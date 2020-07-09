Слишком высокие риски: золото дорожает до рекордных уровней

Золотые котировки по всему миру продолжают расти. После того, как в среду 8 июля тройская унция подорожала до $1821 впервые с сентября 2011 года, рынок столкнулся с заметной коррекцией цен, и к вечеру четверга золото стоило уже $1801. Но опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что на этом «золотая лихорадка» среди инвесторов не закончится, и дальше драгметалл будет только прибавлять в цене.

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Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк в комментарии «Газете.Ru» уточнил, что

рост котировок и объем активов, вложенных в золотые ETF (торгующийся на бирже фонд) фактически игнорируют реальную рыночную ситуацию с золотом во всем мире.

Ведь на практике спрос на золото у промышленности и ювелиров из-за пандемии коронавируса упал точно так же, как и на все остальные ресурсы.

В нынешней экономической ситуации инвесторы вынуждены искать надежные защитные активы, чтобы не потерять заработанные деньги. И в этом смысле золоту практически не осталось альтернативы: ставки по облигациям развитых стран, которые точно не допустят по ним дефолта, близки к нулю, а в Европе они вообще отрицательные. А это значит, что такие вложения не дадут ожидаемого результата: инфляция «съест» часть вложенных денег вместе с процентами.

«Длительность пандемии — это более существенные вливания со стороны мировых ЦБ и правительств. Соответственно, это рост ожиданий инфляции на более позднем горизонте (когда ситуация нормализуется). Это позитивно для золота. Плюс низкие ставки также дают возможности для переоценки драгметалла», – объясняет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Некоторые из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов считают, что

на рост золотых котировок влияет еще и то, что США фактически перестали быть той самой «тихой гаванью» для инвесторов, которые решили спокойно переждать кризис.

«Начатое Федрезервом сокращение своего баланса с целью максимально отодвинуть начало «гиперинфляционного шока» и сохранить доверие к доллару как «мировой валюте номер один» свидетельствует об исчерпании внутренних механизмов финансового контроля», – уверен руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт уверен, что

в этом году котировки драгметалла преодолеют барьер в $2000. А в Bank of America и вовсе считают, что в течение полутора лет золото подорожает до $3000.

Таких цен мировой рынок еще никогда не видел: самое высокое значение для котировок золота исторически – середина 2011 года, когда драгметалл подорожал до $1828,5.

Нам это выгодно

Для России рост золотых котировок несет как минимум два очевидных плюса. Во-первых, подорожавшее золото тянет за собой положительную переоценку золотовалютных резервов страны. Александр Разуваев из ИАЦ «Альпари» в комментарии «Газете.Ru» напомнил, что оно составляет порядка 20% в структуре международных резервов России.

Василий Карпунин из «БКС Брокер» привел еще один пример положительного влияния роста цен на золото для России:

из-за этого растут финансовые показатели отечественных золотодобытчиков («Полюс», «Полиметалл», «Петропавловск» и другие) и, как следствие, на бирже дорожают их акции. Например, акции «Полюса» за месяц подорожали до 13288 рублей за штуку – почти на 27%. А с начала года рост котировок ценных бумаг компании и вовсе составил 78%.

Но остается и риск, связанный с подорожанием золота. Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что если инфляция в стране будет превышать таргеты Банка России (сейчас это 4%), то

инвесторы могут начать продавать государственные долговые бумаги (ОФЗ) и перекладывать свои средства в золото. А это значит, что у Минфина останется меньше возможностей для корректировки дефицитного бюджета страны

и вливания дополнительных средств в программы поддержки и восстановления отечественной экономики.

Впрочем, на данный момент для российской экономики гораздо существеннее иные риски, считает Александр Разуваев из ИАЦ «Альпари». По мнению аналитика, удар скорее могут нанести вторая волна коронавируса, обвал цен на нефть или введение западных санкций в отношении российского госдолга.

При этом, несмотря на долгосрочные перспективы для роста золотых котировок, есть факторы, которые могут давить на них в краткосрочном периоде. Например,

одним из таких факторов стал недавний скандал в Китае, разразившийся после того, как стало известно, что местная ювелирная компания Wuhan Kingold Jewelry в качестве залогов по кредитам предоставляла фальшивые слитки,

сделанные из позолоченной меди. В частности выяснилось, что всего у компании было почти 83 тонны такого «золота». Это чуть больше 4% золотого запаса КНР. В результате стоимость акций компании за несколько дней упала в два раза.