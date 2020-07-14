Горячая восьмерка: какие страны ждут россиян на отдых

Евросоюз открывается для россиян, следует из информации, размещенной на портале schengenvisainfo.com. На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.

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Перечислены семь категорий граждан «третьих стран» (включая Россию), которые могут прилететь в Хорватию. Среди них дипломаты, медработники, студенты, транзитные пассажиры…В пункте 6 указано снятие запрета и для туристов.

Турист обязан предъявить на границе ваучер на оплаченное проживание в стране и отрицательный результат теста на COVID, сделанного не более чем за двое суток до прибытия. В случае отсутствия справки — 14-дневный карантин. При этом иностранцы на карантине смогут чувствовать себя в этой стране вполне комфортно и могут выходить на улицу в маске, например, в магазин или в аптеку.

Евросоюз разрывается изнутри

Это уже второе объявление об открытии границ с Европой. Ранее Венгрия заявила, что готова с 15 июля принимать туристов из нескольких стран, отнесенных к «зеленой» или «желтой» категории по уровню заболеваемости. Объявление было размещено в аккаунте в Facebook посольства Венгрии в России. Но публикацию оперативно удалили, а представитель консульства опроверг изложенную в ней информацию.

Останется ли в силе предложение Хорватии, неизвестно. Ситуация меняется каждый день, пояснила «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«АТОР изучила официальные заявления министерств и ведомств иностранных государств и выявила восемь стран, готовых сейчас открыть свои границы для туристов из России. Это самые желанные для россиян страны: Турция, Египет, Эмираты, Хорватия, Куба…» — сообщила представитель туротрасли.

Ломидзе уточняет, что и сейчас нет однозначного запрета на вылет в другую страну. «На лечение, на учебу, по работе, к родственникам — вылеты возможны. По сообщениям некоторых пассажиров, бывало, что российские пограничники не спрашивают документальное подтверждение необходимости вылета. В то же время, даже если не спрашивают у нас, точно спрашивают там, при пересечении границы за рубежом. Были такие случаи, например, с Испанией», — отмечает Ломидзе.

Россия, как ранее неоднократно уточнялось, будет готова возобновить международное сообщение для туристов только по принципу взаимности. В то же время намерения властей по поводу возможности открытия границ с каждым днем смягчаются по обе стороны границы.

Просьба местных не заражать

Например, Куба, как и Хорватия, уже ждет россиян. По словам премьер-министра Кубы Мануэля Марреро, иностранных гостей для начала примут островные курорты — Санта Мария, Кайо Коко, Кайо Ларго. При въезде на «остров свободы» попросят предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, пройти термометрию и быть готовыми к «медико-эпидемиологическому наблюдению» в отелях. Экскурсии в Гавану пока под запретом.

Открыта Турция — там россиян могут выборочно проверить на COVID-19 по прилету в местный аэропорт. Ранее Турция неоднократно сообщала о заинтересованности открыть пляжи для россиян и устанавливать лежаки с соблюдением норм безопасной дистанции. Но, как поясняли «Газете.Ru» источники в туриндустрии, турецкие курорты, скорее всего, не будут открыты для россиян.

Правительству РФ поставлена задача поддержать отечественные санатории, российский внутренний туризм от Приморья и Байкала до Куршской косы в Калининградской области.

По этой причине шансов на открытие в этом летнем сезоне у Эмиратов, Мальдив, Доминиканы и Египта мало, хотя эти страны уже ждут решения правительства РФ об открытии границ. Меньше всего шансов попасть в этот сезон на пляжи Египта. Мальдивы и ОАЭ — не самый бюджетный отдых и даже после взаимного открытия границ массового приезда россиян ждать не приходится. А Египет и Турция — бюджетные конкуренты черноморским пляжам в России.

В ближайшей перспективе шансы на отдых могут быть в Абхазии.

«Наша позиция остается прежней, мы готовы открыть границу с Россией с 15 июля для приема и размещения организованных групп туристов», — сообщал еще на прошлой неделе президент республики Аслан Бжания.

Он сказал, что направил соответствующее письмо на имя премьера Михаила Мишустина.

В списке АТОР о потенциально возможном открытии границ в июле или с 1 августа попало 26 стран. Но, кроме перечисленных восьми, шансы остальных не очевидны.

Без права на взаимность

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Из списка безопасных стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС, во вторник, 14 июля, были исключены Черногория и Сербия.

У правительства России есть свой список на снятие запретов на въезд, его ранее обозначила вице-премьер Татьяна Голикова. В него вошли Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

Эксперты туристической отрасли выражали недоумение относительно этой выборки стран. Германию и, например, Нидерланды (перевалка нефти, нефтепрордуктов, угля, зерна) заинтересуют бизнес-структуры. В Китае и Монголии открылись очаги бубонной чумы. А Великобритания не пустит массового российского туриста.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение сделано только для грузовых, почтовых, гуманитарных и некоторые других перелетов.

По просьбе «Газеты.Ru» представители туриндустрии и эксперты оценили с точки зрения соответствия Конституции РФ действующий до сих пор в России запрет на авиасообщение. Майя Ломидзе считает, что текущий режим продиктован соображениями безопасности.

«Как, например, с закрытием границы для вылета в Египет, после того, как над Синаем был сбит самолет. Тогда был указ президента о запрете сообщения со страной пирамид. Безусловно, другая ситуация была тогда и сейчас, но ограничения в обоих случаях продиктованы соображениями безопасности», — говорит Ломидзе.

Путешествовать не запрещено, но пешком

Право каждого гражданина свободно выезжать за пределы России (ст. 27 Конституции РФ) может быть ограничено в силу положений самой же Конституции, а именно ч. 3 ст. 55, в соответствии с которой на основании федерального закона права и свободы человека могут быть ограничены в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, уточняет партнер коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов.

Основатель юридической фирмы VK Partners Вадим Конюшкевич поясняет, что в нынешней ситуации конституционное право на свободу передвижения (в том числе за рубеж) может быть ограничено отдельным федеральным законом в двух случаях: для защиты здоровья и обеспечения безопасности государства и при введении режима ЧП.

Поскольку режим ЧП в России в связи с пандемией не введен, то здесь может быть применена общая норма «О праве граждан на свободу передвижения ...» Данная статья говорит о том, что свобода передвижения действительно может быть ограничена законами РФ на отдельных территориях. Специальным законом, устанавливающим такие ограничения, может рассматриваться федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций...».

«Однако установленные постановлением правительства правила не вводят ограничения на выезд за рубеж, а касаются вопросов работы организаций и нахождения граждан в общественных местах. Ограничения на международные перелеты были введены Росавиацией по поручению правительства. Соответственно, данные ограничения распространяются на конкретный вид транспорта, и формально они не ограничивают права граждан на перемещение (другими видами транспорта или пешком)», — говорит Конюшкевич.

При этом если авиасообщение — это единственный способ добраться до некоторых стран, то это можно теоретически рассматривать как ограничение на свободу передвижения.

«С учетом большого общественного резонанса по поводу конституционности как введенных ограничений, так и порядка их введения окончательную точку в вопросе законности данных мер может поставить только Конституционный суд», — заключает эксперт.