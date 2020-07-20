Рай в шалаше: Россия стала лидером Европы по строительству жилья

Россия стала лидером по количеству построенных квартир за прошедшие три года среди европейских стран: по результатам исследования РИА «Новости», с 2017 года в стране было построено более 3,3 миллиона новых квартир. В то же время по количеству комнат на душу населения страна находится в конце списка.

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В агентстве подсчитали, что на 10 тыс. человек в России за три года построили 227 квартир, что составляет самый большой показатель среди проанализированных 29 стран Европы. На втором месте находится Австрия с результатом 207 квартир в пересчете на 10 тыс. человек. В первую пятерку вошли Казахстан, Финляндия и Ирландия, где показатель составил 173 квартиры на 10 тыс. человек.

Однако зачастую построенное в России жилье — небольшой площади и с малым количеством комнат. Так, у пяти лидирующих по этому показателю стран (Ирландия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Великобритания) в среднем на одного жителя страны приходится более двух комнат. Россия же с результатом 1,1 комнаты на человека (как у Польши, Румынии, Словакии и Белоруссии) опережает лишь Украину и Казахстан, сообщают составители рейтинга, анализировавшие данные Росстата, Евростата и статкомитетов отдельных стран Европы.

В последние три года в России действительно строилось очень много жилья. И этот бум — результат градостроительной политики, объясняет «Газете.Ru» директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. При этом она отмечает, что обеспеченность жильем в стране все равно остается очень низкой, а объем ветхого и аварийного жилого фонда — колоссален, поэтому новые площади просто необходимы.

По мнению эксперта, влияние на строительный «бум» оказал переход на новую систему эскроу, в результате чего застройщики выводили на рынок большие объемы, а маленькие площади квартир при этом дали возможность более быстрой реализации возводимого жилья.

После длительного режима самоизоляции спрос на новостройки восстанавливается, однако все еще остается на низком уровне. Так, на примере Москвы можно увидеть, что первое полугодие для рынка столичных новостроек завершилось с минусом, сделали вывод аналитики «Метриум», проанализировав свежие данные Росреестра.

В целом по итогам второго квартала спрос на новостройки в Москве уменьшился на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда было заключено почти 27 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья. За первое полугодие активность покупателей снизилась на 37%.

Карантин и вынужденная необходимость работать из дома при этом, по мнению некоторых экспертов, также оказали влияние на предпочтения россиян в выборе жилья:

«Пандемия дала старт новому тренду, связанному с комфортом, а не просто с количеством квадратных метров. Как следствие, за июнь серьезно просел спрос на небольшие однокомнатные квартиры — по сравнению в прошлым годом он упал примерно на 30%, а на двухкомнатные и «однушки» увеличенной площади — вырос примерно на те же показатели. Повышается спрос на квартиры с большими лоджиями, расширенными кухнями», — говорит эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он добавляет, что сейчас на рынке фиксируется запрос на комфорт, за который покупатели готовы серьезно доплачивать.

По прогнозам эксперта, студии и маленькие однокомнатные квартиры постепенно будут сводиться к минимуму в новых проектах застройщиков — их актуальность уже прошла, считает Кричевский.

«Если несколько лет назад студии были отличным вложением на среднесрочном горизонте, то сейчас таковыми становятся двухкомнатные квартиры — это идеальный инструмент для сдачи в аренду, так как лучшие арендаторы — это семьи с маленьким ребенком», — отмечает эксперт, допуская, что в комплексах апартаментов студии начнут объединять в одно большое помещение.

Действительно, пандемия показала потребность в наличии рабочего пространства в квартирах, соглашается Ольга Широкова. Однако говорить о том, что это может стать глобальным трендом, по ее мнению, пока преждевременно. Эксперт отмечает, что любое увеличение пространства — это рост бюджета покупки, что, например, для покупателя эконом-класса нежелательно, поэтому

наиболее вероятен рост спроса на балконы/лоджии, которые, в том числе, могут быть оборудованы под рабочие зоны. В Knight Frank также предполагают, что среди покупателей жилья более высокого класса, в свою очередь, может вырасти спрос на дополнительные рабочие пространства в зонах общего пользования.

«Например, на первых этажах могут быть оборудованы пространства для проведения зумов, конференций, онлайн или очных встреч. По крайней мере, запросы во время пандемии от покупателей Knight Frank подтверждали эту теорию», — говорит Ольга Широкова.

Управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка также полагает, что потребность в домашнем офисе не настолько велика, чтобы застройщики массового сегмента начали проектировать в доступных квартирах отдельные кабинеты — это достаточно специфический продукт, который вряд ли подойдет широкой аудитории.

«Разумеется, во время пандемии обострилась потребность в изолированных комнатах и рабочем пространстве, однако экономический фактор явно перевешивает. Люди прежде всего заинтересованы в том, чтобы все члены семьи могли разместиться на ограниченной площади, и вопрос о кабинете возникает в последнюю очередь», — объясняет эксперт.

«Потребность в дополнительных квадратных метрах на обустройство «хоум офиса» в низкобюджетном сегменте, в первую очередь, будет сдерживаться пропорциональным увеличением бюджета сделки, в то время как основной фокус может сместиться на планировочные решения с возможностью гибкого зонирования», — добавляет директор департамента жилой недвижимости Colliers International Кирилл Голышев. Об этом говорит и Надежда Коркка: по ее мнению, не исключено, что в компактных квартирах застройщики начнут уделять больше внимания рабочему пространству — речь идет не об отдельном кабинете, а о зонировании помещения.

«На протяжении последних лет планировки становятся все более эргономичными, и вполне возможно, что теперь акцент сместится на рабочую зону. Проще говоря, даже в компактной квартире габариты помещения и расположение окон позволят отвести небольшое пространство под рабочее место», — резюмирует эксперт.