Новая платная трасса: сколько будет стоить проезд до Казани

Стоимость проезда по трассе из расчета за один километра пути составит 2,5 руб. Об этом в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

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«В среднем если посчитать, то легковой — в районе 2,5 руб/км. Получается, если там 800 км вся трасса, (то из расчета проезда 1 км) чуть больше двух рублей — это 1,6 тыс. рублей. Но, опять же, скидки: минус 20% — транспондер, проехал всю трассу и в дневное время — это будет чуть-чуть подешевле», — сообщил глава «Автодора».

Новая платная трасса М-12 — это полностью новое строительство, без использования участков уже существующих дорог. По словам Петушенко, она позволит доехать от столицы до Казани всего за 6,5 часа, в то время как сейчас на эту дорогу уйдет как минимум 10 часов. Максимально допустимая скорость движения по трассе, как и в случае со скоростной платной трассой «Москва — Санкт-Петербург», составит 130 км/ч.

Первоначально планировалось, что «Автодор» построит М-12 к 2027 году. Однако весной премьер-министр России Михаил Мишустин поставил перед строителями задачу ускориться и сдать трассу «Москва — Казань» уже в 2024 году. Позже эту цель подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий этот объект. В общей сложности на строительство М-12, по данным «Автодора», будет затрачен 691 млрд рублей, из них 268 млрд рублей планируется привлечь в виде внебюджетного финансирования.

Из Фонда национального благосостояния на строительство трассы будет направлено 150 млрд рублей.

Причем проект скоростной платной магистрали в правительстве не планируют ограничивать одной только Казанью, в перспективе эта дорожная артерия будет продлена до Екатеринбурга. Ориентированный срок строительства этого участка — 2030 год. Попутно планируется провести реконструкцию и ремонт федеральных трасс, идущих до границы с Казахстаном. Глобальная цель этого строительства — «замкнуть международный транспортный маршрут Европа-Западный Китай, обеспечить по нему бесперебойный транзит», ранее говорил Мишустин.

Несомненный плюс для коммерческих перевозчиков в том, что с учетом скоростной платной трассы «Москва — Санкт-Петербург» дорога до Казани сократится на 12 часов, сообщал Марат Хуснуллин. Он также приводил экономические расчеты, согласно которым М-12 позволит увеличить валовой региональный продукт до 2,4 трлн руб к 2050 году, а грузопоток увеличится до 70 млн тонн в год.

Несмотря на огромные суммы финансирования, в «Автодоре» полагают, что этих денег все равно не хватит, в связи с этим госкомпания даже решила обратиться к практике Советского Союза — выпустить облигации народного займа.

«Поскольку дорожное строительство должно развиваться как можно активнее и не всегда в бюджете хватает достаточно средств, мы рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства, в том числе мы говорим о «вечных» облигациях, рассматриваем как вариант привлечение, размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица»,— приводит слова Петушенко РИА «Новости».

Озвученная стоимость проезда по всей трассе «Москва — Казань» выглядит адекватной, она сопоставима с тарифами проезда по платной автодороге «Москва — Санкт-Петербург», отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В принципе это та цена, которая плюс-минус сейчас действует — 2-2,5 рубля за километр. Может быть, через четыре года, она поднимется до 3 рублей, поскольку мы не знаем, какая будет инфляция, какое будет соотношение доллара и рубля. Но проезд с транспондером, в ночное время суток будет еще дешевле», — добавляет Моржаретто.

В то же время собственники дорог не пойдут на снижение цен вблизи мегаполиса, поскольку не заинтересованы в росте трафика. Трассу «Москва — Казань», очевидно, ждет та же участь, что и «Москва — Санкт-Петербург», на которой наиболее дорогой платный проезд приходится на участок в диапазоне 149 км от МКАДа. Этой частью трассы владеют два собственника: государство в лице «Автодора» и частный инвестор с французским капиталом в лице «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК).

«Я спрашивал начальника участка дороги «Москва — Санкт-Петербург» о том, почему они не понижают стоимость на этом участке, больше людей же поедет? Он сказал, что они именно поэтому не хотят, поскольку люди платят за то, чтобы проехать с комфортом без пробок — в этом и есть преимущество платной трассы», — подчеркнул Моржаретто.

Аналогичная участь постигнет и проект «Москва — Казань», убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Сейчас на участке СЗКК проезд по трассе «Москва-Питер» стоит около 700 рублей. Это дает возможность объехать пробки в районе аэропорта Шереметьево, Черной грязи и Елино. У трассы «Москва — Казань» таких поводов куда больше — это пробки в Балашихе и перед Ногинском. Я полагаю, что проезд на подмосковном участке «Москва-Казань» составит от 150 до 800 рублей, — поделился мнением Ифанов.