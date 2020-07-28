Красный «Убер» в России: китайцы подомнут рынок такси

В Казани начало работу российское подразделение Didi Chuxing, которая у себя на родине является крупнейшей компанией по частным перевозкам. Ежедневно с помощью сервиса Didi совершается свыше полумиллиона поездок на такси. Казанский филиал компании предлагает таксистам уже сейчас начать работу с ними, скачав для подключения соответствующее приложение в App Store или Google Play.

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Через это же приложение можно будет заказать такси либо вызвать машину по телефону, сообщает компания. Примечательно, что Didi обещает, что их комиссия с каждого заказа, переданного водителю, составит всего 10%. Для сравнения у крупнейшего российского агрегатора «Яндекс-Такси» комиссия сейчас в зависимости от тарифа составляет 16-20,5%, в целом средняя по российскому рынку ставка — 30%.

«Огромный экономический потенциал и проактивная политика в отношении инноваций в России, в частности в Татарстане, обеспечивают идеальные условия для создания новых технологий и услуг для удовлетворения высокого локального спроса на перевозки. Возможность прихода Didi в регион имела положительный отклик со стороны представителей местной власти на подготовительном этапе.

23 июня Рустам Минниханов, президент Татарстана, пригласил Didi присоединиться к местному бизнес-сообществу»,

— приводит издание VC.ru заявление компании по поводу начала работы в Казани.

Ранее сообщалось, что в конце года сервис Didi появится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» направила запрос в головной офис компании с вопросом о планах относительно российского бизнеса, представители Didi на письмо не ответили.

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков (автор законопроекта от реформе рынка такси) считает, что приход столь крупного иностранного агрегатора в страну неминуемо будет связан с переделом рынка такси.

«Didi станет монополистом, они зальют рынок деньгами, перетянут к себе водителей доплатами, потому что, в основном, это индивидуальные предприниматели. Установят демпинговые цены за поездки. Они будут работать убытки, лишь бы разорить и уничтожить конкурентов. А после того, как захватят рынок, они будут диктовать свои цены, когда конкурировать уже будет не с кем», — поделился мнением с «Газетой.Ru».

Возможности у Didi для этого есть, говорит Лысаков, ссылаясь на многомиллиардную капитализацию компании ($56 млрд). В Китае Didi стала фактически национальным таксомоторным оператором в 2016 году после поглощения Uber China. Сделка оценивалась в $35 млрд, в свою очередь Uber в результате сделки стал совладельцем китайского агрегатора ему принадлежит доля в 15,4 %. Среди акционеров Didi такие крупные китайские концерны, как Alibaba и Tencent.

Появление столь серьезного игрока на рынке не вызвало оптимизма и в межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист». По мнению председателя координационного совета профсоюза Андрея Попкова, китайцы начали заниматься незаконной деятельностью.

«Мы знаем их, знакомы с этой компанией. Они неправильно зашли, и работают, скажем так, незаконно — нанимают нелегальных водителей. Им все равно», — рассказал «Газете.Ru» Попков.

Собеседник так же как и депутат Лысаков полагает, что китайцы за счет демпинга постараются вытеснить с российского рынка таких локальных игроков, как «Яндекс. Такси».

В тоже время российские агрегаторы сами виноваты в том, что сейчас вероятность перетока водителей к иностранному агрегатору как никогда высока, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Яндекс. Такси», российский Uber, «Ситимобил» сами виноваты. В прошлом году была забастовка таксистов, которые протестовали против высоких комиссий агрегаторов. На самом деле заработать в такси очень сложно, поскольку агрегаторы забирают непомерную комиссию — 30%, — обрисовал проблему Ифанов.

По его словам, еще 30% водитель отдает за аренду машины. За вычетом питания, ремонта машины, штрафов и расходов на бензином у него остается около 20% от реального заработка — в среднем это 30-45 тыс. руб., знает Ифанов. При этом эксперт отмечает, что работа профессионального водителя сопряжена с высоким риском. Сами таксисты выражают схожую позицию со словами правозащитника.

«В данный момент что бы вы не сделали в приложении — на это наплевать. Главное дайте клиенту уехать дешевле и быстрее, а водителю получить за заказ денег больше чем у конкурента. Остальное все неважно: есть адрес куда везти, нет адреса, рейтинг, отзывы и так далее — без разницы», — оставил комментарий в паблике Didi в «Вконтакте» пользователь Юрий Сергеевич.

В компании «Яндекс. Такси» на вопросы «Газеты.Ru» о выходе крупного глобального игрока на российский рынок не ответили.