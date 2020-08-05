Опасные утечки: экологи ФРГ подали иск против «Севпотока — 2»

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала в высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде заявление с просьбой запретить ввод в эксплуатацию экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

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Экологи заявили, что Горное ведомство города Штральзунд должно отозвать разрешение и пересмотреть свое решение, поскольку, по их словам, работа СП-2 может привести к неконтролируемым утечкам метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

В ответ на это оператор проекта Nord Stream 2 AG указал, что принял к сведению и рассмотрению иск DUH, передает ТАСС.

Как заявил глава отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер, контролирующим органам нужно учитывать новые способы контроля утечек метана, поскольку они напрямую обозначают воздействие СП-2 на окружающую среду.

Это не единственная трудность для проекта: 5 августа стало известно, что компания «Межрегионтрубопроводстрой» не будет предоставлять судно-трубоукладчик «Фортуна» для завершения строительства СП-2.

Об этом сообщало издание РБК со ссылкой на официальное заявление российской компании.

Против строительства российского трубопровода обращены американские санкции.

Отраслевое издание ICIS, а также аналитическая служба Platts Analyitcs называли «Фортуну» одним из вероятных кандидатов на завершение строительства «Северного потока — 2». В конце прошлого года эта работа была прервана из-за рестрикций США.

Произошедшее оставляет в проекте единственное судно-трубоукладчик — «Академик Черский», ранее возможность проведения работ с участием этого корабля допускал министр энергетики России Александр Новак. При этом, в компании Nord Stream 2 пока не сообщают вероятные сроки возобновления работ по трубоукладке.

При этом, днем ранее стало известно, что в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступало заявлений против разрешения Датского энергетического агентства (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием во время строительства СП-2.

Разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве «Северного потока — 2» на незаконченном участке ДЭА дало 6 июля по запросу Nord Stream 2 AG.

Таким образом компания может расширить сферу своих возможностей, так как в разрешении от 30 октября 2019 года говорилось только об использовании судов-трубоукладчиков, оборудованных системой динамического позиционирования.

Новое решение датского ведомства могли обжаловать «местные и общенациональные объединения или организации, основная задача которых — охрана природы и окружающей среды, или те, что в силу своих целей защищают существенные интересы в области рекреации». Но время на подачу апелляции уже истекло.

В тот же день глава правительства Польши Матеуш Моравецкий откровенно заявил, что Варшаве не нравится СП-2 и точка зрения Берлина по этому поводу.

Моравецкий заявил, что деньги из Европы для газопровода пойдут на создание российского оружия. Кроме того, Москва сможет «отрезать» Украину от поставок газа в страны Евросоюза и «делать с этой страной все, что заблагорассудится».

Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK принял решение оштрафовать российскую газовую корпорацию «Газпром» на сумму в 213 млн злотых — более €50 млн.

В качестве причины штрафа в документах ведомства указано «отсутствие сотрудничества по делу о «Северном потоке – 2». UOKiK заявляла, что соглашение о партнерстве с европейскими компаниями — Shell, OMV, Wintershall, Engie, Uniper – по строительству СП-2, было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства.

«Газпром» пообещал обжаловать это решение. Российская сторона предупредила, что не будет платить штраф, пока суд не вынесет определение по данному делу. Москва ждет, что польская сторона в суде должна будет доказать правомочность наложения штрафа.

Россия и Германия, берега которых соединяет трансбалтийский газопровод, неоднократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» — это не политический, а сугубо экономический проект.

Однако Польша, страны Прибалтики, Украина и США регулярно критикуют СП-2, сравнивая его с «кинжалом», который угрожает европейской энергетической безопасности.