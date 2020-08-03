«Пенсии платит не президент»: предвыборная программа Тихановской

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собрала рекордное количество средств в своем избирательном фонде. Как сообщил ее штаб в понедельник, 3 августа, в фонде уже 280 тысяч белорусских рублей. При этом, потратить на выборы разрешено только 243 тыс. бел. руб.

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Тихановская планирует вернуть излишки поддержавшим ее гражданам, иначе деньги уйдут в бюджет. Средства на избирательную кампанию были собраны за считанные дни со времени регистрации, что свидетельствует о серьезной поддержке Тихановской среди белорусской оппозиции.

«Газета.Ru» изучила предвыборную платформу популярной кандидата и жены оппозиционного блогера, посаженного в СИЗО после разоблачительных видеосюжетов против действующей власти. Преамбулой к программе кандидата в президенты можно считать первые слова, которые Тихановская произнесла после того, как 14 июля ее зарегистрировал Центризбирком.

Тогда она вышла к журналистам и, обращаясь к мужу, сообщила: «Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили».

С тех пор на встречи с Тихановской даже в провинции приходят тысячи ее сторонников. При этом обещания, которые кандидат Тихановская берет на себя, нельзя назвать очень конкретными. В любой другой ситуации перед выборами это было бы очевидным минусом. Но в Белоруссии, по единодушному мнению экспертов, все иначе. От Тихановской и не ждут детально прописанной платформы, поскольку ее главное конкурентное преимущество уже сформулировано значительной частью избирателей: «кто угодно, только не Лукашенко».

Тем не менее, платформа есть, как и лозунг: «Нужно вернуть страну людям».

Страна для жизни, государство для людей

В избирательной программе Тихановской говорится, что по конституции власть принадлежит народу, а на деле — чиновникам. Депутаты не выбираются, а назначаются, суды отправляют невиновных в тюрьмы, добиться справедливости почти невозможно.

Сегодня многие работают на убыточных предприятиях, а сотни тысяч, если не миллион — за границей.

«Надо создавать рабочие места в Беларуси», — говорится в ее предвыборной платформе, но за счет каких мер планируется повысить занятость, не сказано.

Тихановская обещает снять административные барьеры для развития малого и среднего бизнеса, отмену бесконечных проверок, снижение требований к иностранным инвесторам, независимую правовую защиту для них.

Не обошлось без обещаний по «сокращению ненужных государственных расходов».

На фоне ситуации с коронавирусом кандидат отметила влияние на работу медиков чиновничьих барьеров.

«У нас есть прекрасные высокообразованные медики, но ситуация с эпидемией COVID-19 показала, что им мешают работать чиновники, которые заботу о статистике ставят выше, чем здоровье людей», — считает Тихановская.

Как оппозиционный политик она обещает упрощение пенсионной реформы.

Тихановская предлагает включить в страховой стаж периоды получения пособий по временной нетрудоспособности и безработице, уходу за ребенком, необоснованного привлечения к уголовной ответственности, дневного обучения в вузах и т.п. Планируется также выравнивание условий по пенсионному обеспечению для всех граждан, отмена понижающего коэффициента и уплата налогов для работающих на пенсии.

«Милые бабушки и дедушки, которые боятся этих перемен, я хочу вам все объяснить. Вы думаете, что когда придет новый президент, вам не будут платить пенсии? Дорогие мои, вам пенсии платит не президент, вам пенсии платят ваши дети, ваши внуки, вы эти пенсии заработали», — сообщила начинающий оратор на одном из митингов.

В сфере образования — освободить учителей «от обеспечения подписки на газеты, принуждения детей вступать в БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи – «Газета.Ru»), посещения пропагандистских мероприятий».

Университеты должны перейти на самоуправление. «Надо отменить принудительное распределение и «закон Равкова», по которому студентов забирают в армию, не дав закончить образование», — считает Тихановская.

Экономика Белоруссии в минусе

Победителю президентских выборов придется столкнуться с серьезными вызовами, связанными со сложившейся ситуацией в стране. За первое полугодие экономика Белоруссии сократилась на 1,7% к прошлому году. «Мы ожидаем, что сокращение составит 4% за весь год. Коронавирус, по сути, наложит дополнительный отпечаток на существовавшие ранее в Белоруссии структурные экономические проблемы», — сообщил «Газете.Ru» аналитик S&P Global Ratings Максим Рыбников.

Этот прогноз по ВВП показывает сильную зависимость белорусской экономики от России и Европейского союза, которые являются ключевыми торговыми партнерами страны, на их долю приходится суммарно более 60% белорусского экспорта. А когда у основных партнеров дела идут плохо (сокращение экономики России – 5%, ЕС — 8% в этом году), то и экономика Белоруссии – в зоне риска, поясняет Рыбников.

Например, более половины внешнего государственного долга — это обязательства перед РФ и Евразийским фондом стабилизации и развития. Почти 95% долга правительства номинировано в иностранной валюте. Зависимость РБ от РФ видна и через высокую корреляцию темпов роста ВВП. «В 2015-2016 годах мы наблюдали слабую экономическую динамику в обеих странах, затем восстановление в 2017-2018 годах и почти идентичные темпы роста в 2019 году: 1,2% в Белоруссии и 1,3% в России», — отмечает Рыбников.

В среднесрочной перспективе экономика Белоруссии будет в среднем расти на 2% в год, прогнозируют в S&P.

«Следует отметить по-прежнему уязвимый платежный баланс страны и необходимость ежегодно рефинансировать достаточно большой объем внешнего долга, риски банковского сектора (возможно ухудшение качества активов на фоне пандемии), а также ряд накопленных структурных проблем, которые были и до пандемии COVID-19 — существование неэффективных госпредприятий со слабыми финансовыми показателями, ограниченный объем прямых иностранных инвестиций, неблагоприятные демографические показатели», — предупреждает аналитик S&P Global Ratings Рыбников.

Кто победит на президентских выборах в Белоруссии до сих пор не понятно, отмечает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. «Такого еще не было на постсоветском пространстве, когда главный оппозиционный кандидат говорит: голосуйте не за меня, а за новые, и главное, честные выборы. Победим Лукашенко, а там разберемся. Это необычно. Но сработает ли это?» — говорит Макаркин.

Ничего общего с Украиной и Зеленским

Одно понятно, что параллели между белорусскими и украинскими выборами некорректны. «Когда Зеленский только начинал избирательную кампанию никто не верил в победу «какого-то там комика».

Но на Украине работали социологи с репутацией, и итоги голосования там подводят относительно честно, потому что Украина выстрадала демократические процедуры. И в конце избирательной гонки стало понятно, что Зеленский имеет шансы», — говорит Макаркин.

Но в Белоруссии нет корректной социологии, нет демократических процедур, практически нет независимых СМИ, поэтому давать прогнозы все-равно что гадать на кофейной гуще, считает Макаркин.

«В эти оставшиеся до выборов дни, возможно, будет понятно, эти многотысячные митинги, которые собирает Тихановская – это предел ее возможностей или это только старт? Если потенциал оппозиции еще не исчерпан, тогда финал видится еще более непредсказуемым. Потому что Лукашенко не из тех, кто отдаст власть», — говорит Макаркин.

Если Тихановская все-таки выиграет выборы, она, судя по предвыборной программе, сделает ставку на развитие малого и среднего предпринимательства, прогнозирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Скорее всего, часть крупных неэффективных госпредприятий будут приватизированы, что подразумевает приход в страну как иностранного, так и российского капитала и большую открытость экономики для зарубежных инвесторов», — говорит Суверов, добавляя, что для России такая перспектива нежелательна.

По мнению эксперта, Белоруссия во главе с Тихановской, скорее всего, изберет путь польской модели социально ориентированной, но рыночной экономики, так как многие белорусы позитивно воспринимают именно польский опыт как наиболее удачный с точки зрения реформ.

При этом российский рынок останется ключевым для сбыта белорусской продукции. «Высокая степень интеграции с Россией, по крайней мере в первые годы после выборов, сохранится. Но «батькономике» с ее ставкой на раздутый госсектор придет конец», — прогнозирует эксперт.

Тихановская обещает в случае победы не вступать в должность президента, а провести в течение полугода новые президентские выборы, поскольку эти выборы — 9 августа — уже нельзя «признать свободными и честными».