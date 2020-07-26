Опасная практика: США угрожают участникам «Северного потока-2»

Власти США уже открыто угрожают немецким подрядчикам «Северного потока – 2» — экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря, пишет издание Die Welt.

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Представители американских властей провели уже две телеконференции один на один с европейскими, и в том числе — немецкими, подрядчиками трубопровода, в ходе которых обещали «далеко идущие последствия в случае продолжения работы над проектом».

Как минимум в одной из двух онлайн бесед с американской стороны принимали участие 12 высокопоставленных сотрудников трех ведомств США: Госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики.

«Американские официальные лица очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода. Я считаю, что угроза очень и очень серьезная», — рассказали участники переговоров.

В свете происходящего немецкая энергетическая компания Uniper «выразила сожаление по поводу того, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект, который, по общему мнению, важен для энергетической безопасности Европы».

«Это явное посягательство на европейский суверенитет», — указали представители компании.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что будут мешать завершению строительства газопровода посредством положений Закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Таким образом, компаниям и банкам дальнейшее участие в строительстве трубопровода из России грозит полное изгнание с рынка США и запрет на въезд на американскую территорию для их сотрудников.

На пресс-конференции в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео подытожил все сделанное американской стороной следующим образом: «Убирайтесь сейчас или ощутите последствия».

При этом, немецкое правительство указало, что все переговоры с США ведутся по вполне официальным каналам.

«Министерство иностранных дел знает, что американская сторона ведет переговоры с немецкими компаниями, чтобы объяснить правила применения CAATSA. МИД находится в контакте с этими компаниями», — указали в МИД ФРГ.

Все происходящее являет собой «новую, печальную практику, при которой Соединенные Штаты угрожают санкциям [напрямую немецким компаниям] без консультаций с правительством Германии», сказал Майкл Хармс, управляющий директор Восточного комитета немецкого бизнес-сообщества.

«Если мы позволим диктовать нам энергетическую политику третьим странам, это создаст опасный прецедент: послезавтра то же самое может прийти в голову китайцам», — добавил предприниматель.

Он также указал, что американские обвинения в том, что Германия финансирует российскую оборонную промышленность за счет закупок газа у Москвы, «несправедливы» и «очень похожи на фейк-новости».

По его словам, Соединенные Штаты имеют гораздо более высокий торговый баланс с Россией, чем Германия, который состоит в основном из американских закупок нефти и газа у России.

«Если бы речь шла об ослаблении России и сокращении доходов, у США были бы прекрасные возможности сделать это самим. Вместо этого принимаются законы о санкциях, которые оплачиваются исключительно из кармана европейцев», — возмутился бизнесмен.

Представитель Германии в Европейском парламенте Маркус Пипер заметил, что американская угроза санкциями является «явным нарушением всего, что понимается под коммерческим правом».

Он раскритиковал недавнее расширение закона о санкциях CAATSA, пояснив, что «немецкие компании теперь стали на одну ступень с Ираном».

«Германии и Европе необходимо срочно разработать контрстратегию», — подытожил депутат.

Двумя днями ранее Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает CNBС.

В этой версии проекта приоритетная роль отводится «стратегической конкуренции с Россией». Одобрили проект 86 сенаторов, а проголосовали против 14 человек.

На прошедшей неделе еще одну версию оборонного бюджета одобрила палата представителей. В документе прописаны новые санкционные меры против «Северного потока - 2» и другого российского газопровода — «Турецкий поток».

Теперь документы должны быть согласованы комиссией из представителей этих палат.

В Кремле обеспокоены новыми санкциями в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб, предоставлением услуг и помещений для модернизации судов, связанных со строительством «Северного потока – 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Санкции в отношении «Северного потока» — это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. Обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту», — сказал представитель Кремля.

Он назвал санкции неприемлемыми и нарушающими международное право.