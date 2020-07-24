Второй акциз: для алкоголя и табака придумали новый сбор

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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По мнению автора инициативы, предприятия розничной торговли получают крупные доходы от продажи алкогольной и табачной продукции, а вся социальная нагрузка от злоупотребления этими видами товаров ложится на государство, в частности на систему здравоохранения.

«Урон от злоупотребления гражданами алкогольной и табачной продукции исчисляется миллиардами рублей, а общие потери государства подробно расписаны в ежегодных аналитических докладах Федерального проекта «Трезвая Россия». Общая сумма потерь, по нашим оценкам, составляет до 5% от ежегодного объема ВВП России», — отмечается в документе.

В связи с этим Султан Хамзаев предлагает взимать сбор в размере 30% с прибыли предприятий розничной торговли и общепита после уплаты всех необходимых налогов: вырученные средства будут перечисляться на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты.

По словам автора инициативы, реализация данной идеи позволит региональным медицинским учреждениям получить новый, адресный источник финансирования.

В правительстве «Газете.Ru» сообщили, что данное письмо пока не поступило.

Глава Федерального проекта «Трезвая Россия» также добавил, что процент от отчислений не должны закладывать в конечную стоимость этих товаров и цена при использовании механизмов регулирования не должна вырасти для покупателей больше чем на 10%.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин относится к такому предложению скептически. Свою позицию он объясняет тем, что не совсем понятно, чего «Трезвая Россия» добивается этой инициативой.

«Вопрос в том, просчитаны ли экономические и социальные последствия предложения или это популизм. Такую историю будет очень сложно администрировать, и стоит понимать, что на это тоже уйдет много средств», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Владимир Ионкин также напоминает, что любые ограничения на продажу алкоголя только провоцируют развитие нелегального рынка и очередной барьер в этом вопросе обернется только потерей доли бюджета, идущего с торговли сертифицированным алкоголем.

«Значимую долю от товарооборота магазинов составляет алкогольная продукция. Прибыль с нее в целом вытягивает торговлю, позволяя не делать высокие наценки на многие товары.

Минимальная стоимость бутылки водки — 230 рублей, из них на данный момент почти 105 заложено на акцизы. Власти могут направлять эти деньги куда угодно, в том числе и на здравоохранение. Но дополнительные сборы приведут к тому, что многие магазины просто перестанут существовать», — предупредил эксперт.

«Средняя стоимость пачки легальных сигарет уже более 100 рублей, из которых более 70 рублей — обязательные платежи государству. Это в два-три раза выше, чем в странах-партнерах по ЕАЭС», — рассказал «Газете.Ru» руководитель «БАТ Россия» (British American Tobacco) по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский. По его словам, дополнительные сборы напрямую будут отражаться на цене для конечного потребителя, что станет причиной роста нелегального рынка, доля которого в прошлом году достигла своего исторического максимума в 15,6%.

«В случае решения проблемы нелегальных сигарет государство будет получать в бюджет дополнительные 100 млрд рублей в год, которые сейчас уходят в тень, и сможет распределить их на социально значимые проекты», — отметил эксперт.

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов обращает внимание на тот факт, что данная идея уже давно реализуется во всем мире в виде акциза, и в отличие от предлагаемого налога, рассчитываемого от непредсказуемой и сильно волатильной прибыли, общий объем акцизных сборов зависит только от объема потребления, который достаточно стабилен. Более того, акциз дает намного больше дохода бюджету: сегодня размер акциза в каждой бутылке в несколько раз превышает совокупную прибыль и производителей, и дистрибьюторов, и розницы с этой же бутылки.

«Акциз по сути своей уже призван компенсировать то негативное влияние, которое алкоголь оказывает на сообщество и окружающую среду, точно так же, как и табак, масла и топливо. Акцизы, которые платят пивовары, уходят в региональный бюджет и направляются на решение социальных проблем конкретных регионов. Поэтому сама идеология данной инициативы нелогична и избыточна», — согласилась с Кириллом Болматовым Ирина Федорова, старший директор по работе с органами госвласти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика».

Эксперт также говорит о том, что все это может привести к формированию незаконного оборота подакцизных товаров, который повлияет не только на доходы бюджета, но и на здоровье и безопасность населения. А кроме того, вызовет рост социальный напряженности вместо ожидаемого эффекта оздоровления нации, добавляет Ирина Федорова.

В AB InBev Efes такое предложение и вовсе называют «абсурдным». Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям Ораз Дурдыев отмечает, что пандемия коронавируса стала большим вызовом для бизнесов всех масштабов, поэтому сегодня важно говорить о мерах поддержки, о том, как восстановить экономику и сохранить рабочие места.

«Такой налог мог бы стать дополнительной нагрузкой на легальных производителей, которая будет иметь абсолютно противоположенный эффект и приведет к росту серого рынка и потреблению суррогатов.

На наш взгляд, эта инициатива не выдерживает никакой критики. С учетом того, сколько индустрий вовлечено в процесс производства и оборота подакцизных товаров, необходимо говорить о заморозке акцизов, а не создавать дополнительную налоговую нагрузку», — говорит Дурдыев «Газете.Ru».

«Для многих предпринимателей, в том числе владеющих небольшими пивоварнями, речь идет о выживании. Введение нового сбора в текущей ситуации может поставить крест на существовании таких предприятий», — резюмирует Ирина Федорова.