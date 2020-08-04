Море ждет: Черногория пустит россиян без тестов и карантина

Россия включена в «зеленый список» стран, безопасных с точки зрения эпидемиологии COVID-19. Такое решение принял Национальный координационный совет при правительстве Черногории, передает РИА «Новости».

Вместе с РФ в список был внесен Азербайджан. Гражданам двух стран теперь можно свободно въезжать в Черногорию, без каких-либо дополнительных тестов и карантина в связи с коронавирусной пандемией.

Черногорские власти ввели специальные критерии въезда в страну с 1 июня – границы закрыты для граждан тех стран, где зафиксировано более 25 больных COVID-19 на 100 тыс. населения.

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Впоследствии в «зеленый список» внесли большую часть стран Евросоюза и около 40 других государств. Жителям стран из «желтого списка» требуется для въезда результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 71 часа. В этот перечень попали соседние Албания, Босния и Герцеговина и самопровозглашенная республика Косово, а также Израиль и Сингапур.

Сейчас между Россией и Черногорией нет прямого авиасообщения – однако ранее власти РФ объявили, что полеты возобновляются в Турцию, Британию, Швейцарию и Танзанию.

Ранее Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций туристам, выезжающим за границу в условиях продолжающейся пандемии. В первую очередь, стоит изучить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в стране назначения.

Во-вторых, в связи с нестабильной обстановкой жилье и билеты лучше бронировать за несколько дней до путешествия. Лучше выбирать официальные гостиницы и отели, а не частные апартаменты и хостелы, считают в ведомстве.

Обедать лучше в номере или на открытом воздухе, а передвигаться на такси – вместо общественного транспорта. Кроме того, заранее нужно ознакомиться с требованиями для въезжающих на территорию выбранного государства и запастись средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в конце июля Евросоюз вновь не включил Россию в список стран, с которыми можно возобновить транспортное сообщение. Следующий раз перечень стран для открытия границ будет скорректирован только в сентябре.

«К сожалению, статистика говорит, что пока рано», – заявлял ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

Этот документ для всего ЕС носит рекомендательный характер. То есть, страны-члены Евросоюза могут по своему усмотрению открывать или держать закрытыми границы с любыми «одобренными» государствами, однако для не входящих в «белый список» государств открыть рубежи не могут.

Неделю назад в МИД РФ заявили, что Россия при открытии границ со странами ЕС будет руководствоваться «в первую очередь обеспечением безопасности своих граждан».

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отметил, что никто не хочет столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции и вновь вывозить из-за рубежа граждан.

«Поэтому все решения, если они будут приниматься, будут максимально выверенными, очень осторожными, очень аккуратными и такими, которые соответствовали бы главному медицинскому принципу — не навреди», — пояснил дипломат.

Вылететь за границу российские граждане сейчас могут — принять россиян готовы основные туристические страны. «Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ», — огласила 14 июля список исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Для посещения многих из «открытых» стран необходимо при себе иметь справку об отсутствии COVID-19, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. Однако некоторые государства пускают туристов как раньше — без каких-либо условий.

Еще в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки в заграничные страны в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить риск ввоза коронавируса.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — отметил глава правительств.