Торговая война: армяне и азербайджанцы делят Москву

Проблемы на столичном рынке «Фуд Сити» у водителей фур с фруктами из Армении начались в субботу, 18 июля. Первоначально информация об этом распространилась в социальных сетях. Со слов некоторых водителей, служба безопасности рынка попросила дальнобойщиков с армянскими номерами воздержаться от въезда на территорию рынка из-за риска потенциального конфликта с торговцами из Азербайджана.

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По другой версии, сама администрация рынка опять же из-за соображений безопасности попросила водителей подождать какое-то время на любой другой стоянке. Пост об этом опубликовал в соцсетях сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни.

«Администрация рынка под предлогом обеспечения безопасности сначала вывела армянские фуры за территорию рынка.

Позднее администрация рынка обратилась к армянским торговцам с просьбой убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское», — рассказал Сюни.

Рынок «Фуд Сити» принадлежит выходцам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Алиеву. Проблемы у армянских поставщиков фруктов на этой торговой площадке начались на фоне приграничного конфликта между Арменией и Азербайджаном. 12 июля на границе двух государств произошло вооруженное столкновение, обе стороны обвинили друг друга в провокации, есть погибшие. В связи с этим в Азербайджане прошли массовые народные акции.

После появления информации о том, что 52 фуры с фруктами из Армении получили запрет на разгрузку товара в «Фуд Сити», туда прибыли представители дипмиссии Армении, но и тут диалог не задался.

«Их (представителей посольства) выпроводили силой с территории рынка, служба безопасности компании запретила там находиться, не захотели общаться. Наши звонки и просьбы не дали никакого результата», — приводит ТАСС слова посла Армении в России Вардана Тоганяна.

Уже в воскресенье, 19 июля, по заявлению главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, проблема с армянскими фруктами была решена.

«Фрукты из Армении свободно продаются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, в том числе и в «Фуд Сити», — заверил «Интерфаксу» Немерюк.

В посольстве Армении подтвердили это, но отметили, что «ситуация до конца не решена, поскольку в «Фуд Сити» стало меньше армянской продукции».

Решить проблему торговцев из Армении во многом помогла и сама армянская диаспора: в соцсетях соотечественники скидывали другу другу сообщения с призывом покупать фрукты у дальнобойщиков.

«Я лично с братом и мамой покупал абрикосы прямо с машины. Ездили на Калужское шоссе, нам родственники скинули информацию, и мы других тоже звали. Очень вкусные наши абрикосы, все натуральное и очень недорого», — рассказал «Газете.Ru» житель столицы Давид Акопян.

В то же время этот конфликт отчасти показал, что в России есть проблемы с площадками по оптовой реализации плодоовощной продукции.

«У нас есть и другие оптово-распределительные базы класса А, В и С, и вокруг Московской области.

Основной вопрос — в наличии необходимой площади для хранения скоропортящейся продукции.

Другое дело, что оптово-распределительных рынков у нас, к сожалению, не так много. Есть такие проекты, как «Агро-Маркет», но они пока еще до конца до ума еще не доведены, чтобы охватывать всю Россию», — рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

То, что торговый конфликт между двумя диаспорами далеко не исчерпан, показывают и сообщения в соцсетях. Армяне призывают избегать покупки азербайджанских товаров.

«Бойкотируем все азербайджанские рынки, магазины. Покупаем у своих, работаем со своими. Поверьте, тот же «Фуд Сити» без армян перестанет существовать», — опубликовал призыв на своей странице в Facebook сопредседатель «Объединения армян России» (ОАР) Давид Тоноян.

Азербайджанские и армянские предприниматели являются довольно крупными собственниками торговых площадок в России и в Москве в частности. Так, собственникам «Фуд Сити» также принадлежит оптово-розничный рынок «Садовод», расположенный на площади более 38 га на МКАД, а также ТРЦ «Европейский». Среди влиятельных бизнесменов уроженцев Азербайджана также миллиардер Араз Агаларов. В числе его активов ТК Vegas, сеть гипермаркетов «Твой дом» и торгово-выставочный комплекс «Крокус Сити».

Армянские бизнесмены не менее крупные собственники торговых площадей в Москве. Так, группа «Ташир» Самвела Карапетяна, по данным журнала Forbes на 2019 год, владеет 830 тысячами кв.м торговой недвижимости, 61 тысячей кв.м офисной и 33 торговыми центрами. Основной бренд группы «Ташир» — сеть торгово-развлекательных центров «Рио».

Азербайджанская сторона пока воздерживается от комментариев, но армянская диаспора уже заявила, что постарается обойтись без ответных мер.

«В настоящее время представители армянской общины проявляют свойственную нам выдержку, законопослушность и достоинство, воздерживаются от ответных симметричных действий и надеются, что данным уголовно наказуемым преступлениям будут даны оценки в соответствии со статьями УК РФ и виновные понесут наказание, а пострадавшие вернутся на свои места с уверенностью в том, что такие случаи впредь не повторятся», — говорится в резолюции собрания армянской общественности России, принятой в связи с ситуацией вокруг «Фуд Сити».