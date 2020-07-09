Губернатор тайги: экономический след в деле Фургала

Как развивался Хабаровский край при задержанном губернаторе

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Возбуждение уголовное дела против задержанного 9 июля по подозрению в причастности к убийствам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могло быть спровоцировано экономическими причинами, считают его однопартийцы из ЛДПР. Регион при Фургале после долгого застоя демонстрировал экономический рост, хотя доставшуюся от предыдущего губернатора проблему варварской вырубки лесов решить так и не удалось.

Следственный комитет 9 июля сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, он стал фигурантом уголовного дела о действовавшей в 2004–2005 годах ОПГ. Следствие подозревает Фургала в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей, говорится на сайте СК. Губернатор задержан по подозрению в убийстве своего делового партнера Олега Булатова, бизнесмена Евгения Зори, и еще ряде убийств, рассказал источник РБК. Показания на Фургала дал его деловой партнер Николай Мистрюков, который был арестован еще в прошлом году. Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела, пишет издание.

Фургал при задержании вину в организации убийств не признал, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Глава партии ЛДПР — в ней состоял задержанный губернатор — Владимир Жириновский выразил поддержку арестованному в четверг однопартийцу. В ЛДПР считают, что за возбуждением уголовного дела против опального губернатора стоит попытка захвата власти на предприятии «Амурсталь», которое расположено в Комсомольске-на-Амуре.

«Как мы считаем, это дело связано с попыткой передела собственности в «Амурстали». Как нам кажется, один из крупных акционеров намеренно стремился к банкротству этого завода, чтобы иметь возможность продать его Китаю. Фургал, наоборот, всячески этому противостоял, пытался сохранить завод. С этим и связано уголовное преследование», — пояснил «Газете.Ru» позицию партии пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.

Утром Владимир Жириновский в ходе выступления перед коллегами на парламентском заседании заявил, что завод «Амурсталь» — крупнейший налогоплательщик региона, ежегодно от него в бюджет поступало 3 млрд рублей налогов.

»«Амурсталь» снабжает металлом весь Дальний Восток. Закупалось оборудование, брались кредиты, вышли на рентабельность — все отлично. Но сидит в Москве некто (Павел — «Газета.Ru») Бальский — новый Березовский.

Он с китайцами договорился — им понравился завод.

Надо остановить, выкинуть все оборудование, как в 90-е, китайцы завезут свое и будут там какие-то лампочки выпускать», — заявил с трибуны лидер ЛДПР.

В целом, экономика перешедшей под управление в сентбяре 2018 года Сергея Фургала области, когда он победил на выборах кандидата от партии власти Вячеслава Шпорта (руководил в 2009-2018 годах), демонстрировала позитивную динамику. Так, индекс промышленного производства края в 2019 году составил 100,8% к прошлому году. Грузооборот транспорта вырос на 7,2%, а совокупных доход в розничной торговле поднялся на 2,1%.

В прошлом году сумма перечислений налогов в бюджет региона выросла практически на 7 млрд рублей. Кроме того, за прошлый год был поставлен исторический рекорд по добыче золота — 25,2 тонны, что на 1,7% выше уровня предыдущего года. Ранее в среднем ежегодно добывалось по 24 тонны золота. Удалось выйти на высокие объёмы добычи олова, прирост также отмечался в угольной добыче и нефтепереработке. Амурский судозавод спустил на воду первый «сахалинский» паром «Александр Деев» и третий в серии корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Хабаровский край — невысоко дотационный регион, уровень его финансирования из федерального бюджета на начало 2020 года не превышает 22-23%, отмечает директор региональной программы «Независимого института социальной политики» Наталья Зубаревич.

«Большинство регионов на Дальнем Востоке, кроме Сахалина, имеют большую цифру. В Хабаровском крае не было такого отчаянного падения доходов бюджета, потому что если мы берем страну в целом, то доходы края вообще не упали, а в целом по Российской Федерации за январь-апрель 2020 года они снизились примерно на 8%.

Также сохранилось промышленное производство, понятно, что не Фургал производство организует, но, тем не менее, провала нет»,

— рассказала «Газете.Ru» Зубаревич

Экономист отмечает, что в регионе росли инвестиции в начале 2020 года, хотя в стране они находились в стагнации. Безработица в Хабаровском крае относительно низкая — и общая по методологии МОТ, и зарегистрированная. Уровень безработицы вырос меньше, чем в целом по России: в стране — уже 3%, в крае — 2,1%, отметила Зубаревич. Также не упали поступления от НДФЛ за январь-апрель, хотя по РФ они снизились.

«Никаких экономических оснований для наезда на губернатора Хабаровского края нет. Это среднеразвитый регион, но не сильно дотационный, который крутился как мог. На фоне кризиса в стране, край проходит его мягче. Я не знаю его (Фургала — «Газета.Ru») ли это заслуга или это структура промышленности, скорее последнее», — резюмировала Зубаревич.

Немаловажный эффект на работу губернатора оказывала и экологическая составляющая, тесно переплетающаяся с особенностью региона. В наследство от предшественника «единороса» Фургалу досталась колоссального масштаба проблема вырубки лесов. Но справиться с этой ситуацией губернатору от ЛДПР так и не удалось, считает руководитель лесной программы Greenpeace Александр Ярошенко.

«Динамики нет — как была тяжелая ситуация, так она и остается. Плюс есть несколько крупных инвестпроектов, как старых, так и недавних. Эти инвесторы рассчитывали на ресурсы, которые есть на бумаге, но в реальности их куда меньше. Поэтому строят крупные предприятия, например, всем известная «Азия Лес», по которой заведено уголовное дело, или «Аркаим». И сейчас эти предприятия находятся в полуживом состоянии», — сообщил «Газете.Ru» Ярошенко.

Эксперт отмечает, что варварская вырубка лесов в Хабаровском крае соседствует с пожарами, в результате оба эти фактора очень быстро опустошают тайгу. Ситуация по лесному хозяйству близка к катастрофической. Впрочем, именно при Фургале были возбуждены уголовные дела в отношении крупных лесозаготовителей. В частности фигурантом громкого дела стал бывший первый зампред правительства региона Василий Шихалев, который ушел с должности вместе со своим патроном — Вячеславом Шпротом.