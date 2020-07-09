Губернатор тайги: экономический след в деле Фургала

Следственный комитет 9 июля сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, он стал фигурантом уголовного дела о действовавшей в 2004–2005 годах ОПГ. Следствие подозревает Фургала в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей, говорится на сайте СК. Губернатор задержан по подозрению в убийстве своего делового партнера Олега Булатова, бизнесмена Евгения Зори, и еще ряде убийств, рассказал источник РБК. Показания на Фургала дал его деловой партнер Николай Мистрюков, который был арестован еще в прошлом году. Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела, пишет издание.

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Фургал при задержании вину в организации убийств не признал, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Глава партии ЛДПР — в ней состоял задержанный губернатор — Владимир Жириновский выразил поддержку арестованному в четверг однопартийцу. В ЛДПР считают, что за возбуждением уголовного дела против опального губернатора стоит попытка захвата власти на предприятии «Амурсталь», которое расположено в Комсомольске-на-Амуре.

«Как мы считаем, это дело связано с попыткой передела собственности в «Амурстали». Как нам кажется, один из крупных акционеров намеренно стремился к банкротству этого завода, чтобы иметь возможность продать его Китаю. Фургал, наоборот, всячески этому противостоял, пытался сохранить завод. С этим и связано уголовное преследование», — пояснил «Газете.Ru» позицию партии пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.

Утром Владимир Жириновский в ходе выступления перед коллегами на парламентском заседании заявил, что завод «Амурсталь» — крупнейший налогоплательщик региона, ежегодно от него в бюджет поступало 3 млрд рублей налогов.

»«Амурсталь» снабжает металлом весь Дальний Восток. Закупалось оборудование, брались кредиты, вышли на рентабельность — все отлично. Но сидит в Москве некто (Павел — «Газета.Ru») Бальский — новый Березовский.

Он с китайцами договорился — им понравился завод.

Надо остановить, выкинуть все оборудование, как в 90-е, китайцы завезут свое и будут там какие-то лампочки выпускать», — заявил с трибуны лидер ЛДПР.

В целом, экономика перешедшей под управление в сентбяре 2018 года Сергея Фургала области, когда он победил на выборах кандидата от партии власти Вячеслава Шпорта (руководил в 2009-2018 годах), демонстрировала позитивную динамику. Так, индекс промышленного производства края в 2019 году составил 100,8% к прошлому году. Грузооборот транспорта вырос на 7,2%, а совокупных доход в розничной торговле поднялся на 2,1%.

В прошлом году сумма перечислений налогов в бюджет региона выросла практически на 7 млрд рублей. Кроме того, за прошлый год был поставлен исторический рекорд по добыче золота — 25,2 тонны, что на 1,7% выше уровня предыдущего года. Ранее в среднем ежегодно добывалось по 24 тонны золота. Удалось выйти на высокие объёмы добычи олова, прирост также отмечался в угольной добыче и нефтепереработке. Амурский судозавод спустил на воду первый «сахалинский» паром «Александр Деев» и третий в серии корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Хабаровский край — невысоко дотационный регион, уровень его финансирования из федерального бюджета на начало 2020 года не превышает 22-23%, отмечает директор региональной программы «Независимого института социальной политики» Наталья Зубаревич.

«Большинство регионов на Дальнем Востоке, кроме Сахалина, имеют большую цифру. В Хабаровском крае не было такого отчаянного падения доходов бюджета, потому что если мы берем страну в целом, то доходы края вообще не упали, а в целом по Российской Федерации за январь-апрель 2020 года они снизились примерно на 8%.

Также сохранилось промышленное производство, понятно, что не Фургал производство организует, но, тем не менее, провала нет»,

— рассказала «Газете.Ru» Зубаревич

Экономист отмечает, что в регионе росли инвестиции в начале 2020 года, хотя в стране они находились в стагнации. Безработица в Хабаровском крае относительно низкая — и общая по методологии МОТ, и зарегистрированная. Уровень безработицы вырос меньше, чем в целом по России: в стране — уже 3%, в крае — 2,1%, отметила Зубаревич. Также не упали поступления от НДФЛ за январь-апрель, хотя по РФ они снизились.

«Никаких экономических оснований для наезда на губернатора Хабаровского края нет. Это среднеразвитый регион, но не сильно дотационный, который крутился как мог. На фоне кризиса в стране, край проходит его мягче. Я не знаю его (Фургала — «Газета.Ru») ли это заслуга или это структура промышленности, скорее последнее», — резюмировала Зубаревич.

Немаловажный эффект на работу губернатора оказывала и экологическая составляющая, тесно переплетающаяся с особенностью региона. В наследство от предшественника «единороса» Фургалу досталась колоссального масштаба проблема вырубки лесов. Но справиться с этой ситуацией губернатору от ЛДПР так и не удалось, считает руководитель лесной программы Greenpeace Александр Ярошенко.

«Динамики нет — как была тяжелая ситуация, так она и остается. Плюс есть несколько крупных инвестпроектов, как старых, так и недавних. Эти инвесторы рассчитывали на ресурсы, которые есть на бумаге, но в реальности их куда меньше. Поэтому строят крупные предприятия, например, всем известная «Азия Лес», по которой заведено уголовное дело, или «Аркаим». И сейчас эти предприятия находятся в полуживом состоянии», — сообщил «Газете.Ru» Ярошенко.

Эксперт отмечает, что варварская вырубка лесов в Хабаровском крае соседствует с пожарами, в результате оба эти фактора очень быстро опустошают тайгу. Ситуация по лесному хозяйству близка к катастрофической. Впрочем, именно при Фургале были возбуждены уголовные дела в отношении крупных лесозаготовителей. В частности фигурантом громкого дела стал бывший первый зампред правительства региона Василий Шихалев, который ушел с должности вместе со своим патроном — Вячеславом Шпротом.