Офисное несчастье: в России подорожали бизнес-ланчи

В России во втором квартале 2020 года в зависимости от региона до 10% подорожали бизнес-ланчи, сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Цены на комплексные обеды долгое время оставались стабильными из-за высокой конкуренции, но так как в указанный период большинство заведений общепита не работали в обычном режиме, значительная часть офисных сотрудников работала в удаленном режиме. Все это привело к резкому падению спроса на бизнес-ланчи и, как следствие, к повсеместному повышению цен на него, отмечают эксперты.

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«В лидерах по росту стоимости бизнес-ланчей Челябинск — там цены выросли на 10,2%. Также они заметно подорожали в Екатеринбурге и Красноярске — на 8,8% и 8,7% соответственно. В этих городах больше заведений стали предлагать обеды в диапазоне от 150 до 250 рублей», — говорится в исследовании 2ГИС.

Подорожание обедов также коснулось Самары (на 6,1%), Ростова-на-Дону (на 5,9% до 250 рублей) и Нижнего Новгорода (на 5,7% до 241 рублей).

В таких крупных мегаполисах, как Санкт-Петербург и Москва, повышение цены бизнес-ланчей было не таким ощутимым: в среднем оно составило 3,4% до 225 рублей и 1,9% до 319 рублей соответственно.

В целом темп роста точек общепита в стране существенно снизился: если в прошлом году в половине городов-миллионников динамика была выше 10%, то с января по июнь этого года она упала в пять раз. Хороший прирост показали только Уфа (на 18,7%) и Омск (10,3%). Далее с большим отрывом в пятерке лидеров идут традиционно богатый на туристов Санкт-Петербург (+7,3%), Казань (+5,9%) и Красноярск (+5,7%). В Перми и Нижнем Новгороде, к примеру, темпы прироста заведений общественного питания даже упали на 5,5% и 12,6% соответственно.

«Решающее значение для сферы общественного питания имели ограничения, которые повсеместно ввели в марте 2020 года. С этого времени в большинстве миллионников России прирост числа заведений остановился или их число начало сокращаться. С середины 2019 года до марта число организаций общепита в среднем увеличивалось на 1% в месяц. В марте 2020 года их число уменьшилось на 2%.

Затем динамика стала положительной, но всего +0,2% в месяц. По сравнению с докризисным полугодием темпы роста упали в 5 раз», — подчеркнули аналитики 2ГИС.

Дорожают не только бизнес-ланчи, цены обычного меню в кафе, барах и ресторанах тоже иллюстрируют кризисные явления в стране. Так, самое ощутимое повышение среднего чека отмечается в Екатеринбурге — на 16,7% до 677 рублей). Куда ниже динамика роста цен в Нижнем Новгороде (на 7,5% до 657 рублей), Челябинске (на 3,1% до 570 рублей), Самаре (на 2,5% до 731 рублей) и Красноярске (на 1,8% до 738 рублей).

В Москве и Санкт-Петербурге наоборот средняя стоимость ужина в ресторане или кафе даже обойдется дешевле, чем в прошлом году. Она снизилась на 1,8% до 1199 рублей и 0,1% до 790 рублей соответственно.

С одной стороны видно, что люди изголодались по ресторанам и по привычным местам проведения досуга, с другой стороны очень много точек простаивает без клиентов — там работа идет в минус или на грани рентабельности, отмечает бренд-шеф кафе Miska&Chashka Александр Мухортов.

«Есть места, куда, буквально, невозможно попасть — очереди огромные, и на все посадочные места идет только предварительная запись. Прийти с улицы и поужинать просто нереально. Это, разумеется, касается по большей части популярных ресторанов, с хорошей кухней. Все зависит от локации, есть места, которые и до пандемии работали, скажем так, не очень хорошо, сейчас у них и все еще хуже», — объяснил ситуацию на рынке в беседе с «Газетой.Ru» Мухортов.

Для точек располагающихся в бизнес-центрах и во многом ориентирующихся на сотрудников офисов помимо удаленной работы клерков особой проблемой стало и то, что снятие ограничений совпало с сезоном отпусков, подчеркивает собеседник.

«На стоимости бизнес-ланчей сказалось общее подорожание продуктов, в среднем цена где-то на 10% выросла. Отсюда и рост среднего чека. Ну, и конечно, нельзя исключать, что некоторые просто решили подзаработать», — считает бренд-шеф Александр Мухортов.

Помимо реальных страхов населения относительно риска заразиться в местах повышенного скопления людей снижение темпов роста точек общепита также обусловлено падением реально располагаемых доходов населения, считает директор института социальной политики и социально-экономических программ ВШЭ Сергей Смирнов.

«Кто же сейчас будет открывать предприятия общепита? И это связано не столько с тем что будет вторая волна коронавируса или нет. Помимо пандемии важно то, что примерно у 40% населения упали доходы. Причем во многих случаях достаточно резко. В этом смысле есть некий положительный момент, что многие не поедут в этом году отдыхать за рубеж и часть денег будет потрачена здесь, но на быстрое восстановление отрасли я бы не рассчитывал», — сказал «Газете.Ru» Смирнов.