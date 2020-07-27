Высокие риски: почему с ипотекой лучше повременить

Выдачи ипотечных кредитов в июле, по предварительным данным, превысили июньские показатели и докризисный уровень, сообщили «Газете.Ru» эксперты рынка. По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в июне 2020 года банки выдали более 109 тыс. ипотечных кредитов на 258 млрд рублей. По объему это почти на 40% больше, чем в мае, и на 29% выше показателей июня 2019 года. По информации экспертов, в этом месяце спрос на ипотеку держится на таком же высоком уровне.

Реклама

Управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая отмечает, что некоторые сделки фактически могут быть заключены после июля, и статистика обновится, поэтому данные предварительные. Но вероятнее всего мы увидим прирост выдачи ипотечных кредитов, считает эксперт.

«Июль — это первый месяц полного снятия ограничений в Москве. Границы пока не открыты, большинство клиентов еще не успели разъехаться в отпуска. При этом программа господдержки ипотеки на новостройки, безусловно, будет набирать популярность, поэтому пока никаких причин для снижения активности заемщиков нет», — объясняет Литинецкая. По прогнозам эксперта, первые признаки возможного исчерпания отложенного спроса могут проявиться в августе.

Данные по июлю будут примерно схожими с показателями первого месяца лета как по количеству кредитов, так и по сумме выданных займов, считает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Год к году рост, по разным методикам оценки, будет составлять от 20 до 35%, что вполне нормально после весеннего затишья», — указывает эксперт. Он также выделяет несколько факторов, которые так влияют на рост спроса. Первый: такой выгодной ипотека еще не была и может стать еще выгоднее к концу года, считает Кричевский.

«Низкая ключевая ставка способствует росту количества заемщиков даже несмотря на то, что более 40% заявок на ипотеку, как правило, не одобряются. Но заемщиков это не останавливает, они добавляют небольшую сумму к первоначальному взносу, подают заявки в другие банки и получают добро», — говорит эксперт, отмечая, что нестабильность времени только подталкивает людей к вложениям в недвижимость, в особенности после обесценивания вкладов и депозитов, максимальная ставка по которым уже опускается ниже 4,5% годовых. Это и является вторым фактором роста. А третьим выступает отложенный спрос, добавляет Алексей Кричевский.

Мария Литинецкая обращает внимание на тот факт, что нестабильность все равно является основным подводным камнем для заемщиков ипотеки. И если сейчас у покупателя квартиры есть доход и работа, то нет никаких гарантий, что эти «опоры» исчезнут сейчас или в любой из 20 предстоящих лет выплаты кредита, отмечает эксперт.

«Сейчас покупают жилье либо более и менее уверенные в своих позициях, либо совсем отчаянные. В целом, конечно, риски у покупателей в данный момент более высокие, чем, скажем, в период с 2016 по 2019 год», — считает Литинецкая.

Об этом же говорит и младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина:

«С учетом сохранения неопределенности в экономике стоит еще более внимательно оценивать достаточность своих доходов для обслуживания ипотеки и их стабильность».

Однако в случае, если потенциальный заемщик уверен в стабильности своих доходов и уже нашел подходящий для покупки вариант жилья, откладывать покупку сейчас действительно не имеет смысла, поскольку ситуация по ставкам благоприятная — их значения находятся на минимальных уровнях за всю историю развития ипотечного рынка в России, а рост цен на жилье в перспективе 1-2 лет вероятен, считает Щурихина.

При этом эксперт уверена, что снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. не приведет к существенному снижению процентов по ипотеке, поскольку ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики уже заложены в предложения участников рынка. Однако по мнению Марии Литинецкой, небольшое снижение можно воспринимать как сигнал, что смягчение будет продолжаться и дальше.

«То есть с высокой вероятностью в сентябре Банк России вновь опустит ставку. В долгосрочной перспективе смягчение кредитно-денежной политики позволит повысить доступность ипотеки. Пока что ставки в России остаются высокими, и превышают уровень стоимости кредитования в развитых странах», — прогнозирует эксперт.