Не всем по вкусу: что будет с пивом после введения нового регламента ЕАЭС

Глава компании «Ереванское пиво» Ашот Багдасарян обратился к председателю коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу с просьбой отложить введение нового техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» минимум на год или три. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее письмо.

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Ранее с аналогичным предложением в ЕЭК обращались и представители Союза российских пивоваров.

В обоих письмах выражены схожие опасения насчет нового правила, которое разрешает заменять пивоваренный солод зерном или продуктами его переработки вплоть до 50% в процессе производства напитка.

По нынешнему законодательству в России можно заменять не более 20% объема пивоваренного солода.

Авторы обоих писем уверены, что внедрение новой нормы приведет не только к ухудшению качества пива, представленного на рынке, но и серьезно ударит по состоянию производящей солод отрасли, а так же закрытию национальных пивоварен и соответствующему снижению занятости населения.

Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка отметили, что у нового регламента есть некоторые недостатки, которые со временем можно поправить. В частности, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев рассказал, что

требования, предъявляемые к воде, которая используется в процессе пивоварения, а также некоторые иные нормы, касающиеся цвета светлого пива и места происхождения ячменя, влекут за собой необходимость дополнительных инвестиций и существенных изменений в производственные процессы.

Представитель компании Heineken в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» тоже обратил внимание на норму, касающуюся качественных показателей используемой воды. Он отметил, что Россия по факту взяла на себя более строгие ограничения, чем другие страны. И почему так получилось – не совсем понятно.

На вкус и цвет

Что касается нормы о 50% солода, участники рынка поддержали эту идею и удивились, почему она не понравилась отдельным производителям. В частности, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» Надежда Овсянникова рассказала, что одна из главных целей нового регламента как раз и заключается в повышении качества продукции и заботе о здоровье потребителей.

Эксперт в комментарии «Газете.Ru» отметила, что

новая норма о предельном уровне замены солода даст пивоварам больше простора для фантазии и для производства сортов, чья рецептура отличается от классических.

При этом сама «Балтика» не планирует менять собственные рецепты в связи с принятием нового регламента.

Представитель компании Heineken рассказал, что норма о замене солода вовсе не означает, что в пиво теперь будут класть все, что угодно, а новый техрегламент в целом более прогрессивен, чем действующее национальное законодательство в России.

Так, пивовары теперь смогут использовать в производстве пива больше сырья – в том числе, риса или кукурузы: обе культуры, например, используются для приготовления традиционного американского лагера.

Классические и даже немного стереотипные примеры этого сорта, часто встречающиеся в американских фильмах – Budweiser и Pabst Blue Ribbon. Или Lone Star, которое пил герой Мэтью Макконахи из сериала «Настоящий детектив».

При этом новый регламент вводит несколько новых категорий, которые теперь будут иметь единые стандарты на территории всего ЕАЭС. В частности, Ораз Дурдыев назвал категорию «пиво специальное», которая не предполагает ограничения по крепости – это откроет для российского потребителя ряд известных и более крепких сортов.

Открытый рынок

Еще одним немаловажным следствием введения нового регламента станет полностью открытый в рамках ЕАЭС рынок для всех производителей, соблюдающих установленные им нормы. По словам представителя Heineken,

из-за унификации правил новый регламент даст возможность без лишних проблем поставлять сваренное в какой-то из стран пива в любую другую любому пивовару.

Но это вовсе не значит, что какие-то крупные производители из-за этого задавят маленькие местные компании.

«На практике не стоит рассчитывать на то, что производитель из какой-то одной страны из-за этого задавит местных пивоваров из другой страны просто потому что пиво по сути на 95% состоит из воды, и становится более дорогим именно из-за сложной логистики. Поэтому его проще производить и продавать локально», – пояснил эксперт.

Тем не менее, благодаря новым возможностям пивоварам из всего ЕАЭС будет проще выходить на общий рынок, из-за чего потребитель только выиграет. Ведь

рост конкуренции среди производителей разнообразного пива позволит не только расширить ассортимент, но и ограничит возможности для задирания текущих цен.

В этом смысле пивной рынок можно рассматривать как совершенно конкурентный: если один производитель резко поднимет цены на свой продукт, его клиенты тут же перейдут к другому. Поэтому перед тем, как необоснованно их завышать, любой пивовар лишний раз подумает.