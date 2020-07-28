Мы тоже люди: аптекари опасаются новой вспышки COVID-19

Руководство аптечной сети «Планета Здоровья» разослало по своим учреждениям информационное письмо, в котором сообщило об ограничении визитов медицинских представителей фармацевтических компаний в аптеки с 21 июля. Фото письма есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

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В качестве причины руководство компании назвало «нестабильность ситуации и продолжающийся рост заболеваемости», хотя официальная статистика в России говорит об обратном: по данным на 28 июля за сутки заболело 5395 человек, а ровно месяц назад был выявлен 6791 случай за день.

На деле это звучит как предостережение или подготовка к началу второй волны эпидемии, и

если в России пока нет серьезных сигналов о ее приближении, то в целом на континенте ситуация выглядит не так радужно. Например, 27 июля власти Китая отчитались о 61 новом случае заражения людей новым коронавирусом – это максимальный показатель с марта, когда вирус вовсю распространялся в Ухане,

пишет The Bell.

В «самом чистом» от COVID-19 среди азиатских стран Вьетнаме ситуация еще тревожнее: там в выходные выявили четыре новых случая, причем двое из этих пациентов находятся в тяжелом состоянии, а местные эпидемиологи говорят, что этот новый штамм еще заразнее предыдущего.

В Европе тоже не все гладко: на днях власти Каталонии и Бельгии заговорили о возможности возврата к жестким ограничениям, а во Франции отметили резкий рост заболеваемости среди молодежи.

«Газете.Ru» удалось связаться с автором информационного письма, которое рассылалось по аптекам сети «Планета Здоровья» – руководителем отдела развития регионов Максимом Гладышевым. В беседе с корреспондентом издания он подтвердил подлинность этого письма и выразил серьезное беспокойство за здоровье сотрудников аптек.

«Информационное письмо, в котором говорилось об ограничении контактов между медицинскими представителями и нашими сотрудниками действительно было, и связано это с тем, что эпидемиологическая ситуация в регионах ухудшилась»,

– рассказал Максим Гладышев «Газете.Ru».

Сотрудник компании пояснил, что зачастую – и это видно по записям с видеокамер –

медпредставители приходят на визиты в аптеки без масок и перчаток, хотя сама аптечная сеть требует, чтобы посетители заходили в помещения в СИЗах. В результате такая халатность приводит к тяжелым последствиям для сотрудников аптек, хотя они, как и врачи, работающие в больницах, точно так же стоят на первой линии фронта борьбы с коронавирусом.

«Все это было сделано только для того, чтобы обеспечить защиту и безопасность наших сотрудников. У нас в организации есть случаи заражения COVID-19, в том числе, среди тех, кто работает непосредственно в аптеках», – рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» Максим Гладышев, особенно подчеркнув, что многие фармкомпании разрешили своим сотрудникам ездить в командировки, в том числе и в Москву – эпицентр распространения коронавируса в России, если судить по числу выявленных случаев.

«После этого они возвращаются в свои регионы и идут в аптеки, в том числе и наши. И после этого мне звонят компании и спрашивают, почему их представители не могут ходить в наши аптеки. Вот поэтому и не могут», – объяснил сотрудник «Планеты Здоровья», добавив, что все же

риторика в отправленном письме, возможно, была воспринята слишком буквально, и на деле никто не запрещает медпредставителям посещать аптеки. Главное, чтобы они делали это в масках и перчатках.

Не только «Планета»

В беседе с «Газетой.Ru» представитель одной из крупнейших фармкомпаний на отечественном рынке рассказал, что аналогичные ограничения вводили и другие аптечные сети – они действовали вплоть до 1 июля. В частности, он назвал «Риглу», «Неофарм» и «Магнит Фарма», однако представители всех перечисленных сетей опровергли введение таких ограничений.

Глава аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поддержал коллег из «Планеты Здоровья» в плане введения таких ограничений.

«Общение фармацевта или провизора с покупателем, как правило, ведется через стекло. С медицинским представителем это выглядит совершенно иначе, поэтому с точки зрения безопасности ограничение их визитов в аптеки — абсолютно правильное решение», – сказал Нифантьев.

Руководитель аптечной сети объяснил, что проблема защиты здоровья фармацевтов и провизоров, работающих непосредственно в аптечных пунктах, была гораздо серьезнее, чем вопросы нехватки препаратов.

По его словам, в течение трех месяцев пандемии работа аптек напоминала фронтовые сводки: каждый день выявлялись случаи заболевания коронавирусом среди сотрудников аптек, после чего заболевший сразу отправлялся на лечение, все его коллеги – на двухнедельную самоизоляцию, после чего моментально формировался новый временный коллектив, а пока происходило все это – в помещениях проводилась тщательная дезинфекция.

В сумме все эти меры помогали сохранить бесперебойную работу аптек, когда россияне больше всего нуждались в них. И все это происходило даже несмотря на то, что с начала пандемии во всех аптеках были установлены защитные стекла, а для сотрудников были закуплены защитные маски, похожие на те, которыми пользуются хирурги в медучреждениях, и прочие СИЗы.

При этом Нифантьев отметил, что ограничение визитов медпредставителей фармкомпаний никак не скажется на доступности препаратов, ведь логистические цепочки от этого никак не зависят. А в случае второй волны коронавируса, скорее всего, в целом работать будет несколько проще, ведь теперь аптекари хотя бы знают, к чему готовиться.

Фармкомпании не в обиде

Глава Ассоциации Российских Фармпроизводителей Виктор Дмитриев в беседе с «Газетой.Ru» тоже сказал, что ограничение таких визитов никак не скажется на доступности препаратов. Тем более, даже во время острой фазы пандемии, фармкомпаниям приходилось решать совершенно иные задачи.

«Проблема была в том, что за время пандемии сменилось восемь стандартов лечения нового коронавируса, поэтому нам приходилось постоянно приспосабливаться под потребность. Поэтому все мы работали в полную силу, а на заводах даже вводились третьи смены»,

– рассказал Дмитриев «Газете.Ru».

Опрошенные «Газетой.Ru» представители фармкомпаний, в целом, отнеслись к подобным ограничениям с пониманием. Так,

в компаниях Pfizer и Bayer изданию заявили, что ставят безопасность коллег и своих сотрудников на первое место, поэтому еще во время пандемии перешли на удаленное общение с персоналом аптек и медицинских учреждений.

При этом компании старательно выполняют все необходимые действия для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в Pfizer рассказали, что в соответствии с одним из указов столичной мэрии каждые 15 дней тестируют не менее 10% своих сотрудников на коронавирус. А когда придет время возвращать сотрудников в офис, всех их проверят на вирус методом ПЦР.

А в Bayer «Газете.Ru» рассказали, что, помимо прочего, выделили около 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом, включая передачу более 65 тыс упаковок своей продукции в медицинские учреждения. При этом на закупку СИЗ и тест-систем было потрачено еще 20 млн рублей.

Сотрудник одной из крупнейших фармкомпаний, работающих на территории России, пожелавший сохранить анонимность, рассказал «Газете.Ru», что аптечные визиты сотрудников обычно проходят в двух форматах.

Первый носит исключительно образовательный характер: представители проводят фармацевтические кружки с сотрудниками аптек, в ходе которых разъясняют конкурентные преимущества своих препаратов, чтобы в общении с клиентами фармацевты и провизоры могли рекомендовать более подходящие образцы.

Второй тип визитов предназначен для того, чтобы компании лучше понимали, как исполняются контракты, заключенные между ними и аптечными сетями. В таких договорах могут быть прописаны и жесткие правила выкладки препаратов на полки, а в случае фиксации нарушений аптечные сети либо платят неустойку, либо лишаются какой-то суммы по контракту.

Но в ситуации, когда в мире бушует эпидемия, тонкости контрактных обязательств, естественно, отходят на второй план. А фармкружки, в соответствии с духом времени, проводятся в виде онлайн-конференций.

Впрочем, это вовсе не говорит о том, что абсолютно все работающие на российском рынке фармкомпании действительно заботятся о здоровье своих сотрудников и аптекарей.

На соответствующие вопросы «Газеты.Ru» не стали отвечать представители компаний Акрихин, Фармстандарт, Тева, Takeda, Astellas и Sandoz.