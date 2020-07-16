«Пренебрежение к суверенитету»: Берлин ответил на угрозы Помпео

Вашингтон в своей борьбе против строительства экспортного газопровода из России в Германию «Северный поток – 2» выказывает неуважение и пренебрежение к суверенитету Европы – пояснил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Реклама

Немецкий министр напомнил, что европейская энергетическая политика моделируется в Европе, а не в Вашингтоне, а санкции американских властей, имеющие целью помешать достройке трубопровода, ударят и по европейским предприятиям.

«Мы отвергаем экстерриториальные санкции. Санкционная политика в отношении России должна быть сформирована с помощью совместного трансатлантического подхода, но США препятствуют этому», — приводит слова Мааса РИА «Новости».

Заявление немецкого дипломата было ответом на сделанное накануне заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон введет санкции против тех компаний, которые участвуют в строительстве проекта «Северный поток — 2».

По словам дипломата, администрация главы Белого дома Дональда Трампа будет применять штрафы в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Убирайтесь сейчас или рискуйте ощутить последствия», — приводит Bloomberg слова главы американского внешнеполитического ведомства.

Оператор трубопровода – компания Nord Stream 2 AG – ответила, что такая риторика Вашингтона показывает неуважение американской стороны к интересам европейских партнеров.

«Энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро, и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению», — указали в компании.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в этой связи выразил уверенность, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на противодействие США.

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». По словам экс-премьера России, проект будет завершен, невзирая «на стенания американских друзей».

«Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас», — написал Медведев.

Он также указал, что такая антироссийская риторика американских властей продиктована борьбой перед предстоящими в ноябре выборами президента США.

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу», — отметил Медведев.

Вашингтон оказывает грубое давление на бизнес Европы и ведет недобросовестную конкуренцию, угрожая ввести санкции против российского газопровода, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это продолжение негативных проявлений, продолжение грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что эти угрозы являются «продолжением недобросовестной конкуренции» в попытке «заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям».

Киев же очень горячо поддержал санкции США против СП-2.

«Украина решительно приветствует твердую позицию Соединенных Штатов, не позволяющую России геополитически разделить Европу и подорвать энергетическую безопасность как Украины, так и Европы», — говорится в сообщении украинского МИДа.

Ведомство назвало проект СП-2 угрожающим единству Европы, а также заверило, что Украина является надежным транзитным партнером Запада и призналось в том, что рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС.

Ранее председатель комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст в письме в США указал на то, что ограничительные меры Вашингтона против «Северного потока — 2» идут вразрез с трансатлантическим союзничеством.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла, что готовящиеся санкции Вашингтона против экспортного трубопровода из России «несовместимы» с немецким видением правовых стандартов. Она пообещала достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.

«Мы будем действовать в этом контексте», — пообещала Меркель, имея в виду намерение Берлина завершить проект и ввести газопровод в эксплуатацию.

Немецкие чиновники предупреждают, что прямое вмешательство Вашингтона в энергетические интересы блока из 27 государств может вызвать коллективный ответ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл также заявил, что Европа готовит «усиленный механизм санкций» в ответ на рестрикции США.

«Северный поток — 2» (англ. Nord Stream 2) — строящийся магистральный газопровод длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам) мощностью 55 млрд м³ в год. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.