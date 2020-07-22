Против России и Китая: что не так с оборонным бюджетом США

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Он начинается в стране с 1 октября. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа. За документ проголосовали 295 конгрессменов, против — 125.

Реклама

Предполагаемая смета расходов бюджета — $740,5 млрд. Из них законодатели выделяют, в частности, $3,6 млрд на «сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов». В проекте содержится запрет на использование бюджетных средств для «проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности». Конгрессмены вводят также запрет на использование китайского видеосервиса TikTok в электронных устройствах госорганов страны.

Среди прочего, законодатели выделяют Пентагону из бюджета $1 млрд на борьбу с пандемией коронавируса.

Две вакцины от коронавирусной инфекции уже начали проходить финальную стадию клинических испытаний в США, сообщало ранее агентство Reuters со ссылкой на президента Дональда Трампа.

По его словам, ранее на создание и испытание вакцин уходили годы, а сейчас все было достигнуто в короткие сроки. Трамп отметил, что вскоре к этим двум вакцинам присоединятся еще четыре вакцины-кандидата. «Первые подтвержденные вакцины будут одобрены немедленно», — заверил президент.

Трамп не даст себя ограничить

Тем не менее, как сообщил Белый дом, президент Трамп наложит вето на проект бюджета в его нынешней форме. Его не устраивают ряд положений и в первую очередь пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы).

«Есть также серьезные вопросы относительно положений законопроекта, направленных на то, чтобы ввести жесткие ограничения на использование средств в Афганистане, а также иным образом ограничить полномочия президента по защите национальных интересов», — подчеркнули в Белом доме.

Ограничения касаются, в частности, полномочий президента по выводу войск из Афганистана, Германии, Республики Корея, а также африканских стран.

Сдерживать предполагается не только Китай, но и Россию. Проект бюджета оформляет выделение почти $3,8 млрд на программу «Европейская инициатива сдерживания», направленную, по утверждению американских властей, на «сдерживание России».

Украина в следующем финансовом году может получить по военной линии от США $250 млн.

Этим недружественные действия против России не исчерпываются. Документ требует от вашингтонской администрации ужесточить действующие санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.

Никаких газовых потоков в Европе

Официальной причиной введения очередных санкций против России названа защита европейской энергетической безопасности.

Проект бюджета уже изучили в Восточном комитете германской экономики (OAOEV) и призвали принять ответные меры против США из-за возможных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью медиагруппе Funke сообщил глава комитета Михаэль Хармс. Он рассказал, что американские санкции сильно ударят по Германии, так как США грозят заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством «Северного потока — 2», закрыть их менеджерам въезд в США.

По словам Хармса, ранее в комитете не хотели вводить жесткие ответные меры в отношении США, чтобы не оказаться «в санкционной спирали». Однако со временем взгляды изменились.

В настоящее время бизнес ФРГ работает «над конкретными предложениями». «Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций», — цитирует слова Хармса ТАСС.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год. В нем также были обязательства администрацию ввести рестрикции в отношении газовых проектов России и Европы.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на конец 2020 года, а потом на 2021 год из-за непримиримой позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения газовой трубы через свои территориальные воды в Балтике.

На этой неделе свою версию проекта оборонного бюджета должен одобрить сенат конгресса. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Если документ будет согласован, он отправится на подпись Трампу.