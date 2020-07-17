Газ дорожает: цены для населения повысятся с 1 августа

C 1 августа для россиян повысят цены на газ. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — указано в заявлении.

Оптовая цена на газ для Москвы и области составит 3 921 рубль за 1000 кубометров — это на 3% или на 114 рублей выше, чем летом 2019 года, когда топливо обходилось в 3 807 рублей за 1000 кубометров. В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%.

Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован. Ранее сообщалось, что этот показатель также увеличится на 3%.

О том, что «Газпром» принял окончательное решение повысить отпускные цены на природный газ, и оно уже находится на стадии оформления, стало известно во вторник, 14 июля. Об этом в ходе телефонной конференции заявил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев, отметив, что этот вопрос уже согласован с регулирующими органами.

«На текущий момент при работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ. Это решение принято, в настоящий момент находится в стадии оформления», — указал Андреев. Он добавил, что нерешенным остается только вопрос тарифов на транспортировку газа, однако все заявки по ценообразованию уже сданы регулятору «представлены все материалы и необходимые пояснения», отметил он.

Проект приказа индексации цен для населения был опубликован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России еще в апреле.

В частности, повысить тарифы на 3% предлагалось уже с 1 июля этого года. Для других потребителей увеличение стоимости должно было составить на 2,99%.

Однако это решение было отложено: вероятно, ведомство временно заморозило индексацию оптовых цен на газ из-за пандемии коронавируса, и о новых этапах в утверждении этого приказа долго не сообщалось. Вместе с тем, ФАС обращалась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения ввиду сложной экономической ситуацией, сложившейся в связи с распространением COVID-19.

Однако в июне стало известно, что повышение цен на газ в этом году практически неизбежно:

«Прогноз социально-экономического развития утвержден. Там предусматривается индексация. Но хочу сказать, что окончательное решение не принято именно по газу. Но повторяю, что в прогнозе социально-экономического развития это заложено, это заложено соответственно и в бюджете в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность такого решения достаточно высока», – говорил в июне руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Повышение тарифов также может быть следствием колоссальных убытков, которые понес «Газпром» на европейском рынке. По итогу I квартала 2020 года госмонополия зафиксировала рекордный за последние шесть лет убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который составил 116,249 млрд рублей.

Основной причиной стала очень теплая зима 2019-2020 года, из-за чего спрос на газ упал, а заполнение газохранилищ было рекордным.

Так, по данным ФТС, за январь и февраль 2020 года «Газпром» потерял половину своих экспортных доходов — 51,3%. Доход компании за первые два месяца этого года составил $5,1 млрд. Экспорт газа упал на 24,6%, до 32,5 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость газа для продажи российского сырья в Европе опускалась ниже уровня рентабельности. Без учета экспортной пошлины топливо на хабах Евросоюза стоило меньше, чем в регионах России, прилегающих к западу. Так, экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале снизилась до среднего значения в $162,1 за 1000 кубометров против $259,1 годом ранее, сообщалось в презентации компании. При этом в «Газпроме» заверили, что спотовые цены на газ в Евросоюзе прошли нижнюю точку падения.

«Более устойчивой балансировки рынка можно ожидать начиная с четвертого квартала, что обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ», — спрогнозировал глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников.