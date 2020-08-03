Ниже среднего: как изменилась зарплата в России

Эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, подсчитали медианную (усредненную) зарплату в России в различных отраслях. За последний год (по данным с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года) она составляет 35 тысяч рублей.

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«Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России», - говорится в исследовании.

При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Медианная зарплата считается более точным показателем, чем средняя зарплата, которая высчитывается, условно говоря, путем сложения доходов олигарха и уборщицы. А медианная величина отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. То есть половина работников получает больше медианной зарплаты, половина - меньше.

В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. В некоторых отраслях среднестатистический работник получает больше 50 и даже 60 тысяч рублей в месяц. У лучшей по показателю отрасли («Добыча полезных ископаемых») зарплата достигает 65 тысяч рублей.

Это в 3 раза выше, чем у худшей по зарплатам отрасли — «Легкая промышленность». Здесь медианная зарплата — 20,5 тысячи рублей.

«В среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средних зарплат в стране», — говорится в исследовании.

При этом разница в зарплатах между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится, отмечают авторы исследования.

Рыболовы вне конкуренции

Самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. Эта отрасль лидирует с большим отрывом от остальных: треть работников здесь получают более 100 тысяч. Эксперты объясняют высокие зарплаты тяжелыми условиями работы моряков.

Значительная разница в зарплатах существует и в регионах, особенно по сравнению с Москвой. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», обнародованного 27 июля.

Например, водители в Москве и области могут получать до 80 тысяч в месяц. На Дальнем Востоке за такую же работу готовы платить 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — только 50 тыс. рублей в месяц.

Более высокую зарплату готовы предоставить врачам: в Москве они получают порядка 100 тысяч рублей в месяц. А самая низкая ставка у медиков в Екатеринбурге — около 35 тысяч рублей.

Самая высокая зарплата у учителей в Подмосковье — там ставка педагога оценивается в 69 тысяч рублей. В Омске учителям готовы заплатить 59 тысяч, а в Москве — 48 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — 24 тысячи в месяц.

В Москве за работу охранника готовы предложить 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей. Больше своих региональных коллег получают и московские продавцы. В столице за эту работу предлагают 45 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде вдвое меньше.

По данным июльского исследования ВЦИОМ, более 40% россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты.

При этом каждый десятый участник опроса называют такую ситуацию хронической.

Большинство респондентов (72%) оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое. Крайне редко испытывают нехватку денег до очередной зарплаты всего 39% опрошенных. В большинстве случаев (более 70%) граждане получают деньги дважды в месяц, еще 11% платят один раз в месяц. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

На черный день и на кризис

Тем не менее, большинство россиян пытаются накопить денег на черный день. По подсчетам Райффайзенбанка, сейчас деньги откладывают 60% граждан. Из них 42% имеют менее 100 тысяч рублей в запасе, 37% отложили от 100 до 500 тысяч рублей и лишь у 21% подушка безопасности составляет свыше полумиллиона.

Некоторых россиян копить вынуждает надвигающаяся вторая волна коронакризиса.

Более 45% жителей магаполисов ждут второй волны пандемии, а 38% россиян начали копить деньги на случай повторного введения режима самоизоляции.

Более состоятельные россияне чаще хотят сначала откладывать деньги, а потом их тратить. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ. Однако грамотное сберегательное поведение показывают лишь 18% граждан.

После улучшения эпидемиологической обстановки в России и полного снятия карантинных мер жители страны хотели бы получать среднюю зарплату в размере около 74 тыс. рублей, сообщала в начале июля «Работа.ру».

При этом женская половина россиян предпочла зарплату ниже, чем мужская. Так, в среднем мужчины желали бы получать 86 тыс. рублей, в том время как женщины — всего 61 тыс. рублей, утверждается в результатах опроса.

Уровень зарплаты, на который рассчитывают респонденты, с начала пандемии коронавируса изменился по сравнению с январем 2020 года. Тогда мужчины хотели бы получать зарплату в размере 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.