Жмоты против мотов: как Европа поделит бюджет

Европа начала обсуждение восстановления экономики и погашения последствий коронокризиса на саммите, стартовавшем в пятницу, 17 июля. Это — первый очный саммит после пятимесячного перерыва с участием 27 глав государств и правительств. Каждому из участников, несмотря на высокий статус, глава Евросовета Шарль Мишель предписал соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и надевать маску на пленарных заседаниях и тем более в процессе индивидуального общения в перерывах на кофе-брейк.

Кондиционеры, как потенциальные разносчики инфекции, в центральном зале «Европа» на время пленарных выступлений отключат, будет использовать только воздух с улицы.

Зал рассчитан на 330 человек, сейчас вход разрешен только 31 участнику.

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Нерукопожатный саммит

Никаких рукопожатий и дежурных поцелуев.

Рукопожатий не будут еще и потому, что между лидерами нет согласия, как лучше потратить деньги из общего европейского котла. А в нем — €1,8 трлн.

Сам бюджет ЕС на 2021-2027 годы составляет €1,074 трлн. Бюджет на восстановление экономики от COVID-19 — это еще €750 млрд, из них €500 млрд в виде субсидий и €250 млрд — кредиты.

Размах европейских затрат на экономику, похоже, впечатляет даже российских провластных политиков, традиционно в преддверии европейских саммитов высказывающихся о закате Европы, ее распаде на 27 удельных княжеств. Но в этот раз — тишина. Хотя стоит напомнить, что Великобритания все-таки выходит из ЕС, причем по жесткому варианту, и, кстати, лишает Евросоюз ежегодного взноса в общий бюджет в размере €11 млрд.

Зато нешуточные страсти кипят среди европейских лидеров. «Это момент истины для Европы. Мы переживаем беспрецедентный кризис здравоохранения, а также экономический и социальный кризис, они требуют гораздо большей солидарности и амбиций», — отозвался о саммите президент Франции Эммануэль Макрон, отправляясь в Брюссель.

«Дело не только в финансовых объемах или финансовых позициях. Мы готовим экономический и социальный ответ всем нашим европейским гражданам», — заявил премьер Италии Джузеппе Конте.

«Бережливая четверка» раскалывает ЕС

Новый семилетний бюджет ЕС принимается в условиях беспрецедентного спада в послевоенной истории Европы, поэтому дискуссии ожидаются жаркими, поясняет инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Снижение ВВП еврозоны в 2020 году прогнозируется на уровне минус 8,3%, а объем запланированного на 2021-2027 годы бюджета на 12% превышает предыдущий семилетний бюджет. Каждой стране есть за что побороться», — говорит Бахтин.

Ранее стало известно, что Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция объединились в лоббистскую группу стран (ее прозвали «бережливая четверка») и представили альтернативный проект бюджета. Они предложили больше тратить на инновации и здравоохранение, на зеленую энергетику и не видят смысла в восстановлении грязной углеродной промышленности.

А если и выделять деньги на помощь наиболее нуждающимся (намек на восточно-европейскую группу стран), то преимущественно на условиях возвратных кредитов. «Четверка» предложила ввести принцип «кредиты для кредитов», они должны быть дешевыми, но не бесплатными. То есть, зажиточные государства не хотят поощрять иждивенчество недавно вступивших или вступающих в ЕС государств.

В свою очередь страны, чье участие в общем бюджете Евросоюза минимально, например, балтийские государства или Болгария, больше других беспокоятся, что будут получать теперь меньше денег из-за того, что значительный объем средств в этот раз планируется направить на восстановление главным жертвам ковида — Италии, Испании и некоторым другим.

Не менее горячей на этом саммите станет тема суверенизации европейской экономики. Пандемия коронавируса выявила чрезмерную зависимость Европы от китайских и индийских производителей лекарств и медицинского оборудования. И теперь в Европе осознали необходимость снизить зависимость от азиатских экономик», — сказал «Газете.Ru» руководитель отдела макроанализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Он напомнил, что тот же Макрон призвал к установлению «европейского и национального суверенитета» и «полной независимости» от Азии в сегменте медицинских товаров. Аналогичным курсом пошла Япония, которая предоставила финансовую поддержку своим компаниям, решившим вывести производство из Китая. Некоторые политики в Европе взяли на вооружение идею президента США Дональда Трампа и требуют сформировать единую промышленную политику, направленную на максимальный возврат экономической деятельности в Европу.

Релокация и зеленая жизнь

Получится у европейских политиков начать релокацию производства или нет как раз и покажут итоги саммита. «В экономике ничего не достается даром. Возврат производства из-за рубежа приводит росту цен для потребителя. Европе придется масштабировать производство, максимально сокращать издержки… Мягко говоря, Европа двигается не в этом направлении», — заключает Дембик.

Наконец, третья горячая точка в дискуссиях лидеров — «зеленая экономика». Напомним, Еврокомиссии реализует план создания в ЕС экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.

«Предполагается, что приоритетное финансирование прежде всего будут получать не те производства, которые больше всего пострадали от пандемии, а ориентированные на безуглеродную экономику. В то же время, такой принцип распределения средств может негативно отразиться опять же на странах Восточной Европы, в структуре энергобаланса которых велика традиционная генерация», — говорит Бахтин из БКС.

Кроме того, фонд восстановления экономики после пандемии будет формироваться в том числе за счет займов на открытом рынке капитала, что обернется ростом долговой нагрузки и в итоге повышением налогов на бизнес и граждан.

Саммит продлится два дня, до 18 июля. И станет уже третьей попыткой европейских лидеров согласовать расходы на лучшую жизнь. Две предыдущие попытки провалились. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен ранее заявлял, что для соглашения по главному евродокументу необходимо многое изменить. «Мы по-прежнему достаточно далеки друг от друга», — говорил шведский премьер, имея в виду отнюдь не антиковидную дистанцию.