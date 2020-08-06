Пошлины до отвала: российские бульдозеры наехали на китайские

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК возобновил антидемпинговое расследование в отношении бульдозеров, поставляющихся из КНР, следует из официального уведомления (есть у «Газеты.Ru») департамента. Инициатором этого расследования стали российские конкуренты китайских бульдозеров: предприятия «ЧТЗ-УралТрак», «ДСТ-Урал», «ПК «Промтрактор» и «Челябинский завод промышленных тракторов».

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Объект расследования — это китайские бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 лошадиных сил (наиболее массовые в продажах). Заявители утверждают, что в период с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года бульдозеры из Китая «поставлялись на территорию ЕАЭС по демпинговым ценам, то есть ниже нормальной стоимости на внутреннем рынке КНР».

«Нормальная стоимость определена на основании маркетингового исследования о ценах на товар ряда компаний-производителей на внутреннем рынке КНР с учетом необходимых корректировок», — излагается позиция заявителя в уведомлении департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК.

В свою очередь экспортную цену китайских бульдозеров российские заводы вычислили на основе имеющихся в их распоряжении статистических таможенных данных об объеме ввоза гусеничных бульдозеров. Российская сторона утверждает, что демпинговая маржа (разница между ценой в Китае и России) по поставкам гусеничных бульдозеров в союз из КНР в указанный период составила 25%.

При этом допустимой считается демпинговая маржа не выше 2%.

Это уже не первое антидемпинговое расследование ЕЭК в отношении китайских бульдозеров. Впервые российские тракторные заводы пожаловались на импорт из КНР в 2014 году. Тогда отечественные производители фактически контролировали российский рынок бульдозеров с общей долей в 84%, сейчас рыночная доля заявителей уже составляет немногим более 50%. В 2015 году расследование завершилось, и ЕЭК повысила для легких китайских бульдозеров таможенные пошлины до 11-44% в зависимости от конкретных компаний.

Заградительные пошлины вводились на 5 лет, собственно, новое расследование как раз связано с тем, что теперь китайцы снова могут беспрепятственно поставлять свою технику по невысоким ценам на рынок ЕАЭС. В резолютивной части решения сообщалось, что российские компании под давлением китайского демпинга не могли торговать своей продукцией без риска не покрыть затраты на ее производство. В 2011-2013 годах из-за действий китайских импортеров рентабельность производства отечественных бульдозеров упала на 25%, сообщали в ЕЭК.

Представители российских компаний не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о причинах нового расследования и о ситуации на рынке. Не смогли оперативно прокомментировать вероятные риски в связи с новым антидемпинговым расследованием и китайские производители.

Несмотря на различные барьеры китайская спецтехника все больше пользуется спросом у российских компаний,

рассказал «Газете.Ru» источник в одной из крупных компаний, импортирующих китайские бульдозеры.

«Могу сказать, что на севере люди предпочитают брать китайские бульдозеры Shehwa и Shantui — они меньше ломаются, старые машины менее требовательны к качеству солярки, у новых уже сложнее пошла аппаратура, там лучше топливо не бодяжить. Нашу технику берут те, кто готов сразу закупаться запчастями и у них есть ремонтные базы — если такую модель эксплуатации выбирают. Но где очень холодный климат, там не до ремонта, поэтому предпочитают брать китайцев или японцев», — рассказал собеседник в торговой компании.

Высока вероятность, что ЕЭК признает претензии отечественных компаний к китайским производителям спецтехники обоснованными, считает юрист и правозащитник Сергей Ифанов. По словам эксперта, Россия довольно часто становится фигурантом аналогичных антидемпинговых расследований в рамках членства во Всемирной торговой организации (ВТО). И очень часто иностранцам удается защитить свой рынок от российских конкурентных товаров.

Ифанов привел в пример историю с российскими шинами в Бразилии. В 2013 году бразильские шинники пожаловались в ВТО на то, что якобы российские грузовые и автобусные покрышки поставлялись по демпинговым ценам. В 2015 году комиссия ВТО встала на сторону местных производителей, в результате для российских шин была установлена таможенная пошлина на уровне 72,4%, что фактически стало заградительным барьером.

«Полагаю, что россияне имеют право защищать собственный рынок и отечественных производителей, как это делают другие страны. В тоже время регуляторные органы должны действовать аккуратно, хотя бы минимальная конкуренция нужна, чтобы наши компании инвестировали в развитие производства», — заключил Ифанов.