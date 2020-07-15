Спрос на дачи: пандемия вывела рынок из многолетнего кризиса

К началу июля рынок загородной недвижимости не только вышел из многолетнего кризиса, но и значительно превысил прошлогодние показатели, выяснили аналитики «Авито Недвижимость». По их данным, спрос на покупку загородных домов вырос на 77,7%, а на аренду — на 35%.

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Эксперты отмечают определенный потребительский тренд: в начале карантина в апреле и мае 2020 года наблюдался ажиотажный спрос на аренду дач, который превысил докризисные показатели в 3,2 раза, а уже после отмены режима самоизоляции наиболее приоритетным форматом стала именно покупка загородной недвижимости — интерес к приобретению такого жилья в собственность увеличился в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом.

Спрос на загородную недвижимость был довольно слабым несколько последних лет, и дачи долгое время постепенно теряли в цене.

«На протяжении продолжительного времени дачи снижались в цене и достаточно существенно. Например, если в 2014 году за дом предлагали 20 млн рублей, то ровно за такой же дом до пандемии — максимум 14 млн рублей»,

— подтвердил «Газете.Ru» руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Она добавляет, что сейчас активно разбираются дачи и загородные дома стоимостью от миллиона до 10 млн рублей – это самый ходовой товар сегодня, а направления берут любые, в зависимости от каких-то своих приоритетов и требований.

К примеру, расцвет загородного рынка Подмосковья пришелся на период до кризиса 2008 года — впоследствии коттеджи постепенно «сдавали позиции», говорит участник партнерской сети CBRE Анна Раджабова.

«Последние годы на загородном рынке Подмосковья наблюдалось затишье. Это касается и элитного сегмента, где в 2019 году уровень спроса был довольно низким, а средняя стоимость элитных подмосковных коттеджей сократилась примерно на 6%: с 282 млн до 265,6 млн рублей», — сообщил директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум».

Сейчас, в отличие от столичного рынка, пережившего резкое падение спроса во время самоизоляции, загородный рынок, напротив, показал положительную динамику, отмечает Анна Раджабова.

«Продолжительное затишье сменилось оживлением: эпидемия коронавируса сначала подстегнула спрос на аренду, а затем – и на покупку коттеджей. Люди стремились закрыть сделки и скорее переехать в собственный загородный дом»,

— подтвердила тенденцию эксперт. Она также добавила, что приоритеты покупателей изменились, и были случаи, когда некоторые клиенты отказывались от уже подготовленной сделкой с квартирой и в итоге останавливались на загородном доме.

Аналитики «Яндекс.Недвижимость» заметили, что в мае, на фоне карантина, спрос на загородное жилье увеличился почти в полтора раза. Если говорить про Московский регион, то с середины марта отмечался повышенный интерес к аренде домов в области, а уже в апреле резко вырос и спрос на покупку. В мае количество звонков по объявлениям о продаже загородного жилья через сервис увеличилось в 2,5 раза, рассказали «Газете.Ru» в «Яндекс.Недвижимость».

По данным ЦИАН, в Подмосковье в апреле-мае (период самоизоляции) действительно наблюдался рост спроса как на аренду дач, так и покупку. Наибольший прирост был отмечен именно для аренды, причем долгосрочной:

в общей сложности в апреле-мае 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года число просмотров объявлений увеличилось в пять раз – в отдельные дни разница доходила до семи раз,

рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

«Интерес к покупке коттеджа также вырос относительно прошлогодних значений: в 2,3 раза относительно аналогичных периодов прошлых лет», — добавила она.

Несмотря на то, что в ЦИАН отмечают постепенное снижение спроса с середины мая, вместе с отменой общего режима самоизоляции по РФ, даже после снятия основных ограничений, текущая активность на рынке минимум на треть выше прошлогодней, сообщила эксперт.

«В июне спрос превысил показатели прошлого года на 30-40%. Даже в июле загородную недвижимость смотрят очень активно», — отметила Елена Мищенко из «НДВ-Супермаркет Недвижимости». По ее прогнозам, если до осени работа будет идти в том же режиме, спрос пойдет на спад.

«В случае второй волны коронавируса, которой нас всех пугают, тенденция может сохраниться. Но тогда уже люди, скорее всего, будут арендовать, а не покупать дома. Пока давать какие-либо прогнозы рано», — говорит Мищенко.

По мнению Анны Раджабовой, спрос на покупку загородной недвижимости может быть устойчивым.

«С одной стороны, его косвенно поддержит весенний всплеск на арендном рынке: люди оценят преимущества загородной жизни и, возможно, сменят приоритеты. С другой стороны, востребованность коттеджей возрастет в связи с распространением дистанционного режима работы»,

— сообщила эксперт, отмечая, что популяризация дистанционной работы и принятие Госдумой закона о регулировании удаленной работы позволит снизить маятниковую миграцию, а значит более долгая дорога в пути от дома до офиса перестанет быть серьезным недостатком.

Ажиотажный спрос на загородную недвижимость сказался и на ценах: по данным «Авито Недвижимость», сильнее всего подорожали дома и коттеджи для долгосрочной аренды — примерно на 33,3%. Дачи подорожали на 17,7%, таунхаусы — на 10%.

По подсчетам ЦИАН, относительно докризисного периода (начала марта) средняя цена на недвижимость за городом выросла на 10%. Главный эксперт аналитического центра компании отмечает, что основной рост цен уже произошел – спрос идет на спад, к тому же самые бюджетные и одновременно ликвидные варианты были проданы или арендованы еще на пике спроса. Виктория Кирюхина отмечает, что в этом году в ЦИАН не ожидают существенного прироста цен, так как пересмотр прайса уже произошел.

«Если вы планируете в дальнейшем проживать в загородном доме и активно его эксплуатировать, тогда приобретать стоит именно сейчас, когда ипотечные ставки достаточно привлекательные», — добавляет Елена Мищенко. Анна Раджабова добавляет, что на рынке элитной недвижимости предпосылок к снижению цен также нет, и ожидать сверхъестественных скидок явно не стоит.