Нужны деньги: «Газпром» повысит цену на газ

О том, что «Газпром» окончательно намерен повысить отпускные цены на природный газ и решение уже находится на стадии оформления сообщил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев в ходе телефонной конференции. Менеджер естественной монополии пояснил, что этот вопрос уже согласен с регулирующими органами.

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«На текущий момент при работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ. Это решение принято, в настоящий момент находится в стадии оформления», — отметил Андреев.

В тоже время Андреев отметил, что пока еще остается не решенным вопрос тарифов на транспортировку газа, но все заявки по ценообразованию сданы регулятору в установленные сроки, «представлены все материалы и необходимые пояснения», отметил он.

В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала проект приказа индексации цен для населения.

В частности, предлагалось повысить тарифы на 3% уже с 1-го июля этого года. Для других потребителей предлагалось увеличить стоимость газа на 2,99%.

Однако это решение было отложено и регулятор не упоминал о новых этапах в утверждении этого приказа. Два года назад цены на газ также повышались с задержкой – не с 1 июля, а с 21 августа.

«Прогноз социально-экономического развития утвержден. Там предусматривается индексация. Но хочу сказать, что окончательное решение не принято именно по газу. Но повторяю, что в прогнозе социально-экономического развития это заложено, это заложено соответственно и в бюджете в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность такого решения достаточно высока», – говорил в июне руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

В 2018 году цены повышались на 3,4%, а год спустя дополнительно на 1,4%, причем в том повышении учитывался рост НДС с января 2019 года с 18% до 20%. Текущее повышение тарифов также может быть связано с колоссальными убытками, которые понесла госмонополия на европейском рынке.

В I квартале 2020 года «Газпром» зафиксировал рекордный за последние шесть лет убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — 116,249 млрд рублей. Во многом это произошло из-за того, что зима 2019-2020 года выдалась очень теплой. Это снизило спрос на газ, отмечалось рекордное заполнение газохранилищ.

В первые два месяца 2020 года «Газпром» потерял половину своих экспортных доходов — 51,3%, свидетельствуют данные ФТС.

Доход компании за январь-февраль составил $5,1 млрд. Экспорт газа упал на 24,6% до 32,5 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость газа опускалась ниже уровня рентабельности для продажи российского сырья в Европе. Без учета экспортной пошлины топливо на хабах Евросоюза стоило меньше, чем в регионах России, прилегающих к западу. Так, в Смоленской и Ленинградской областях газ продавался по $59 за тысячу кубометров. Суммарно с экспортной пошлиной (30%) в Европе он уже должен был продаваться за $84-$85, но спотовые цены в ЕС составляли $80 за тысячу кубометров.

Кроме того, в этих расчетах не учитывается логистическая наценка: в случае самого доступного варианта (по газопроводу «Северный поток») она составляет $22 доллара за тысячу кубометров, еще выше ценник при поставках газа через трубопроводную систему Украины и Белоруссии. В результате госмонополия зарабатывала гораздо больше в России нежели за рубежом.

Ранее стало известно, что экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале этого года снизилась до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее. Об этом сообщается в презентации компании. В IV квартале прошлого года стоимость голубого топлива поставляемого на экспорт в среднем составляла $198 за тыс. куб. м.

В «Газпроме» полагают, что спотовые цены на газ в Евросоюзе прошли нижнюю точку падения, об этом ранее заявил глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников.

«Более устойчивой балансировки рынка можно ожидать начиная с четвертого квартала, что обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ», — сообщил он.