«Разрушенная отрасль»: половина фитнес-клубов может закрыться

Региональная фитнес-индустрия фактически находится на краю гибели: в настоящий момент деятельность отрасли в 35 субъектах России полностью парализована, она стоит на пороге банкротства, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Национального фитнес-сообщества (НФС).

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В марте 2020 года показатели посещаемости фитнес-клубов упали на 90%. Затем из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса бизнес в сфере физической культуры и спорта и вовсе вынужден был приостановить свою деятельность. В ряде регионов по-прежнему запрещена (или же разрешена с невыполнимыми требованиями Роспотребнадзора) работа таких предприятий, из-за чего 20% объектов фитнес-индустрии в регионах не могут открыться, сообщили в НФС. По информации сообщества, 640 фитнес-клубов простаивает только в Свердловской области, 500 точек — в Новосибирской области, 490 — в Краснодарском крае.

Национальное фитнес-сообщество направило официальные обращения с просьбой о безотлагательном запуске индустрии к губернаторам семи регионов: Самарской, Оренбургской, Новосибирской областей, Ставропольского края, Алтайского и Пермского краев, Республики Адыгея. Копии писем есть в распоряжении «Газеты.Ru». Редакция издания направила запрос о получении письма и принимаемых мерах в пресс-службы глав указанных регионов.

Согласно оценке Национального фитнес-сообщества, при самом оптимистичном сценарии развития событий 30% из неработающих к настоящему времени фитнес-клубов уже не смогут открыться после снятия всех карантинных мер.

Всего в России до пандемии на 13 тыс. объектах отрасли были трудоустроены 768 тыс. человек, из них более 140 тыс. в настоящее время остаются без работы, отмечается в одном из обращений.

«Множество региональных фитнес-клубов закрыто, при этом работают крупные торговые центры, ярмарки, на пляжах «яблоку негде упасть»: логика процесса снятия карантина напрочь отсутствует. Выдвинутые некоторым регионам требования шокируют отрасль: 1 человек на 20 м кв. в тренажерном зале. При этом свободны для посещения дискотеки, работают санатории с бассейнами, а бассейны и душевые в фитнес-клубах — закрыты. Запрещено пользоваться раздевалками в клубах, но можно ездить в переполненном общественном транспорте», — сказал «Газете.Ru» президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, добавив, что в скором времени физкультурно-оздоровительная отрасль может из числа наиболее пострадавших превратиться в «самую разрушенную».

По прогнозам Елены Силиной, без поддержки государства уже осенью фитнес-индустрию ждет «волна банкротств, которая сметет с рынка 50% клубов», страна лишится отрасли, которая строилась 25 лет.

«Владельцы фитнес-бизнеса полностью исчерпали свой финансовый резерв, выплачивая арендные платежи, ЖКХ и зарплату сотрудникам на протяжении 4 месяцев простоя. Наряду с этим значительно ухудшилось финансовое положение граждан, что неминуемо повлияет на падение спроса до 60% в сравнении с предыдущим годом», — объяснила президент НФС.

Такая оценка вполне реальная, говорит PR-директор X-Fit в России Ольга Чинёнова:

«Проблем у клубов, даже если они работают в регионах, где фитнес уже открыт, множество — падение спроса на услуги, низкие продажи, траты на обеспечение выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, необходимость компенсировать всем клиентам контрактное время за период простоя, возвраты средств тем, кто не готов из-за пандемии или других причин посещать офлайн-тренировки», — указала Ольга Чинёнова.

«По нашим оценкам, чтобы восстановиться после трехмесячного закрытия, понадобится не менее полутора лет. А что говорить о тех клубах, которые еще в стопе? Уверена, что закрытия продолжатся»,

— заявила представительница X-Fit.

Управляющая и владелица сети клубов «Динамика» Оксана Андреева рассказала «Газете.Ru», что в Смоленской области фитнес-клубам разрешили работать буквально с сегодняшнего дня, после многочисленных коллективных писем к губернатору.

По ее словам, тех, кто не смог пережить пандемию, будет видно спустя 3-4 месяца: все зависит от договоренностей с арендодателями и закредитованности предприятий. Многие брали для бизнеса кредиты, и когда в сентябре банки начнут требовать замороженные платежи, кому-то будет нечего отдавать, предупреждает Оксана Андреева.

В Горно-Алтайске, по данным учредителя и владелицы сети клубов «Республика» Светланы Черниковой, официального закрытия не было, но тем не менее начались проверки, и работать фитнес-клубам запрещали и запрещают до сих пор. Письма с просьбами разрешить открыться и предложениями о мерах безопасности, с соблюдением которых фитнес-залы могли бы открыться, остаются без ответа, отметила собеседница «Газеты.Ru».

«В нашем регионе последним нашли коронавирус, и сейчас, по сообщениям, мы даже не вышли на плато. Нам говорят, что фитнес-клубы откроются только с третьего этапа [снятия ограничений], а когда он будет — никто не знает», — добавила Светлана.

PR-директор X-Fit Ольга Чинёнова сообщила «Газете.Ru», что на данный момент закрыты фитнес-клубы сети в Перми и Новосибирске. И если в первом случае ограничения, возможно, будут сняты 28 июля, в ситуации с Новосибирском в СМИ прошла информация о возможном продлении карантинных мер до конца лета.

«Официальных документов еще нет, ждем. Но если эти данные окажутся верными, вопрос выживания клубов встает ребром. X-Fit в составе Ассоциации организаций в области физической культуры и спорта Новосибирской области участвует в программе, направленной на скорейшее открытие бизнеса – пишем письма губернатору, встречаемся с представителями различных министерств. Но пока наши ходатайства остаются без реального результата и отклика органов власти»,

— сетует представительница X-Fit.

Ольга Чинёнова также рассказала о жестких ограничениях, о которых упоминала президент НФС в письмах губернаторам. Основное из них — это работа клубов без бассейнов.

«Дело в том, что водная зона — одна из самых популярных в фитнес-клубах. Теперь представьте: социальная дистанция, ограничение по количеству посетителей в физкультурно-оздоровительном комплексе, что в разы снижает проходимость, а к этому добавляется отсутствие возможности тренироваться в бассейне», — описала ситуацию эксперт.

Можно по-всякому оценивать данное решение, но с точки зрения бизнеса такой вариант работы серьезно усложняет и так непростое положение фитнес-операторов, потому что процент клиентов, желающих оформить возвраты, заметно увеличивается, резюмирует PR-директор X-Fit.