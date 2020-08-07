Хоум-офис или коворкинг: как пандемия изменила подход к работе

Работников крупнейших международных и российских компаний не спешат возвращать в традиционные офисы. Часть работодателей оставляет своих сотрудников на удаленке, а некоторые переходят на коворкинги — гибкий формат офиса, где можно легко регулировать площадь, количество мест и срок аренды.

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По данным рекрутингового сервиса «Работа.ру», во II квартале 2020 года доля соискателей, указавших в резюме удаленный график работы, выросла в 1,5 раза по сравнению с I кварталом. Также выросло количество вакансий со свободным графиком — таких предложений стало на 39% больше.

До осени на удаленке останется большинство сотрудников «Яндекса», Mail.ru Group, Avito и Qiwi, сообщает «Коммерсант». По данным ТАСС, сохранить дистанционный режим работы и после окончания пандемии собираются также ivi, «Лаборатория Касперского» и «МегаФон».

Согласно прогнозам консалтинговой компании Cushman & Wakefield, рынок коворкингов и гибких пространств Москвы по итогам этого года вырастет не менее чем на 55-60% В Санкт-Петербурге ожидается рост на 40-50%. Гибкие офисы также активно развиваются в других крупных городах – Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

«С учетом всех заявленных к открытию в 2020 году площадок, включая проекты build-to-suit, рост сегмента относительно 2019 года может составить 75%. Однако более реалистичным нам видится рост на 55-60% ввиду переноса сроков открытия ряда объектов после карантинных мер и снижения бизнес-активности в апреле-мае 2020 года», — отметила руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина. Она объяснила такую динамику тем, что гибкие рабочие пространства – один из немногих сегментов, у которого получилось быстрее других адаптироваться к трансформирующейся реальности и предложить потенциальным арендаторам продукты, отвечающие их новым потребностям.

Управляющий партнер сети сервисных офисов Business Club от Capital Group Мурад Дамиров прогнозирует более скромный рост сегмента гибких офисных пространств в текущем году — не более 20%. Однако он отмечает, что открытие новых локаций и развитие сети для профессиональных операторов в настоящее время не составляет труда из-за большого количества предложений аренды, в том числе с отделкой за выездом арендаторов.

При этом собеседник «Газеты.Ru» акцентирует внимание на том, что спрос среди розничных клиентов — команд на 5-30 сотрудников — практически отсутствует с середины марта. Предположительно, такие предприятия полностью перешли на удаленку. Мурад Дамиров также отмечает, что некоторые несетевые коворкинги уже ожидаемо закрылись, а другие испытывают серьёзные трудности в связи с практически полным отсутствием выручки. Эксперт прогнозирует поглощение несетевых коворкингов сетевыми, а также сетями, которые более стабильны, ориентированы на корпоративных клиентов и имеют экспертизу в управлении сервисными офисами крупного бизнеса.

«Еще в начале года на открытии новой площадки Business Club для Яндекс под корпоративного клиента мы говорили о том, что считаем наиболее целесообразным фокус на корпоративных клиентах, их потребностях и концепции space as service как наиболее стабильном и прогрессивном направлении. В текущем периоде этот тренд будет только усиливаться и, по нашей оценке, также расти в будущем», — объясняет такую тенденцию Дамиров.

CEO сети коворкингов Names Антон Утехин тоже говорит о том, что пандемия открыла новые возможности для сервисных офисов и коворкингов, так как компании задумались о новом формате работы.

«Крупные компании начинают оптимизировать свои расходы на офисы. В частности, выбирая форматы с более гибкими условиями аренды и отсутствием капитальных затрат. Сейчас, когда деловая активность восстанавливается, повышается спрос на подобные пространства», — говорит Утехин. Он также отмечает тенденцию частичной удаленной работы и ротации сотрудников в офисе, когда компания снимает офис, к примеру, на половину сотрудников, которые в таком случае пользуются рабочим пространством по графику.

Как показывает практика, такой вариант является оптимальным, считает психолог клиники «Семейная» Наталия Афанасьева. По ее мнению, оставлять работникам возможность приходить время от времени в офис можно и нужно:

«Людям необходима смена «декораций», опять же, получение новых эмоций. Сейчас многие, кто работает из дома, забыли, что такое встать рано, собраться на работу, проделать путь в автомобиле через пробки или в общественном транспорте, сходить с коллегами на обед. Сам этот ритм людям, которые привыкли работать в офисе, необходим как подзарядка», — говорит Афанасьева.

По мнению психолога, удаленка может давать лишнюю нагрузку на семьи, в особенности, на женщин — дополнительное приготовление еды, беспрерывная забота о детях и о доме.

«У многих сейчас возникло чувство, что они все время на работе, и все время дома. Это не дает возможности отвлечься полностью ни от работы, ни от семьи», — объясняет специалист. Она также отмечает, что дистанционная работа сложно дается тем, у кого проблемы с самоорганизацией, а у привыкших работать в коллективе может возникать недостаток общения как по рабочим вопросам, так и по личным — дефицит коммуникации, обмена эмоциями.