по цене курортная недвижимость остается и в Греции. В этой стране один из самых низких ценников на ВНЖ за покупку недвижимости — от 250 тысяч евро.

Почти тысяча российских инвесторов и членов их семей получили здесь вид на жительств со старта программы в 2014 году. А всего ВНЖ получили 7 825 иностранцев. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на обновленную статистику Министерства по делам миграции и беженцев Греции.

На первом месте в рейтинге самых активных получателей греческого ВНЖ за инвестиции в недвижимость — китайцы, им выдали 5 770 «золотых виз». Турки заняли вторую строчку с результатом 527.

В Tranio отмечают, что ослабление рубля и пандемия повлияли на покупательную способность россиян. «В последнее время наши соотечественники менее охотно покупают «домик у моря», больше сконцентрированы на доходной и коммерческой недвижимости. Но несмотря на слухи на рынке о больших дисконтах при покупке коммерческих объектов, ожидать этого не стоит, потому что денег на рынке много. Могут быть только отдельные скидки в пострадавших сегментах (отели, непродуктовый ритейл) и там, где собственники на грани дефолта», — говорит Оконова, добавляя, что европейский рынок — это по-прежнему рынок продавца. То есть хороших предложений меньше, чем желающих их купить.

«Мы не видим перспектив в ближайшее время на рынке курортной недвижимости Турции, Египта, Болгарии, Грузии. Кроме того, Турция и Египет — страны с высокими валютными рисками и нестабильной политической ситуацией. Такие локации вряд ли подойдут тем, кто ищет стратегии сохранения капитала», — заключает аналитик Tranio.

На Тоскану скидка 40%

Тренд на социальное дистанцирование очень сильно влияет на покупательские предпочтения, соглашается с коллегами директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. «Тем более, что сейчас можно приобрести объекты недвижимости со значительным дисконтом. Спрос на паспортные программы и программы ВНЖ вырос приблизительно на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Люди понимают, что нельзя исключать ограничение мобильности на длительный период. И, конечно, наличие ВНЖ или гражданства другой страны позволит передвигаться более комфортно между странами», — говорит Шалаева.

Интерес россиян направлен на получение гражданства и ВНЖ прежде всего в Евросоюзе: преимущественно это соответствующие программы Кипра и Мальты. Довольно высокий спрос есть и на страны Карибского бассейна, потому что там относительно низкий входной порог.

Греческие острова и Кипр (преимущественно Пафос и поселки недалеко от Лимасола), где сегодня одна из самых благоприятных обстановок для здоровья, также интересны россиянам, добавляет Шалаева.

«Большой популярностью пользуется Италия, в особенности Тоскана — там можно приобрести объекты с дисконтами до 40%. Дисконты также можно найти в отдельных городах — Риме и Милане. Во Франции дисконты встречаются реже и меньшего размера», — отмечает эксперт Knight Frank.

В Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Монако официально заявленных дисконтов нет. Большинство собственников не готовы указывать скидки. Но на практике получить скидку возможно, добавляет Шалаева. Но при этом большая часть дисконтов приходится на жилую недвижимость. На коммерческую дисконты меньше — 10-15%. Преимущественно предложения по коммерческой недвижимости представлены в Италии.