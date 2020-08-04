Ушли с маршрута: СП раскритиковала состояние дорог в России

СП предложила правительству России изменить подход к выделению бюджетных средств на содержание автомобильных дорог в России, пишет «Прайм» со ссылкой на отчет ведомства по результатам проведенной проверки.

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Аудиторы отметили, что на региональные дороги тратится в 8 раз меньше средств, чем на федеральные: по итогам прошлого года содержание одного километра федеральных трасс обходилось в 2,2 млн рублей, в то время как на километр региональных дорог приходится – всего 288 тыс рублей. Это при том, что

протяженность региональной сети в 10 раз превышает аналогичный показатель федеральных трасс: 508,2 тыс км против 57,2 тыс км соответственно.

И хотя в целом количество дорог, соответствующих установленным нормативам растет, региональная сеть развивается гораздо медленнее: за последние два года их доля выросла только на 1,1% – до 44,2%. Для сравнения, аналогичные показатели по федеральным трассам составляют 7 и 84,8% соответственно.

«Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения, а Минтрансу совместно с Росавтодором – нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание автодорог», – цитирует «Прайм» мнение аудиторов СП, приведенное в отчете.

Эксперты СП увидели корень проблемы в том, что

в законе на данный момент установлен только общий норматив бюджетных ассигнований, применяющийся при формировании федерального бюджета на очередной год.

Но в нем никак не закреплены критерии отнесения дорог к определенному уровню их содержания и соответствующие механизмы, по которым Росавтодор распределяет бюджетные средства по подведомственным учреждениям, занятым обслуживанием дорог.

Особое внимание в своем отчете СП уделила качеству проведения госзакупок: как пишет «Прайм»,

ведомство отметило множественные нарушения федерального закона № 44-ФЗ в отношении планирования закупок, метода определения начальной цены контракта, содержания соответствующей документации

и так далее. При этом в расчетах необходимых бюджетных ассигнований Росавтодора иногда учитывались фактически отсутствующие участки дорог.

Кроме того, в проводимых Росавтодором закупках был отмечен крайне низкий уровень конкуренции среди организаций, занятых работами по содержанию региональной и федеральной дорожной сети.

«Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта», – указано в отчете СП.

Плати или страдай

По данным недавно проведенного «Росгосстрах банком» исследования, на которое ссылается РИА Новости, почти половина российских автовладельцев недовольна качеством дорог в стране: об этом заявили 47% опрошенных.

Еще 32% водителей выразили недовольство большим количеством камер фиксации нарушений, 28% негативно отозвались о пробках и светофорах, а 23% пожаловались на отсутствие грамотных дорожных развязок. Меньше всего водителей – 13% от опрошенных – плохо относятся к существующим скоростным ограничениям.

В совокупности все эти проблемы приводят к тому, что

россияне все чаще предпочитают передвигаться по платным дорогам, причем выбор маршрута в большей степени зависит от стоимости проезда по ним.

Так, 51% опрошенных автовладельцев готовы тратить на разовый проезд не более 100 рублей. До 500 рублей готовы отдать 19%, а до 1 тыс рублей – только 6%. При этом число водителей, готовых тратить более 1,5 тыс рублей за проезд, составило 4%, но при условии, что поездка по платной дороге будет комфортнее, чем по обычной.

Самыми экономными по результатам исследования оказались жители Ростова-на-Дону и Краснодара: за удешевление проезда по платным дорогам там высказались 63 и 60% водителей соответственно.

Меньше всего стоимость платного проезда беспокоит автовладельцев из Казани и Екатеринбурга: там платить за комфортную езду по дорогам более 1,5 тыс рублей готовы 7% опрошенных.

Всего в России ежедневно пользуются платными дорогами только 11% автомобилистов. Подавляющее большинство – 47% – ездит по ним от силы несколько раз в год.