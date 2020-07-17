Письма счастья: когда камеры начнут штрафовать авто без ОСАГО

С начала этой осени российских автомобилистов начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД. Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в страховых компаниях. По словам собеседников,

сейчас завершаются все подготовительные мероприятия и система фиксации заработает практически одновременно с вступлением в силу поправок в ОСАГО в начале сентября 2020 года.

Страховщики пытаются наладить фото- и видеофиксацию наличия ОСАГО у водителей с 2015 года. С августа 2019 года Российский союз автостраховщиков (РСА), ГИБДД и московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проводили в тестовом режиме проверку полисов с помощью камер у московских водителей. Водителям, у которых не было «автогражданки», в рамках испытаний системы высылались письма с просьбой ее оформить. Всего за три пилотных месяца было выявлено около 700 тыс. нарушений.

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Впрочем, запустить полноценную работу системы фото- и видеофиксации наличия полиса ОСАГО так и не удалось из-за проблемы на стороне страховщиков, сообщал «Коммерсант».

Информационная база страховщиков не могла синхронизироваться с базами ГИБДД и ЦОДД. В Москве камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД эксплуатирует ЦОДД, он посылает в Госавтоинспекцию только номерной знак, последние запрашивали у страховщиков информацию по этому номеру о наличии полисов. С учетом дорожного трафика (в день под одной камерой проезжает около 40 тыс. машин) поток запросов от ЦОДД перегружал систему страховщиков.

Сейчас эту проблему удалось решить с помощью новой единой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО,

рассказали «Газета.Ru» источники в страховой компании.

«Собственно сейчас появилась фактически новая IT-платформа, где есть вся необходимая информация по автомобилю. ГИБДД, ну, или в зависимости от того, кто этим занимается, самостоятельно делают в нее запрос», — рассказал собеседник.

Ранее исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сообщал, что «технически и организационно союз готов к взаимодействию с ГИБДД, «как по части получения информации по грубым нарушениям ПДД, которые с 24 августа должны учитываться при определении цены полиса ОСАГО, так и по части проверок наличия у автовладельцев полиса ОСАГО».

Страховщики сообщили, что через систему АИС ОСАГО и ГИБДД уже прошло по 3 миллиона запросов «в одну и другую сторону». В тоже время собеседники «Газеты.Ru» отмечают, что развертывание этого опыта на регионы затруднено из-за того, что во многих областях камер фиксации нарушений ПДД эксплуатируются частными компаниями, работающими на основании государственно-частного партнерства.

Эту же проблему обозначили в РСА, по словам Уфимцева, даже внутри ГИБДД нет единого технического решения, какое есть в Москве.

«В регионах совершенно по-разному организованы фиксация нарушений и составление протоколов. Необходим единый для всех региональных подразделений ГИБДД сервис», — приводит слова Уфимцева пресс-служба РСА.

Страховое сообщество, заставляя автомобилистов покупать ОСАГО, в который раз пытается идти по пути палки, вместо того, чтобы предложить нормальную услугу, которая сама себя бы рекламировала, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Выплаты, которые страховщики осуществляют в рамках договора «автогражданки», совершенно неадекватны реальному ущербу, именно это во многом способствует оттоку страхователей, полагает он.

Представитель НАС убежден, что новый заход страховщиков на штрафование водителей без ОСАГО снова даст сбой.

«Я думаю, что в который раз МВД отобьется и не допустит никого в собственные базы, потому что если министерство чего-то не хочет, то оно находит способ этого не делать», — убежден Шапарин.

Если система фиксации наличия полиса заработает, то многие законопослушные граждане получат штрафы по вине страховщиков, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«В России, по словам, самих страховщиков, уже около 3 млн водителей систематически не покупают ОСАГО. За это нарушение предусмотрен штраф, и такой массовый демарш уже много говорит об этой услуге. Но хуже всего, что базу АИС ОСАГО заполняют страховые агенты, а это зачастую крайне неквалифицированные люди, особенно в регионах. В результате ошибок в этой базе — море», — отмечает Ифанов.

По мнению правозащитника, огромный массив жалоб на ошибочные штрафы в итоге приведет к отмене фиксации наличия полисов «автогражданки» с помощью камер.