Корея и не только: в какие страны россиянам могут открыть въезд

Россия рассматривает возможность возобновить авиасообщение еще с несколькими странами в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Собеседник агентства рассказал, что в данный момент обсуждаются перспективы возобновления перелетов в Южную Корею и Венгрию.

«Российская сторона готова к переговорам, однако официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено», — сообщил он «Интерфаксу».

По информации источника, открыть границы для россиян могут ОАЭ: они уже уведомили о своей готовности. Собеседник издания отметил, что это предложение рассмотрят, и решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

На следующем этапе возобновления авиасообщения Россия также может открыть полеты на Мальдивы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к авиавластям источник.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы», — рассказал собеседник агентства.

О скором восстановлении авиасообщения между РФ и Южной Кореей ранее уже сообщал другой источник ТАСС.

«Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки», — прогнозировал источник издания.

Евросоюз, в свою очередь, в ближайшее время открывать границы с Россией не собирается. По сообщениям ТАСС, в ближайшее время Брюссель опубликует обновленный «белый список» стран с безопасной эпидемиологической обстановкой. В следующий раз он будет пересмотрен в середине августа. Источник в делегации одной из стран ЕС в Евросовете рассказал агентству, ситуация с коронавирусом в России пока не позволяет стране попасть в этот список. По его словам, статистика говорит о том, что «пока рано».

В настоящее время в «белом списке» числятся 13 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Грузия, Руанда, Уругвай и Китайская Народная Республика (КНР). После предыдущего обновления список был сокращен — из него исключили Черногорию и Сербию.

Примечательно то, что несмотря на открытие границ ЕС для китайцев, в Пекине не подтвердили снятие ограничений на въезд для граждан европейских стран.«За последние две недели <...> во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы», — добавил европейский дипломат в беседе с ТАСС.

Несмотря на то, что документ для всего ЕС носит рекомендательный характер, и страны-члены Евросоюза могут по своему усмотрению открывать или оставлять закрытыми границы с любыми «безопасными» государствами, со странами вне «белого списка» государства открыть рубежи не имеют права.

Как на прошлой неделе заявили в МИД РФ, Россия при открытии границ со странами ЕС будет руководствоваться «в первую очередь обеспечением безопасности своих граждан». Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко подчеркнул, что ни у кого нет желания столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции и вновь вывозить граждан из-за рубежа.

24 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о том, что в следующем месяце Россия откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 1 августа россияне смогут улететь в Лондон, Занзибар, Анкару и Стамбул; с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Улететь в эти страны можно будет из трех городов РФ — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По данным сервиса «Туту.ру», спрос на авиабилеты в Турцию у российских путешественников на прошлой неделе вырос в пять. Самыми популярными рейсами стали перелеты из Москвы в Анталью. При этом средний чек на авиабилеты в Турцию по сравнению с предыдущим годом вырос на 42%, с 17,6 до почти 25 тыс. рублей за билет туда-обратно. Билеты из Петербурга в Анталью подорожали на 61%, с 22,5 до 36,3 тыс. рублей; из Москвы в Стамбул стало летать дороже в среднем на 31% — цены выросли с 18,4 до 24 тыс. рублей.