«Динамика настораживает»: уровень безработицы продолжает расти

По предварительной оценке, безработица в июне ускорилась до 6,3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он также указал, что власти должны к концу 2021 года добиться снижения этого показателя до уровня менее 5%.

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«К концу 2021 года по этому плану [Общенациональному плану действий] уровень безработицы должен снизиться ниже 5% — это ключевой индикатор его исполнения, то есть найти приемлемую безопасную зону. В июне сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы скорее 6,3%», — сказал Белоусов, пояснив, что нужно обеспечить снижение почти на полтора процентных пункта.

Первый вице-премьер также рассказал о планах создать механизм акселерации компаний МСП, направить финансовые и налоговые инструменты не просто на поддержку, а именно на рост бизнеса и количества рабочих мест.

«На решение этих задач мы сейчас вместе с «Опорой России» перенацеливаем соответствующий национальный проект, его финансовые и организационные ресурсы», — добавил Белоусов

По данным Росстата, в июне 2019 года уровень безработицы составлял 4,4%. Примерно такой же уровень сохранялся еще накануне пандемии, в начале текущего года (февраль — 4,6%, март – 4,7%). Затем с введением ограничительных мер на фоне распространения коронавируса показатель вырос до 5,8% в апреле и достиг 6,1% в мае.

«Динамика безработицы настораживает. Даже после выхода из режима нерабочих дней эффект падения экономики продолжает проявляться в увеличении безработицы до 6,3% в июне», — оценивает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Эксперт отмечает, что такого не было даже в кризис 2014 года и напоминает, что уровень 6,3% и выше наблюдался в последний раз весной 2012 года как проявление длительных последствий кризиса 2008 – 2009 гг.

«Некоторая аналогия с теми событиями позволяет предположить следующее. Безработица не уменьшается быстро после преодоления острой фазы падения. Для многих компаний пока проявляется наличие неких финансовых и производственных резервов. Или еще не наступило время для них возвращать «длинные» кредиты», — предполагает Марк Гойхман, говоря о компаниях с кредитами на пополнение оборотных средств, которые могут прекратить свое существование с наступлением срока погашения займа.

При этом эксперт указывает, что антикризисные меры поддержки – отсрочки по налогам, кредитные каникулы и прочая помощь действует, и во многом сдерживает рост безработицы.

По сравнению с другими странами, где уровень безработицы на фоне пандемии также вырос, в России действительно удается сдержать ее рост, считает так же первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«В РФ уровень безработицы мог бы вырасти больше, если бы не были приняты программы поддержки экономики. В частности, льготные кредиты на выплату заработной платы работникам в размере МРОТ позволили сохранить, по разным оценкам, от 3 до 6 млн рабочих мест по всей стране», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

По мнению Марка Гойхмана, в ближайшие месяцы такое положение станет заканчиваться.

«Падение экономики в текущем году, по разным оценкам, составит от 4,5 до 6-7%, а в следующем рост произойдет от этого «дна» лишь на 2,5-3%. Соответственно, безработица еще может повыситься в ближайшие месяцы, и в 2021 году только начать снижение от максимально достигнутого уровня»,

— прогнозирует эксперт.

Он отмечает, что уменьшение уровня безработицы на полтора процентных пункта от нынешнего уровня к концу 2021 года, то есть до 4,8%, соответствует примерно уровню марта 2020 года, начала пандемии.

«Экономика к тому времени вряд ли восстановится до уровня марта 2020 года. Особенно малый и средний бизнес, наиболее пострадавший от самоизоляции и дающий очень значительную долю занятых. Поэтому маловероятно, что к тому времени безработица сократится до указанных величин», — считает Гойхман.

Павел Сигал обращает внимание на тот факт, что сейчас самое главное – не допустить дальнейшего сокращения секторов экономики. Если компании постепенно восстанавливают свою деятельность, не идут на сокращение штата, пользуясь программами господдержки, это сохраняет не только рабочие места, но и потребительский спрос, объясняет эксперт.

«Работающий человек, получающий зарплату, — это потребитель, который что-то покупает. А если есть продажи, то и всей экономике есть источник для заработка», — говорит Сигал, отмечая, что доходы населения будут постепенно восстанавливаться, спрос начнет возвращаться на докризисный уровень, и соответственно уменьшится и безработица. По прогнозам эксперта, сокращение уровня безработицы на полтора процентных пункта к концу следующего года все же представляется реальным.