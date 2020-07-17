«Душераздирающее решение»: Boeing 747 уходит на покой

О том, что большой дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер Boeing 747 будет снят с производства через два года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании. Собеседники агентства утверждают, что пока решение носит конфиденциальный характер и до коллектива авиакомпании не доведено.

Последний лайнер модификации 747-8 на предприятии в Эверетте (штат Вашингтон) будет собран ориентировочно в 2022 году,

утверждает Bloomberg.

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Среди основных причин, которые повлияли на решение о завершении проекта, — резкое снижение рейсов, где требовались двухпалубные машины с четырьмя двигателями. Парализовавшая международное авиасообщение пандемия коронавируса оказала дополнительное негативное влияние на рентабельность производства Boeing 747, уточняет агентство.

Вслед за новостями об остановке производства лайнера Boeing 747 крупнейший британский перевозчик British Airways объявил о прекращении эксплуатации самолетов этого семейства. Эта компания является крупнейшим в мире оператором дальнемагистральных самолетов, всего в ее авиапарке насчитывается 31 самолет Boeing 747.

«British Airways с большой грустью объявляет, что ее парк самолетов Boeing 747, нежно прозванных «королевами неба», вероятно, совершил свой последний регулярный коммерческий рейс»,— говорится в официальном заявлении компании.

Вынужденный отказ от такого крупного самолета компания объяснила резким снижением спроса на авиаперевозки из-за карантинных мер по COVID-19. По ее прогнозам, сектор авиаперевозок восстановится до уровня 2019 года не ранее, чем через три года.

«Мы не хотели и не ожидали, что нам придется прощаться с нашим невероятным парком самолетов 747.

Это душераздирающее решение, которое нужно принять.

Так много людей провели бесчисленные часы на этих замечательных самолетах — они были в центре стольких воспоминаний, включая мой самый первый дальний полет. Они всегда будут занимать особое место в наших сердцах в British Airways», — сказал по этому поводу председатель правления и генеральный директор британской авиакомпании Алекс Круз.

Сентиментальность топ-менеджера British Airways звучит неподдельно — 747-й действительно знаковый самолет для отрасли. Дебютировав в 1970 году, эта машина сразу же стала символом прогресса, глобализации и дальних путешествий. Однако начиналось все куда более прозаично. В 1963 году американские военно-воздушные силы начали проектировать большой стратегический транспортный самолет для переброски военных соединений. Корпорация Boeing намеревалась получить этот заказ и провела собственные изыскания на этой почве.

Согласно техническим требованиям ВВС, грузоподъемность самолета должна была составлять 81,6 тыс. кг, при этом машина должна была развивать рабочую скорость в 0,75 Маха (800 км/ч), а дальность полета с полезной нагрузкой (52,2 тыс. кг) — превышать 9,3 тыс. км. Boeing предложил свой вариант планера, но в итоге победил проект Lockheed.

Руководство Boeing нашло поддержку в лице президента американской авиакомпании Pan American World Airways (Pan Am) Хуана Триппа. Он убедил менеджмент Boeing инвестировать $225 млн в разработку новой машины. Существенным аргументом было то, что в 1960-х годах воздушные путешествия стремительно набирали популярность благодаря революции коммерческих перевозок, которую совершили реактивные самолеты Boeing 707 и Douglas DC-8.

Трипп задал высокую планку для новой машины — самолет должен был вмещать более чем в два раза больше пассажиров, чем 707-й. Именно так, по мнению Триппа, можно было решить проблему трафика в аэропортах из-за возрастающего числа небольших самолетов. В апреле 1966 года Pan Am заказала 25 самолетов 747-100 за $525 млн. Во время торжественного банкета по случаю подписания контракта с Boeing Хуан Трипп произнес во многом пророческую фразу:

«Boeing 747 станет великим оружием для мира, конкурирующим с межконтинентальными ракетами за судьбу человечества».

Будучи первым заказчиком и благодаря своему раннему участию в создании машины еще до размещения официального заказа, Pan Am смогла повлиять на проектирование и разработку Boeing 747 в такой степени, в какой не смогла ни одна авиакомпания до или после этого.

Революция не заставила себя долго ждать: первое, что сделал новый самолет с двумя палубами, рассчитанный на 325 пассажиров и 20 членов экипажа, — обрушил цены на авиабилеты.

С этого момента дальние путешествия стали доступны практически каждому человеку.

Кроме того, из-за особенности машины конструкторы применили беспрецедентные для того времени меры по безопасности, до сих пор эта модель выделяется на рынке именно по этому показателю. В частности, компания создала четырехкратное резервирование гидравлических систем, конструкции с резервированием и четыре основных стойки шасси (самолет может эксплуатироваться на двух). Кроме того, впервые для этой машины Boeing готовила пилотов не по строго процессуальному принципу, а по поведенческой модели обучения.

И хотя первоначально 747-й едва не обанкротил собственную компанию, в последующие годы он стал одним из основных источников ее прибыли. Всего за 50 лет (юбилей отмечался в феврале 2019 года) был построен 1571 самолет в различных модификациях. Все машины хорошо узнаваемы по характерному горбатому профилю, который обусловлен двухпалубной конструкцией.

Вплоть до появления Airbus A380 гигант Boeing-747 оставался самым вместительным пассажирским самолетом в мире. Во время операции «Соломон» по вывозу эфиопских евреев Израилем в мае 1991 года был совершен символический рекорд. Военные эвакуировали из Эфиопии за один рейс 1122 пассажиров, при том, что Boeing-747 израильской авиакомпании El Al был рассчитан всего на 480 пассажиров. За время полета родились пять младенцев.

Практически все крупные мировые авиакомпании в разное время имели либо продолжают эксплуатировать в своих авиапарках Boeing-747. С 2002 года ни одного случая с жертвами у этой модели не зафиксировано. За свою вместительность лайнер получил название «Джамбо Джет», как символ большого воздушного слона.