После карантина: ЦБ прогнозирует временный рост цен

Цены на товары и услуги могут вырасти на фоне возобновления в стране работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения ситуации коронавируса. Об этом сообщил Банк России в новом выпуске информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен».

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Отмечается, что цены могут отразить «эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале» текущего 2020 года. По прогнозу ЦБ, рост цен будет носить временный характер.

«По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего», — говорится в документе регулятора. Это значит, что

в ближайшее время краткосрочные факторы, которые приводят к ускоренному росту цен, закончатся, и на цены с новыми силами начнут действовать замедляющие инфляцию факторы.

В Банке России добавляют, что это даст возможность сохранить месячный индекс потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг — падение спроса позволит сделать так, что цены будут меняться на все одинаково. В комментарии регулятора также отмечается, что вследствие выхода низких значений второго полугодия 2019 года, до конца 2020-го вероятно постепенное повышение годовой инфляции.

С выводами экономистов из Банка России трудно не согласиться, говорит «Газете.Ru» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он отмечает, что летом прошлого года на динамику инфляции влияли более жесткие условия монетарной политики, относительно благоприятный урожай, а также укрепление рубля в условиях снижения ключевой ставки.

В результате в августе и в сентябре потребительские цены в помесячном сравнении снизились на 0,24% и 0,16% соответственно, в октябре рост оказался минимальным за десять лет в 0,13%, а в июле показал третий результат за этот период в 0,2%, приводит данные эксперт.

Михаил Коган объясняет, что в сравнении с прошлым годом сегодня наблюдается обратная ситуация: в ценах действительно должен проявить себя отложенный спрос в связи со снятием мер социального дистанцирования, который коснется, в том числе, и импортных товаров и услуг, которые будут оцениваться дороже в связи с ослаблением рубля в марте.

«Несмотря на укрепление рубля в последние недели-месяцы, обменные курсы остаются ниже по сравнению со средними значениями прошлого года, и это не может не сказаться на динамике импортных цен, которые влияют на общий показатель инфляции»,

— объясняет эксперт из «Высшей школы управления финансами».

Цены действительно выросли на фоне пандемии и ажиотажного спроса на ряд товаров – продукты длительного хранения и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), обращает внимание первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он напоминает, что на такую динамику наложился и сезонный фактор – на плодоовощную продукцию весной цены традиционно увеличиваются, поскольку запасы отечественной продукции заканчиваются, а импортные поставки — растут.

Михаил Коган отмечает, что в марте себя ярко проявил эффект девальвации рубля – рост цен в апреле оказался чуть ли не втрое выше, чем в прошлом году — 0,83% против 0,29%. Однако в дальнейшем из-за введения карантина, который ограничил уровень активности потребителей, и других факторов этот эффект стал не столь заметен, добавляет эксперт.

При этом Павел Сигал также соглашается, что ослабление рубля сыграло свою роль, как и эффект отложенного спроса – востребованнее стало все, что люди откладывали из-за режима самоизоляции (покупка одежды, обуви, мебели и прочего).

«Это нормальный процесс, когда цены на ряд товаров повышаются в определенный период, а затем снижаются. Здесь работает сезон, спрос, объем импорта, курс рубля и так далее», — объясняет Павел Сигал. Он добавляет, что в ближайшее время снижение цен на ряд товаров действительно возможно – к примеру, на продукцию российского агропромышленного комплекса, поскольку в магазины начнет поступать продукция нового сезона.

«А вот на автомобили, иностранную бытовую технику, смартфоны и аксессуары снижения цен не будет – поскольку вырос курс доллара и евро, а также увеличились издержки производителей из-за пандемии»,

— предупреждает первый вице-президент «Опоры России».

Однако дальнейший рост цен, когда эффект отложенного спроса с учетом ослабления рубля исчерпает себя, будут сдерживать умеренные темпы восстановления расходов населения, резюмирует Михаил Коган.