Пирог не режется: кто мешает Евросоюзу принять «план спасения»

Лидеры Евросоюза пытаются согласовать расходы на восстановление экономики

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Проходящий сейчас саммит европейских государств обнажил ряд проблем, угрожающих целостности Евросоюза. На грани выхода из ЕС вслед за Великобританией могут оказаться пять стран во главе с Нидерландами. Это станет реальным сценарием, если лидеры стран не согласуют семилетний бюджет и «план спасения» экономики от вызванного пандемией кризиса.

Лидеры 27 стран Евросоюза в ходе чрезвычайного саммита пытались принять семилетний бюджет в размере €1 тлрн и план спасения пострадавшей от коронакризиса экономики, что должно обойтись еще в €750 млрд. Переговоры лидеров стран начались в пятницу и продолжились в выходные. В понедельник, 20 июля, была предпринята четвертая попытка утвердить расходы.

Еще до начала саммита было понятно, что он не будет простым. В Евросоюзе сложились несколько противоборствующих лоббистких групп, и каждая борется за свои идеи. Главным несогласным оказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. На него даже жаловался глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

«Я не люблю искать виноватого, но этот голландец — настоящий ответственный за неурядицы», — цитировало агентство Reuters венгерского премьера.

Об упорстве Рютте в отстаивании своей позиции сообщал на своей странице в Facebook и премьер Италии Джузеппе Конте. Еще в минувшую субботу он заявил, что страны должны прийти к соглашению в воскресенье, потому что затягивание переговоров никому не выгодно. Но в воскресные попытки договориться не увенчались успехом.

Несогласных становится все больше

«Мы начинаем третий день переговоров, и он, наверняка, будет решающим», — говорила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель. Но в ночь на понедельник страсти еще больше накалились. По утечкам с саммита, о которых сообщали европейские СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя, ударив кулаком по столу. Причина все та же — нежелание Нидерландов, Швеции, Дании и Австрии подписывать план восстановления.

Более того, к группе этих стран, прозванных «прижимистой четверкой», присоединилась еще одна — Финляндия. То есть позиция несогласных в ходе переговоров даже укрепилась, а шансы утвердить смету антикризисных расходов понизились.

Документы на саммите ЕС считаются утвержденными не простым большинством голосов и не двумя третями, а только при условии единогласного одобрения.

Теперь «решающим» днем саммита считается понедельник, 20 июля. Четыре дня переговоров не рекорд для Европы, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. «Самый длинный саммит ЕС был в 2000 году в Ницце — пять дней. Тогда решалась тема поэтапного вступления в ЕС 12 новых стран. Казалось, что ничего важнее этого быть не может», — говорит Пушкарев.

К сегодняшним переговорам председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил компромиссный вариант документа. Вызвавший наибольшие возражения план экономического восстановления после пандемии предложено оставить в прежнем объеме (750 млрд евро), но переформатировать соотношение грантовой части и кредитной. Объем грантов (их возвращать не придется) должен составить 450 млрд, а кредитной части — 300 млрд. Заемные средств страны ЕС будут должны выплачивать до 2056 года.

Но «скаредная четверка» наиболее богатых стран и примкнувшая к ним Финляндия выдвинули контрпредложение. Общий объем помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам юга Европы снизить до 700 млрд евро, а соотношение грантов и кредитов сделать равным — по 350 млрд евро.

А если будете плохо себя вести

Главный вопрос, в действительности, не в сумме, а в механизме расходования долговых средств, объясняют эксперты. Торгуются не только и не столько за десятки миллиардов евро, сколько за принципы распределения средств, считает Пётр Пушкарёв.

«Четверка скряг» предлагает контролировать сообща, на какие именно цели Италия, Испания и другие с страны, по-максимуму потрепанные вирусом, будут расходовать деньги. Нидерланды и Дания, например, требуют, чтобы менее зажиточные страны, получив безвозвратные субсидии, как они полагают, «за их счет», проводили бы еще правильные экономические реформы», — уточняет Пушкарев.

«Правильные реформы» — это значит экономить на всем, урезать социальные расходы, как в случае с Грецией, чья экономика рухнула в 2008 году. Разумеется, никакой стране не понравится, что ей будут указывать, как лучше выходить из кризиса, на чем экономить, а где, наоборот, стимулировать экономический рост, указывают эксперты.

На этой почве разгорелся и политический конфликт. «Виновником торжества» в этом случае считается венгерский премьер Орбан. ЕС неоднократно критиковала Орбана за ущемление в его стране свободы слова, покушение на независимость судебной системы и другие демократические свободы. Глава кабмина Венгрии нередко игнорировал рекомендации ЕС. И, разумеется, он выступил против предложенной нормы о замораживании финансовой поддержки тем странам, которые пренебрегают демократическими ценностями.

Орбан пригрозил, что Будапешт наложит вето на договоренности, если в них будет такое ограничение. И даже предлагал выйти из Евросоюза тем странам, которым не нравится предложенный механизм выхода из кризиса.

«Основоположники ЕС обвиняют правительства Венгрии и Польши в недостаточной приверженности демократии и грозят оттяпать у них в счет их «политических грехов» изрядный кусок финансового пирога», — иронизирует Пушкарев.

Европейские эксперты считают, что нынешний саммит в очередной раз продемонстрировал «ахиллесову пяту» Евросоюза. В отличие от унитарных государств, ЕС так устроен, что не может брать на себя долги отдельных стран путем выпуска общих облигаций. Центробанк определяет объем кредитования и может напечатать сколько угодно денег. А долги по ним берут на себя страны-члены ЕС. Это подрывает устойчивость всей финансовой модели еврозоны и ЕС в целом, не дает возможности создать полноценный валютный союз.

«Зная, как функционирует ЕС, было очевидно с самого начала, что амбициозное предложение главы Евросовета Шарля Мишеля будет значительно смягчено и расходов может оказаться недостаточно, чтобы справиться с масштабным кризисом», — поясняет «Газете.Ru» руководитель отдела макроанализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Саммит показывает, насколько глубока фрагментация ЕС и что национальные интересы часто преобладают, даже когда речь идет всего лишь о нескольких десятках миллиардов евро, добавляет Дембик. «Учитывая уровень язвительности и разочарования, достигнутый на саммите за последние дни, это соглашение, вероятно, будет иметь глубокие долгосрочные последствия для функционирования ЕС и усилит раскол между его Севером и Югом и даже, возможно, подтолкнет Нидерланды к выходу из ЕС. Доверие между государствами-членами, основанное на добросовестном сотрудничестве, подорвано», — заключает эксперт Saxo Bank.

«Отсутствие возможности еврозоны брать на себя долги отдельных стран путем выпуска общих облигаций способна усилить дезинтеграционные тенденции на европейском пространстве. Эта уязвимость фактически существует с момента создания ЕС, и в текущих условиях европейское сообщество, действительно, может столкнуться с сильнейшим испытанием на прочность», — говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Совершенно очевидно, что внутри ЕС существует несколько мощных разнонаправленных течений, но вопрос даже не в том, что кто-то пострадал больше, а кто-то — меньше. Помощь нужна всем, отмечает член совета директоров компании FinExpertiza Агван Микаелян. И если страны будут затягивать решение вопроса, отложат решение на следующий раз, то больше всех пострадает самая большая экономика ЕС — Германия. «А Германия умеет отстаивать свои интересы», — намекает Микаэлян на положительный исход саммита.