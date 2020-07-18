«Отвергаем угрозы США»: ЕС вступился за «Северный поток — 2»

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает категорически недопустимыми санкции со стороны Вашингтона против газопроводов из России «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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В коммюнике еврочиновника, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС, указывается, что угроза введения ограничительных мер со стороны США продолжает расти.

«Я глубоко обеспокоен участившимися случаями применения санкций или их угрозами со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний и интересов. Мы стали свидетелями этой тенденции в делах Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и — совсем недавно — проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — пояснил политик.

По его словам, ЕС выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

«Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами», — подчеркнул Боррель.

Он заверил, что ЕС готов обсуждать с США любые ограничительные меры и другие инструменты со стороны третьих стран, чтобы достигать консенсуса, но Европа отвергает силовое насаждение санкций и методику угроз.

Вена также отвергла намерение США ввести новые санкции против СП-2. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Австрии. Как подчеркивается в сообщении, Вена рассчитывает на прямой партнерский диалог, а не на односторонние карательные меры.

В четверг, 16 июля, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Вашингтон в своей борьбе против строительства СП-2 выказывает неуважение и пренебрежение к суверенитету Европы.

Немецкий министр напомнил, что европейская энергетическая политика моделируется в Европе, а не в Вашингтоне, а санкции американских властей, имеющие целью помешать достройке трубопровода, ударят и по европейским предприятиям.

«Мы отвергаем экстерриториальные санкции. Санкционная политика в отношении России должна быть сформирована с помощью совместного трансатлантического подхода, но США препятствуют этому», — подчеркнул дипломат.

Заявление немецкого политика было ответом на высказывание госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве проекта СП-2.

По словам дипломата, администрация главы Белого дома Дональда Трампа будет применять штрафы в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Убирайтесь сейчас, или рискуете ощутить последствия», — приводит Bloomberg слова главы американского внешнеполитического ведомства.

Оператор трубопровода — компания Nord Stream 2 AG — считает, что такая риторика Вашингтона показывает неуважение американской стороны к интересам европейских партнеров.

«Энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро, и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению», — указали в компании.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в этой связи выразил уверенность, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на противодействие США.

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». По словам экс-премьера России, проект будет завершен, невзирая «на стенания американских друзей».

«Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас», — написал Медведев.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также указал на непоследовательность США в вопросах совместных российско-европейских бизнес-проектов, передает РИА «Новости».

«Торговля США с РФ — это ок, а торговля Германии с РФ — не ок?» — написал Ишингер в Twitter, отвечая на сообщение экс-посла США в ФРГ Ричарда Гренелля.

Точкой входа газопровода в Балтийское море является район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод идет по дну Балтийского моря и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1200 км.

Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.