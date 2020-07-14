Соскучились по искусству: выручка музеев почти восстановилась

Музейная отрасль начала активное восстановление: увеличилось количество открытых предприятий отрасли, практически восстановилась их выручка, следует из отчета оператора онлайн-касс «Эвотор» по состоянию малого и среднего бизнеса в России по итогам прошлой недели.

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Так, на неделе с 6 по 12 июля существенно увеличилось число открытых небольших частных музеев, до 60,7% против 46,2% на предыдущей неделе. Несмотря на то что более трети музеев в стране до сих пор закрыты, выручка данного сегмента приблизилась к докризисному уровню, за который взяты данные недели со 2 по 8 марта. Оборот музеев за неделю вырос на 29 п.п. — с 65,4% до 94,4%.

Продолжают восстанавливаться и билетные кассы. Количество работающих точек увеличилось от мартовского уровня с 58,3% до 63,1%. Приросла и их выручка ― с 70,5% до 74,1%. Аналитики «Эвотора» связывают спрос с внутренним туризмом:

«Во втором квартале на фоне режима жестких ограничений в большинстве российских городов россияне предпочитали тратить деньги на товары для дома и дачи, ремонта и строительства, спорттовары и товары для активного отдыха. После официального старта курортного сезона в России поступательно растут обороты турагентств, билетных касс, гостиничной и музейной отраслей»,

— сообщил генеральный директор «Эвотор» Андрей Романенко. При этом он отмечает, что около трети предприятий этих отраслей по-прежнему не работают, и даже с открытием границ и зарубежных курортов оборот турбизнеса в этом году не восстановится до докризисных значений.

Количество работающих турагентств за прошлую неделю показало не такой активный рост, изменившись по сравнению с предыдушей неделей с 56,4% до 66,5% от докризисного числа (+10,1 п.п.), а совокупная выручка увеличилась на 2,1 п.п. до 64,7% от докарантинного уровня.

Доля работающих мини-гостиниц за неделю увеличилась на 5,4 п.п., достигнув 71,8% от уровня начала марта. Оборот отелей вырос на 4,4 п.п. до 85,1%.

По оценкам Colliers International, заполняемость в гостиничном сегменте будет постепенно увеличиваться к концу года, однако тот факт, что высокий сезон в России прошел без иностранного турпотока, не сможет пройти незамеченным.

Даже в случае возобновления туристического авиасообщения в августе и сентябре итоговые показатели заполняемости гостиниц в Москве (как в ключевом направлении для путешественников) в 2020 году вряд ли достигнут хотя бы 50%, что станет минимальным показателем за последние 10 лет, сообщили в Colliers.

«Текущую непростую ситуацию можно назвать уникальной – всего три месяца закрытия гостиниц по своему влиянию сказались на гостиничном бизнесе сильнее, чем падение рубля и санкции вместе взятые в кризисный период 2014 года», — отметила заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.

Медленными темпами растут и продажи авиабилетов. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на неделе с 6 по 12 июля сравнению с предыдущей спрос увеличился на 5%.

«Безусловно, в связи с тем, что в большем количестве регионов ограничительные меры ослабевают, спрос восстанавливается. Однако говорить о том, что он возвращается на докризисный уровень, пока рано. Немногие туристы готовы путешествовать так же активно, как раньше: некоторые стали более избирательны, выбирая оптимальные варианты для отдыха с соблюдением установленных правил», — сказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Она также отметила, что возобновление авиасообщения с другими государствами будет безусловно способствовать дальнейшему восстановлению отрасли, однако многое будет зависеть от количества предложений для безопасного отдыха.

По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, внутренние перелеты уже восстановились на тот уровень, которого в компании ожидали в этом году без пандемии. Как и прежде, особой популярностью пользуются черноморские курорты, в топе продаж также Москва и Питер. При этом доля Сочи и Симферополя растет: если раньше, на них приходилось около 9% летних бронирований, то в этом году – уже 15%.

«Заметны и интересные микротренды: наши пользователи из Москвы стали больше искать билеты в Карелию и Горный Алтай. Это прямое следствие переполненности курортных городов и опасений по поводу мест массового скопления», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Aviasales.

На прошлой неделе прирост продаж авиабилетов по России также составил +5% к предыдущей. При этом в компании заметили, что продажи отчасти подстегивает спрос на деловые поездки. В Aviasales для бизнеса подсчитали, что в июне спрос на авиабилеты для юридических лиц вырос на 60% по сравнению с предыдущим месяцем.