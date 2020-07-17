«Контрольный выстрел»: жители столицы объявили войну верандам

Рестораторы опасаются сноса летних веранд в столице из-за массовых жалоб местных жителей на шум, сообщили «Газете.Ru» в Независимом объединении рестораторов Москвы («Аист», 13, LureME, Scampi, «Циники» и пр.). По прогнозам объединения, это может привести к закрытию до 30% ресторанов с летними верандами.

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«Рестораны только открылись после коронавируса. Только начали работать те, кто смог пережить и сохранить и бизнес, и рабочие места. И какую поддержку от властей мы получили? Городские власти идут на поводу у активистов, которые поставили себе цель зачистить от ресторанов и Патриаршие, и Арбат, и вообще весь центр Москвы», — рассказывает представитель Независимого объединения рестораторов Москвы (НОРМ) Максим Лучин.

По его словам, жители центральных районов Москвы развернули против ресторанов «травлю», и сейчас на основании их жалоб заведениям присылают предупреждения о том, что лицензию на эксплуатацию веранды могут отозвать. Лучин приводит в пример ресторан LureMe, веранду которого демонтировали на этой неделе.

В LureMe прокомментировать сложившуюся ситуацию отказались.

«Мы считаем, что если на нас будет продолжаться такое давление, до конца года до 30% ресторанов с летними верандами в центре Москвы закроется», — говорит Максим Лучин.

Столкнувшиеся с натиском местных жителей рестораны решили бороться с проблемой сообща, создав общественное объединение, чтобы эффективно наладить взаимодействие с реальными жителями района и разработать правила комфортного сосуществования, рассказывает представитель ресторана «Аист» Тимур Шаташвили.

«В сфере ресторанного бизнеса, как и в любой другой, существуют проблемы, которые можно решать только сообща. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда отдельные личности, преследуя собственные политические или иные цели, имитируют недовольство большинства жителей и раздувают конфликты через СМИ», — говорит «Газете.Ru» Шаштавили, отмечая, что городские власти при этом нередко, не желая разбираться в сути вопроса, потакают «активистам», отзывая разрешения, ими же и выданные.

«Любой ресторатор сегодня понимает, что в летний период веранда ему необходима — люди любят сидеть на улице в солнечную погоду. В том случае, когда ресторан находится в жилом доме, жалобы жителей могут привести к отзыву полученного разрешения на летнюю веранду», — комментирует «Газете.Ru» президент Федерации рестораторов и ртельеров Игорь Бухаров.

Для того, чтобы этого избежать, необходимо договариваться с жителями, отмечает эксперт. Он приводит в пример район Цинциннати в штате Огайо, США, где жители, понимая всю важность ресторанов для создания комфортной городской среды и развития туристической отрасли, сообща договорились с их владельцами о графике работы заведений и комфортных для всех правилах сосуществования.

«Диалог между рестораторами и жителями необходимо налаживать и в Москве, особенно в таких районах, как Патриаршие пруды, являющихся излюбленными местами встреч москвичей», — уверен Бухаров.

Жалобы местных жителей могут остановить работу не только веранды, но и всего кафе. В четверг, 16 июня, в Таганском районе закрыли арт-пространство District 27. После снятия карантина на ночной клуб сразу посыпались жалобы — соседи начали писать во всевозможные инстанции, пока Роспотребнадзор не пришел с проверкой, опечатав здание.

«До того, как начался каранатин, все было в порядке. После снятия режима самоизоляции на нас начали жаловаться, а потом закрыли до решения суда. Мы даем рабочие места, делаем культуру, делаем мероприятия, которые дают расширить кругозор, поэтому мы надеемся, что огласка нашей истории поможет не только нам, но и нашим коллегам, оказавшимся в схожей ситуации», — рассказал «Газете.Ru» арт-директор клуба Давид Автандилов.

По мнению депутата Пресненского муниципального округа Москвы Виктории Пальговой, в Москве действительно назрела острая необходимость разработать общественный договор между жителями каждого района и предпринимателями, работающими на этой территории.

«Да, есть бизнесы, которые мешают жителям спокойно жить, но есть же законодательные нормы, законы о тишине и инструменты их соблюдения. С нарушителями должна бороться полиция. А с теми, кто работает по закону, зачем бороться?» — говорит депутат, отмечая, что закрывать рестораны и летние веранды только на основании того, что они кому-то не нравятся – неправильно.

Рестораны работают, в том числе, и для жителей района, добавляет Пальгова. По ее мнению, необходимо выработать правила «мирного общежития», и действовать строго в рамках закона, а не по принципу «кто громче крикнет, тот и прав».

Власти на данный момент в этой истории не видят ничего критичного. В пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы «Газете.Ru» напомнили, что в постановлении правительства Москвы есть пункт о том, что неразрешимый конфликт интересов между предприятием общепита и жителями столицы может стать основанием для исключения сезонного кафе из схемы размещения — демонтажа летней веранды. Основанием для этого могут явиться неоднократные (две и более) жалобы жителей в органы власти.

В ведомстве также указали, что резонансная история с демонтажом летника скорее единичная: такие конфликты периодически возникают, однако это не говорит о массовом закрытии веранд.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева предупреждает, что если эта история наберет обороты, и веранды будут закрывать и дальше, это действительно может привести к закрытию до 30% ресторанов с летниками.

«Сегодня необходимо сфокусироваться на продлении мер поддержки, без которых отрасль ждут банкротства. Закрытие веранд станет «контрольным выстрелом в голову» всему ресторанному бизнесу столицы», — уверена Татьяна Минеева.