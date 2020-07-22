Спасти «Северный поток — 2»: Германия ответит США санкциями

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал правительство ФРГ принять ответные меры на расширение санкций в отношении немецких компаний, работающих над строительством «Северного потока — 2». Об этом в интервью изданию Funke рассказал глава OAOEV Михаэль Хармс.

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«До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе, — сказал руководитель OAOEV. — Мы активно работаем над конкретными предложениями.

Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций».

Собеседник издания напомнил, что, согласно последнему пакету санкций, американцы могут заблокировать банковские счета компаний, каким-либо образом связанных со строительством «Северного потока — 2». В том числе США могут запретить работникам таких компаний посещать территорию Соединенных Штатов.

«Санкции, возможно, грозят и финансирующим [проект] банкам — это очень болезненный удар», — подчеркнул Хармс.

Глава комитета в то же время отмечает, что пока ни в одном документе не фигурируют наименования отдельных компаний и не говорится о конкретных мерах США.

Хармс не считает, что расширение санкций ставит крест на дальнейшем развитии «Северного потока — 2». Однако он напоминает, что в посольстве США в Берлине уже несколько раз настоятельно рекомендовали некоторым компаниям явиться к ним на переговоры. По мнению главы OAOEV, такие действия не соответствуют партнерским отношениям.

«Мы в связи с этим тесно координируем наши действия с правительством ФРГ. Угрозы санкций со стороны США мы считаем опасным прецедентом. ЕС должен эффективно противодействовать этому. Необходимо избежать того, чтобы другие государств пришли к подобным идеям», — заметил Хармс.

Дальнейшие технические работы по строительству «Северного потока — 2» не составят проблемы, полагают в ФРГ. Но есть риск, что страховые компании, опасаясь последствий со стороны американского правительства, поведут себя непредсказуемо. Тем не менее немецкий бизнес считает газопровод по-прежнему «крайне важным» для развития экономики страны.

«Он будет способствовать обеспечению поставок газа, поддержанию низких цен и поможет в защите климата»,

— уточнил Хармс.

Восточный комитет германской экономики считается влиятельным сообществом в ФРГ, он отвечает за региональную инициативу экономики немецкого государства в странах ЕС, России и Центральной Азии. Всего в объединение входит более 350 предприятий, это представители среднего бизнеса, крупные промышленные союзы и корпорации.

В экспертной среде доминирует скептицизм в отношение потенциальных ответных мер ФРГ, как их действенности, так и реалистичности, отмечает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Рыночная сила США сейчас очень велика, и в принципе большинство европейских компаний не хотят страдать из-за какого-то одного, пусть даже очень крупного и прибыльного проекта от возможных санкций, в том числе связанных с арестом имущества этих компаний в США, запрета деятельности на одном из крупнейших рынков. Мне кажется, что санкции будут носить формальные характер, с той лишь целью, чтобы Германию не потеряла лицо», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Громов.

У США на порядок больше инструментов давления на Европу, указывает он. Первоначально санкции затрагивали компании, занятые в трубоукладке, но после их расширения под эти меры могут попасть различные сегменты бизнеса: страхование, банковские услуги, поставки комплектующих, обеспечение юридического сопровождения и многое другое, напомнил Громов.

«Тот пакет санкций, который сейчас введен США, фактически обрекает «Газпром» на полную изоляцию в проекте «Северный поток — 2».

Россия, конечно, слишком много вложила средств в реализацию этого проекта, в том числе политических, поэтому мы будем бороться до последнего. Но санкции, безусловно, затормозят его развитие», — считает Алексей Громов из Института энергетики и финансов.

Европейский союз в лице Германии все же может пойти на реальное противодействие американскому санкционному давлению на газопровод, полагает старший научный сотрудник Финансового университета и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.

«Вообще сейчас идет вопрос по другой теме — «А может ли Европа торговать с теми странами, с которыми она хочет? Или только с теми, которые американцы разрешат?» А завтра США скажут, что «Северный поток — 1» тоже плохой, давайте его тоже запретим! Потом скажут: не работайте с китайцами. Давайте продажу электроники Huawei запретим. Я полагаю, что европейцы осознали, к чему это ведет, что это стратегически опасно, и будут принимать меры», — рассказал «Газете.Ru» Митрахович.

Среди таких мер, по мнению собеседника, может быть конкретная помощь компаниям, работающим с «Газпромом», со стороны немецкого правительства.

В минувший вторник палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Среди прочего этот документ предписывает администрации президента ужесточить санкции против газопровода «Северный поток — 2», а также иностранных компаний, которые помогают реализации его строительства.